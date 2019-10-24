17 крутых идей от тех, кто заботится о планете, как о маленьком ребенке

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Экология нашей планеты находится в плачевном состоянии. Но радует, что прогрессивная часть человечества наконец осознала этот факт. Чтобы изменить что-то, нужно действовать сообща. Каждый может внести свою лепту в большое дело помощи окружающей среде. Герои этой публикации воплотили идеи о том, как снизить количество отходов, отказаться от лишнего пластика и уменьшить расход воды.

AdMe.ru поощряет стремление людей помочь планете и для вдохновения показывает тех, кто уже сделал шаг в этом направлении.

Итальянские бары используют пасту вместо пластиковых трубочек

В кафе полируют отбитые края тарелок и пользуются ими дальше

Вместо пластиковых пакетов этот магазин использует небольшие бумажные, чтобы расфасовать виноград

Пакеты побольше подойдут для яблок или апельсинов

А в этом магазине делают упаковку из листьев

Органайзер из старых дискет

Вместо того чтобы использовать краску, парковочные линии на Гавайях оформили таким способом

Эта кофейня использует коробки из-под молока как лотки для кофе навынос

Вместо одноразовых пластиковых тюбиков с шампунем и гелем для душа многие отели стали использовать большие тубы, висящие на стене

После такого мыла не остается обмылка, который мы привыкли выбрасывать. Отличная идея отеля

Скамейка из переработанных пластиковых бутылок

Простой способ подарить вторую жизнь использованным кисточкам от туши

В приютах для диких зверей кисточки с удовольствием будут использовать для очищения мелких животных от жира, грязи, личинок насекомых.

Стаканчик, сделанный из сахарного тростника

Из картона даже можно сделать биоразлагаемые автохолодильники

В этом отеле старые полотенца используют как тряпочки

«Я тряпочка. Я могу быть в пятнах и порванной, но я ЧИСТАЯ. Меня можно использовать, чтобы отчистить самые неподатливые вещества, такие как кофе, косметика, масло или грязь. Если вам нужно больше тряпочек, пожалуйста, обратитесь на ресепшен. Спасибо за заботу о наших белоснежных полотенцах!»

Питьевой фонтанчик показывает, сколько пластиковых бутылок удалось сэкономить

«Моя посылка пришла упакованной в перерабатываемую „защиту“ из бумаги вместо пластика»

Стаканчик для мороженого из банановых листьев

А как вы стараетесь уменьшить вред, наносимый экологии?