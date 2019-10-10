17 комментариев от пользователей, которые рождены для того, чтобы смешить других

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Люди с круглосуточным «Камеди клабом» в голове способны «обшутить» что угодно, хоть очередь у банкомата, хоть опухшее с утра лицо. И если они оставляют комментарий под чьим-нибудь постом, то смех от него расходится по сети, как круги от брошенного в воду камня.