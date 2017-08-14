17 комментариев из интернета, которые зарядят позитивом на весь день

Если в споре рождается истина, то в комментариях в интернете — настоящие перлы.

AdMe.ru собрал 17 ответов на самые разные посты, которые зарядят позитивом на весь день.

69 На склад!
6 Комментарии
  • 14 августа 2017
  • 6
  • 20130

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