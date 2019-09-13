17 вещей, которые мы так долго ждали, и их наконец изобрели

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Каждый день люди придумывают новый товар или услугу: к примеру, наклейку «антидождь» для зеркал автомобиля или «камеры хранения» для собак, благодаря которым владельцы могут отправиться в супермаркет и не беспокоиться о питомце. Такие мелочи делают жизнь проще.

AdMe.ru уверен, что в нашем мире полно примеров заботливого сервиса и дизайна, который так и хочется позаимствовать.

Наклейка «антидождь» для зеркал автомобиля

В супермаркетах Великобритании можно купить бокал вина к своему обеденному сэндвичу

Двухсекционная кастрюля. Вы бы пользовались такой?

Кабинка в офисе для тех, кому нужно поработать в тишине

Такая алюминиевая черепица быстро укладывается, и каждый лист крепится всего на 1 гвоздь

Сухое мыло в туалете отеля

Похоже, идеальный пульт существует

Дозатор для жидкого мыла с местом для хранения губки

Лампа состоит из секций, каждую из которых можно по желанию выключить или включить

Для тех, кто предельно брезглив в отношении мусора

Над каждой кабинкой есть подсветка, которая показывает, занята она или свободна

Эту коляску можно сложить буквально за 5 секунд, и она не займет много места в машине

Возле супермаркета есть «камеры хранения» с кондиционером, где можно оставить свою собаку

Выдвижные полочки в супермаркете

Держатель для страниц книги

У крышки этого крема прорезиненные края, так что ее удобно закрывать даже мокрыми руками

Игра-симулятор в тренажерном зале, чтобы клиенты не теряли азарт и мотивацию

Какого изобретения вам недостает в повседневной жизни?