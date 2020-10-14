17 котиков, которые ни с того ни с сего решили вести себя как люди

Часто говорят, что домашние питомцы со временем становятся похожими на своих хозяев. Возможно, вы и сами это замечали. Но котики, с которыми мы хотим познакомить вас сегодня, переняли не только привычки своих владельцев: они так копируют поведение людей, что невольно задумываешься, где они все это подсмотрели.

Мы в AdMe.ru не смогли противостоять обаянию этих пушистиков, которые так похожи на нас с вами. Думаем, и у вас вряд ли получится.

«А может быть, у тебя есть такая маленькая, малюсенькая вкусняшечка?»

«Мы с приятелем готовили новый выпуск нашего подкаста, и моя кошка решила, что хочет быть гостем недели»

Кажется, она только что поняла, что забыла выключить плиту

Она всегда сидит вот так на стуле и ждет, когда в меню появится ее любимый шпинат

У всех бывают такие моменты, когда просто хочется воздеть лапки к небу и как заорать!

Что мы говорим богу спорта? «Не сегодня»

«Мой кот выглядит так, будто увидел что-то такое, что теперь никак не может развидеть»

А как вы отреагировали на то, что вы теперь не единственный ребенок в семье?

Интересно, кто танцует партию черного лебедя

Не волнуйся, котик, первый раз за рулем всегда страшно

У вас тоже такое выражение лица после просмотра выпуска новостей?

Все детишки любят мультики

«Земля в миумимяторе, земля в миумимяторе... Что? Ты тоже в душе поешь»

«Клянусь, она начинает позировать, как только замечает, что я направляю телефон в ее сторону»

А вам тоже в разгар вечеринки в честь собственного дня рождения вдруг доводилось осознавать, что вы совсем-совсем не рады?

Хоть кто-то вообще любит брокколи?

«Вы только взгляните на кота моей девушки. Он просто стоит»