17 котиков, которые ни с того ни с сего решили вести себя как люди
Часто говорят, что домашние питомцы со временем становятся похожими на своих хозяев. Возможно, вы и сами это замечали. Но котики, с которыми мы хотим познакомить вас сегодня, переняли не только привычки своих владельцев: они так копируют поведение людей, что невольно задумываешься, где они все это подсмотрели.
Мы в AdMe.ru не смогли противостоять обаянию этих пушистиков, которые так похожи на нас с вами. Думаем, и у вас вряд ли получится.
«А может быть, у тебя есть такая маленькая, малюсенькая вкусняшечка?»
«Мы с приятелем готовили новый выпуск нашего подкаста, и моя кошка решила, что хочет быть гостем недели»
Кажется, она только что поняла, что забыла выключить плиту
Она всегда сидит вот так на стуле и ждет, когда в меню появится ее любимый шпинат
У всех бывают такие моменты, когда просто хочется воздеть лапки к небу и как заорать!
Что мы говорим богу спорта? «Не сегодня»
«Мой кот выглядит так, будто увидел что-то такое, что теперь никак не может развидеть»
А как вы отреагировали на то, что вы теперь не единственный ребенок в семье?
Интересно, кто танцует партию черного лебедя
Не волнуйся, котик, первый раз за рулем всегда страшно
У вас тоже такое выражение лица после просмотра выпуска новостей?
Все детишки любят мультики
«Земля в миумимяторе, земля в миумимяторе... Что? Ты тоже в душе поешь»
«Клянусь, она начинает позировать, как только замечает, что я направляю телефон в ее сторону»
А вам тоже в разгар вечеринки в честь собственного дня рождения вдруг доводилось осознавать, что вы совсем-совсем не рады?
Хоть кто-то вообще любит брокколи?
«Вы только взгляните на кота моей девушки. Он просто стоит»
А чем похожа на вас ваша кошка?
Фото на превью kunyan_kainyan / Twitter