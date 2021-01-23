17 крутых мест, куда хочется ненадолго сбежать от реальности

Всем нам иногда хочется сбежать от суеты будней и оказаться подальше от компьютера. Желательно там, где из окна разворачивается вид как на картинке — скажем, на красивый закат. Ведь мало что так восстанавливает душевное равновесие, как созерцание природы в какой-нибудь маленькой хижине. Ну или в крайнем случае можно просто удобно устроиться у камина и насладиться теплом.

Мы в AdMe.ru очень любим уютные уголки. Некоторые пользователи сети их тоже обожают и охотно делятся фотографиями мест, где можно ненадолго забыть о суете. Вот из этого и состоит сегодняшняя подборка.

«Мой дом в Норвегии»

«Чаепитие на моей уютной террасе в Риме»

«Заснеженный вид из нашей читальной комнаты»

Время принять горячую ванну возле очага

«Мы с семьей приезжаем в этот домик в Австрии каждое лето»

«Мое самое любимое место на свете»

Осень по-техасски и целая чашка уюта

Рыбацкая деревня в северной Норвегии. Самая старая здесь хижина построена в 1890-х годах

«Этим дождливым зимним утром я остаюсь в тепле»

«Ого, тут так уютно!» — «Мама очень старалась, украшая все это»

«Утром я вышел из дома за продуктами, а когда вернулся, меня ждало вот такое зрелище — первый настоящий снег этой зимой»

Снег прекрасен, особенно когда смотришь на него из теплого дома

«Люблю сидеть здесь с книжкой или играть на гитаре, а иногда освобождаю пространство и занимаюсь йогой»

«Вы меня отсюда даже силой не утащите. Особенно если здесь есть дровяная печь»

«Я только взглянул на фото и уже готов задремать»

Уютный домик в лесу

Домашний офис в саду в заснеженной Шотландии