17 крутых мест, куда хочется ненадолго сбежать от реальности
Всем нам иногда хочется сбежать от суеты будней и оказаться подальше от компьютера. Желательно там, где из окна разворачивается вид как на картинке — скажем, на красивый закат. Ведь мало что так восстанавливает душевное равновесие, как созерцание природы в какой-нибудь маленькой хижине. Ну или в крайнем случае можно просто удобно устроиться у камина и насладиться теплом.
Мы в AdMe.ru очень любим уютные уголки. Некоторые пользователи сети их тоже обожают и охотно делятся фотографиями мест, где можно ненадолго забыть о суете. Вот из этого и состоит сегодняшняя подборка.
«Мой дом в Норвегии»
«Чаепитие на моей уютной террасе в Риме»
«Заснеженный вид из нашей читальной комнаты»
Время принять горячую ванну возле очага
«Мы с семьей приезжаем в этот домик в Австрии каждое лето»
«Мое самое любимое место на свете»
Осень по-техасски и целая чашка уюта
Рыбацкая деревня в северной Норвегии. Самая старая здесь хижина построена в 1890-х годах
«Этим дождливым зимним утром я остаюсь в тепле»
«Ого, тут так уютно!» — «Мама очень старалась, украшая все это»
«Утром я вышел из дома за продуктами, а когда вернулся, меня ждало вот такое зрелище — первый настоящий снег этой зимой»
Снег прекрасен, особенно когда смотришь на него из теплого дома
«Люблю сидеть здесь с книжкой или играть на гитаре, а иногда освобождаю пространство и занимаюсь йогой»
«Вы меня отсюда даже силой не утащите. Особенно если здесь есть дровяная печь»
«Я только взглянул на фото и уже готов задремать»
Уютный домик в лесу
Домашний офис в саду в заснеженной Шотландии
А у вас есть любимые места для отдыха? Например, огромное мягкое кресло, в котором так приятно читать или дремать. Или, может, из вашего окна или с дачной террасы открывается восхитительный вид? Покажите нам.