17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

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Остроумным людям достаточно оставить пару слов под любым постом, и тот сразу набирает кучу лайков, независимо от того, о чем он: о йоге, татуировках, покупке квартиры, сухопутных акулах или о несчастном поселке Новокурьяново, окруженном экспериментальной железной дорогой.

Нам в AdMe.ru сложно долго сохранять серьезное выражение лица, ведь мы постоянно заняты тем, что отыскиваем в сети самые остроумные комментарии от пользователей. Вот вам свежая подборка.

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