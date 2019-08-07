17 крайне неловких СМС-переписок, после которых невольно хочется провалиться сквозь землю
Никто не застрахован от неловких ситуаций и недопониманий. То же самое касается и героев нашей подборки, у которых состоялись судьбоносные переписки, которые они определенно запомнят надолго, как одни из самых курьезных провалов в своей жизни.
Мы в AdMe.ru считаем, что нет смысла переживать о том, что уже произошло. Зато во всем можно найти повод для смеха, чтобы подарить его пользователям сети.
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У каждого из нас хотя бы раз случалась неловкая переписка. Какая особенно запомнилась вам из собственного опыта? Сможете ее пересказать?