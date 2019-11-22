17 комментариев от тех, кто впитал сарказм с молоком матери
Остроумным людям достаточно оставить пару слов под любым постом, и тот сразу набирает кучу лайков, независимо от того, о чем он: о йоге, татуировках, покупке квартиры, сухопутных акулах или о несчастном поселке Новокурьяново, окруженном экспериментальной железной дорогой.
Нам в AdMe.ru сложно долго сохранять серьезное выражение лица, ведь мы постоянно заняты тем, что отыскиваем в сети самые остроумные комментарии от пользователей. Вот вам свежая подборка.
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А у вас есть знакомые, которые как скажут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай от смеха?