17 креативных невест, которые чихать хотели на стандартные наряды
Многие невесты согласятся с тем, что сказать «да» свадебному платью почти так же важно, как и ответить согласием жениху. Оно должно в этот важный день не только превратить девушку в принцессу, но и отразить ее характер и индивидуальность. Иногда для этих целей простого белого платья недостаточно.
Мы в AdMe.ru считаем, что нестандартный подход к выбору наряда помог нашим героиням выглядеть просто волшебно. А в бонусе вас ждет платье Беллы Свон, которое мастерица точь-в-точь повторила и показала на просторах сети.
«Радужное свадебное платье! Местная мастерица сделала мою мечту реальной»
- Вообще я не из тех, кто пишет какие-то там позитивные и поддерживающие комментарии. Но это платье потрясающее, и ты тоже потрясающая. © thccdd / Reddit
«Сшила себе платье на свадьбу. Все еще в дичайшем восторге от этих супердлинных расклешенных рукавов»
«Наконец-то готово мое горчично-желтое платье, сшитое на заказ!»
- Я подумала, что как-то скучновато, а потом ка-а-ак увидела спину! Теперь прямо вижу, как в таком платье выходит замуж Кира Найтли и уезжает на медовый месяц в Италию. © Detroitaa / Reddit
«Свадебное платье просто сделало мой день. Муж, кстати, тоже в восторге»
«Приехали мои свадебные кеды»
- Так, я закажу себе такие же на каждый день. Нереальные ведь! © iiinfinitebliss / Reddit
Платье, которое просто-таки играет всеми красками заката
«А я вот связала свадебное платье для сестры»
- Что-то удивительное! Диснеевские принцессы однозначно захотят, чтобы их крестные не отставали от вас в своем мастерстве. © robyngrayson / Reddit
«Нашла платье для нашей маленькой домашней церемонии. И у него есть карманы!»
- Мне нужно это платье. Без шуток. Это же просто моя мечта. А ты выглядишь в нем богиней. © Engineeredgiraffe / Reddit
«Я тут получила свою свадебную обувку и просто без ума от нее!»
«Я так рада, что выбрала немного нестандартное платье!»
- Ты похожа на принцессу из сказки! Хочу что-то такое на свою свадьбу. © itsMickeyR2 / Reddit
«Это винтажное свадебное платье сшила мне свекровь. А поженились мы на металлургическом заводе, где наши с мужем дедушки работали много лет назад»
Невеста — фанатка покемонов, и длинный разноцветный пояс на платье отражает цвета локаций в играх серии Pokemon
- Муж, кстати, отсылки не понял и решил, что это какое-то традиционное украшение с моей родины. © thesvedka / Reddit
«Я швея и сшила себе удобное маленькое платьице»
«Надела его, и просто захотелось сказать то самое „Да!“»
- А я как увидела, так снова замуж захотела. © kfuzzled892 / Reddit
«Сшила вот платье на заказ»
А тут девушка попросила украсить свою свадебную обувь в память о брате
Если вы раздумываете над приобретением необычного платья, то вот вам знак
«Выбор синего цвета был спонтанным решением, принятым в последнюю минуту, и я очень этому рада».
Бонус: «Я тут шью платье, которое точь-в-точь как у Беллы Свон из „Сумерек“»
- Эта спина однозначно идеальна. © EvergreenSee / Reddit
Как вы считаете, свадебное платье должно быть классически белым и длинным или немного вольностей все же не повредит?
Фото на превью muhlizahh / Reddit
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