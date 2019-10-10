17 комментариев от пользователей, которые рождены для того, чтобы смешить других

10
0
1
2k

Люди с круглосуточным «Камеди клабом» в голове способны «обшутить» что угодно, хоть очередь у банкомата, хоть опухшее с утра лицо. И если они оставляют комментарий под чьим-нибудь постом, то смех от него расходится по сети, как круги от брошенного в воду камня.

AdMe.ru коллекционирует высказывания людей, которым всегда есть что сказать по любому поводу, и вот вам очередная крутая подборка пользовательских комментариев.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Бонус

А вам встречаются в сети комментарии, от которых вы смеетесь в голос? Присылайте их нам!

Фото на превью Halfaxel / Pikabu

10
0
1
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться