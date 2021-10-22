17 комментариев пользователей, которым досталось чувство юмора с изрядной долей сарказма
Косметологические процедуры с использованием эклеров, украденные из Лувра ежики из желудей, агрессивная посудомойка и загадочное блюдо жричодали — все возможно, если у вас имеется отлично подвешенный язык.
Мы в AdMe.ru считаем остроумие настоящей суперспособностью и, когда видим в сети меткий комментарий, сразу приберегаем его для очередной статьи, которая вас рассмешит. И вот наконец новая подборка.
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А у вас есть остроумные друзья и родственники, которые из любой проблемы умеют делать повод для смеха?
Фото на превью kamaz987 / Pikabu
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