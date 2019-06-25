17 комментариев из сети, которые вызывают бесконтрольные приступы смеха

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Хорошо подвешенный язык — гарантия того, что его «владельцу» никогда не будет скучно, так же как и всем, кто его окружает. Пример тому — сетевые комментаторы, которые без устали развлекают весь интернет своими шуточками про кудяплики, ДНК соседа, череп слона вне слона и сотни других вещей, на которые они обратили внимание.