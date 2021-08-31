17 красноречивых напоминаний о том, что бывшие далеко не сразу исчезают из жизни

Есть люди, которым удается закончить отношения на положительной ноте. Кто-то даже продолжает общаться. Ну а кто-то просто не достает друг друга ночными звонками и накопившимися обидами. Но не всегда так просто взять и выбросить из головы прошлые отношения, если кто-то регулярно напоминает о себе, причем совсем не в позитивном ключе. В конце вас ждет еще и бонус-подтверждение, что такие вот странные бывшие могут оказаться гораздо ближе, чем мы думали.

Однако мы в AdMe.ru считаем: именно такие остросюжетные истории напоминают о том, что оно и к лучшему, что все осталось позади.

Когда наговаривала сама на себя самым неожиданным образом

«Мой бывший пришел ночью, чтобы сорвать кусты розы, которые мы вместе сажали...»

Сообщения от бывших всегда наполнены драматизмом

«Недавно мой бывший уничтожил все рисунки, которые я для него рисовала»

Иногда переписки с прошлой любовью уже совсем не про отношения

Зато никогда не предскажешь, чем может закончиться разговор

Иногда прошлая любовь просто приходит и забирает телевизор, который он покупал...

Когда с человеком уже все кончено, можно позволить себе и поиздеваться в переписках

Когда завершившиеся отношения становятся главной сюжетной линией даже в отзыве

Сначала твой бывший приглядывает за вашей собакой, пока ты на работе, а потом выносит из дома почти всю мебель...

Когда соцсети рекомендуют очень интересных знакомых

Лучше не вспоминать про бывших, особенно в нынешних отношениях

Вот я недавно расстался из-за бывших. Ну во всем вот это: «А вот Артем... А вот Кирилл...» Притом я про бывших словом не обмолвился за полгода. При расставании рассказал все, что делали лучше нее мои бывшие. Такая истерика была. © OopsyDaisy / Pikabu

Чтобы быстро не забыл

Переписки с бывшими — это всегда эффектный финал

Иногда после завершения отношений сложнее оказывается именно тебе

Когда кого-то удивляет, что за свои ошибки приходится отвечать

Мой бывший бросил меня, просто написав СМС. Через несколько дней получила от него сообщение со словами: «Хватит всем рассказывать, что я бросил тебя в СМС, и выставлять меня мерзавцем». © Argi_ / Reddit

Бонус: иногда твой нынешний — это чей-то странный бывший