17 комментариев, которые заслуживают тысячи лайков

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Если бы у нас проводили конкурс на самый лучший комментарий, то эти 17 шедевров точно взяли бы главные призы. Как же хорошо, что у многих людей так развито чувство юмора, которое может поднять нам настроение на весь день! Конечно, некоторые комментарии весьма язвительны, но куда же без этого.

Мы в AdMe.ru могли и пропустить что-то забавное, так что оставляйте свои варианты в комментариях.

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Фото на превью eto_prekrasno / twitter

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