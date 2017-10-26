17 человек, которые вывели изобретательность на новый уровень

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Обладать умением не растеряться при любых обстоятельствах дорогого стоит. Но, увы, дано оно не всем. AdMe.ru даже немного завидует этим изобретательным людям, которые всегда найдут решение любой проблемы.

«Использую видеосвязь, чтобы наблюдать за кипящей водой, пока смотрю телик в другой комнате»

Мэр города в Бразилии запретил кафе ставить столики на тротуаре

Если нет костюма для официально-деловой фотографии

Король по жизни

Единственный способ заставить кота спать в дорогущей лежанке, купленной для него

Гений инженерной мысли

«Мамин 70-килограммовый мастиф боится темноты. Она нашла решение»

Когда мама попросила посидеть с сестрой, а тебе не очень хочется

Когда на фестиваль не пускают с алкогольными напитками, а ты с этим не согласна

«Наше изящное решение, чтобы удержать собаку в доме при открытых дверях»

«Кот постоянно орет по утрам. Жена решила проблему»

Если утюг сломался в самый неподходящий момент

Из-за маленького размера щенок вечно убегал через дыру в заборе

Когда дочь спит только так, а ты вдруг проголодался

Иногда нужно притвориться, что проблемы нет

«Подруга фотошопит платья из интернет-магазинов на свои снимки, чтоб посмотреть, идут ли они ей»

Родительство бывает непростым