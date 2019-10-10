17 комментариев от пользователей, которые рождены для того, чтобы смешить других
Люди с круглосуточным «Камеди клабом» в голове способны «обшутить» что угодно, хоть очередь у банкомата, хоть опухшее с утра лицо. И если они оставляют комментарий под чьим-нибудь постом, то смех от него расходится по сети, как круги от брошенного в воду камня.
AdMe.ru коллекционирует высказывания людей, которым всегда есть что сказать по любому поводу, и вот вам очередная крутая подборка пользовательских комментариев.
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А вам встречаются в сети комментарии, от которых вы смеетесь в голос? Присылайте их нам!
Фото на превью Halfaxel / Pikabu