17 комментариев из сети, которые вызывают бесконтрольные приступы смеха
Хорошо подвешенный язык — гарантия того, что его «владельцу» никогда не будет скучно, так же как и всем, кто его окружает. Пример тому — сетевые комментаторы, которые без устали развлекают весь интернет своими шуточками про кудяплики, ДНК соседа, череп слона вне слона и сотни других вещей, на которые они обратили внимание.
У AdMe.ru только один вопрос к авторам комментариев из этой статьи: остроумие — это у вас врожденное или вы специально тренировались?
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© AllAmericanRejection / Imgur © silver11122 / Pikabu © Teenage Mutant Ninja Turtles / Paramount Pictures
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Какому комментарию вы отдали бы приз за остроумие?
Фото на превью dieselman / Pikabu