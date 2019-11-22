17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

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Остроумным людям достаточно оставить пару слов под любым постом, и тот сразу набирает кучу лайков, независимо от того, о чем он: о йоге, татуировках, покупке квартиры, сухопутных акулах или о несчастном поселке Новокурьяново, окруженном экспериментальной железной дорогой.

Нам в AdMe.ru сложно долго сохранять серьезное выражение лица, ведь мы постоянно заняты тем, что отыскиваем в сети самые остроумные комментарии от пользователей. Вот вам свежая подборка.

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© APXuK / Pikabu   © ssr / Wikipedia   © ВНИИЖТ / Facebook  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

2.

© CiucinciuTiberius / Imgur  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

3.

© YaroslavLada123 / Pikabu  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

4.

© Borland04 / Pikabu  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

5.

© Basic01 / Pikabu  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

6.

© MyLilla / Pikabu  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

7.

© Ruti / Pikabu  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

8.

© Федор Федоров / artchive.ru  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

9.

© annypooh / Twitter  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

10.

© bash.im  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

11.

© hasubraza / Pikabu  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

12.

© ERIKLLMM / Reddit  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

13.

© vanswan / Twitter  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

14.

© D0CT0EBCKNN / Twitter  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

15.

© oowrey / Pikabu  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

16.

© The Princess Diaries / Walt Disney Pictures   © Ocean's 8 / Warner Bros.   © Pixabay  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

17.

© art1st / Pikabu   © metro.co.uk  

17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери

А у вас есть знакомые, которые как скажут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай от смеха?

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