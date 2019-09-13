17 вещей, которые мы так долго ждали, и их наконец изобрели
Каждый день люди придумывают новый товар или услугу: к примеру, наклейку «антидождь» для зеркал автомобиля или «камеры хранения» для собак, благодаря которым владельцы могут отправиться в супермаркет и не беспокоиться о питомце. Такие мелочи делают жизнь проще.
AdMe.ru уверен, что в нашем мире полно примеров заботливого сервиса и дизайна, который так и хочется позаимствовать.
Наклейка «антидождь» для зеркал автомобиля
В супермаркетах Великобритании можно купить бокал вина к своему обеденному сэндвичу
Двухсекционная кастрюля. Вы бы пользовались такой?
Кабинка в офисе для тех, кому нужно поработать в тишине
Такая алюминиевая черепица быстро укладывается, и каждый лист крепится всего на 1 гвоздь
Сухое мыло в туалете отеля
Похоже, идеальный пульт существует
Дозатор для жидкого мыла с местом для хранения губки
Лампа состоит из секций, каждую из которых можно по желанию выключить или включить
Для тех, кто предельно брезглив в отношении мусора
Над каждой кабинкой есть подсветка, которая показывает, занята она или свободна
Эту коляску можно сложить буквально за 5 секунд, и она не займет много места в машине
Возле супермаркета есть «камеры хранения» с кондиционером, где можно оставить свою собаку
Выдвижные полочки в супермаркете
Держатель для страниц книги
У крышки этого крема прорезиненные края, так что ее удобно закрывать даже мокрыми руками
Игра-симулятор в тренажерном зале, чтобы клиенты не теряли азарт и мотивацию
Какого изобретения вам недостает в повседневной жизни?
Фото на превью markopolo82 / reddit