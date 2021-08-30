17 креативных невест, которые чихать хотели на стандартные наряды

Многие невесты согласятся с тем, что сказать «да» свадебному платью почти так же важно, как и ответить согласием жениху. Оно должно в этот важный день не только превратить девушку в принцессу, но и отразить ее характер и индивидуальность. Иногда для этих целей простого белого платья недостаточно.

Мы в AdMe.ru считаем, что нестандартный подход к выбору наряда помог нашим героиням выглядеть просто волшебно. А в бонусе вас ждет платье Беллы Свон, которое мастерица точь-в-точь повторила и показала на просторах сети.

«Радужное свадебное платье! Местная мастерица сделала мою мечту реальной»

Вообще я не из тех, кто пишет какие-то там позитивные и поддерживающие комментарии. Но это платье потрясающее, и ты тоже потрясающая. © thccdd / Reddit

«Сшила себе платье на свадьбу. Все еще в дичайшем восторге от этих супердлинных расклешенных рукавов»

«Наконец-то готово мое горчично-желтое платье, сшитое на заказ!»

Я подумала, что как-то скучновато, а потом ка-а-ак увидела спину! Теперь прямо вижу, как в таком платье выходит замуж Кира Найтли и уезжает на медовый месяц в Италию. © Detroitaa / Reddit

«Свадебное платье просто сделало мой день. Муж, кстати, тоже в восторге»

«Приехали мои свадебные кеды»

Так, я закажу себе такие же на каждый день. Нереальные ведь! © iiinfinitebliss / Reddit

Платье, которое просто-таки играет всеми красками заката

«А я вот связала свадебное платье для сестры»

Что-то удивительное! Диснеевские принцессы однозначно захотят, чтобы их крестные не отставали от вас в своем мастерстве. © robyngrayson / Reddit

«Нашла платье для нашей маленькой домашней церемонии. И у него есть карманы!»

Мне нужно это платье. Без шуток. Это же просто моя мечта. А ты выглядишь в нем богиней. © Engineeredgiraffe / Reddit

«Я тут получила свою свадебную обувку и просто без ума от нее!»

«Я так рада, что выбрала немного нестандартное платье!»

Ты похожа на принцессу из сказки! Хочу что-то такое на свою свадьбу. © itsMickeyR2 / Reddit

«Это винтажное свадебное платье сшила мне свекровь. А поженились мы на металлургическом заводе, где наши с мужем дедушки работали много лет назад»

Невеста — фанатка покемонов, и длинный разноцветный пояс на платье отражает цвета локаций в играх серии Pokemon

Муж, кстати, отсылки не понял и решил, что это какое-то традиционное украшение с моей родины. © thesvedka / Reddit

«Я швея и сшила себе удобное маленькое платьице»

«Надела его, и просто захотелось сказать то самое „Да!“»

А я как увидела, так снова замуж захотела. © kfuzzled892 / Reddit

«Сшила вот платье на заказ»

А тут девушка попросила украсить свою свадебную обувь в память о брате

Если вы раздумываете над приобретением необычного платья, то вот вам знак

«Выбор синего цвета был спонтанным решением, принятым в последнюю минуту, и я очень этому рада».

Бонус: «Я тут шью платье, которое точь-в-точь как у Беллы Свон из „Сумерек“»

Эта спина однозначно идеальна. © EvergreenSee / Reddit