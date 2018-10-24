17 историй, в которых не было бы ничего особенного, если бы не последние фразы

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Жизнь — весьма непредсказуемая штука, и порой она подбрасывает ситуации, когда любой уважающий себя режиссер крикнул бы «Не верю», однако оказался бы неправ. И в доказательство тому вот вам истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».

Мы в AdMe.ru напоминаем, что неожиданности могут поджидать на каждом шагу, главное — верить, что они будут позитивные.

Лежу в больнице. Никого не трогаю, сижу в палате, книгу читаю. Заходит санитарка, моет пол. В это же время появляется врач, проходит «по помытому», осматривает больных, уходит. И из-за двери вопль санитарки: «Никакого уважения к половой жизни!»

На днях принимала ванну, и ко мне зашла моя 3-летняя дочь, размалеванная косметикой. Она выглядела мило. Я, сделав несколько фотографий, отослала их родственникам и друзьям. И только через минуту увидела себя полностью голой в отражении зеркала на всех фотографиях.

Когда выступаю на публике, волнуюсь и заикаюсь. Чтобы подготовиться, прямо перед выходом быстро читаю скороговорки. Поехала на полугодовой курс за границу, итоговое выступление, я трясусь и бормочу под нос. Француженка, которая выступала после меня, тем же вечером с ужасом и интересом спрашивала про «славянскую магию» и умоляла ее обучить. Я тупила минуту, пока до меня доходило, что именно девушка расценила как магию. Итак, заговор на успешное выступление: жили-были 3 китайца...

Классе в 10-м у меня волосы были покрашены в медный цвет, и я решила сделать себе хной черные пряди. Конечно, в результате я получила зеленые волосы и проплакала весь вечер. Утром встала, надела зеленую кофту, подвела глаза зелеными тенями и пошла в школу с гордым лицом, будто это и была моя задумка. Некоторые, конечно, поржали, особенно парни, но многие девочки впечатлились и просили сделать им тоже.

Я очень люблю красить волосы в яркие цвета. Недавно покрасила большую часть в синий. Смотрится очень красиво, когда что-то заплетаешь. Синие прядки перемешиваются с натуральным темно-коричневым цветом. Еду я в автобусе с двумя косичками. Заходят маленькая девочка с папой. Садятся сзади меня. Все бы ничего, но через некоторое время на меня начало что-то капать, а потом и вовсе вода полилась. Оборачиваюсь на удивленного отца, злобным взором окидываю девочку. А она тут же кричит на весь автобус: «Папа, это русалка. Я читала, что они прячутся среди людей, а если на нее воду налить, то она сразу превратится. А у нее волосы синие». Решила подыграть девочке: «Тсс, не раскрывай мою тайну». И мигом вылетаю из автобуса.

В этом году закончили с парнем университет. Пока учились, нас разделяли города и приходилось много ездить. Самое главное — это было найти деньги на дорогу, а вот от нормального питания приходилось отказываться. В одну такую поездку я переходила границу, и к нам в автобус буквально залетел пакет с колбасой — там было несколько килограммов! Какому-то мужчине просто не разрешили провезти, и он раздал все нам — людям, которые ехали в противоположную сторону.

В колледже я была ярая прогульщица. Решила с новой недели взяться за учебу. Понедельник, 1-я пара, в аудитории пусто. Сижу жду. Прозвенел звонок, зашел препод, сел. Сидим ждем вдвоем. Тишина. Минут через 20 попросилась выйти. Поискала «группашей» по этажам — никого. Трубку никто не берет. Вернулась в аудиторию, и постепенно начали приходить незнакомые мне ребята. Подумала, что совмещенная пара с другой группой. Препод начал вести пару. Тут-то я спросила: «А что, нашей пары не будет?» На что он ответил: «Вашу пару перевели на завтра. Сейчас у меня заочники. Так как тебя давно не было, я подумал, что ты перевелась на заочку и сидишь ждешь остальных. Вот и молчал».

В начальной школе на психологии проверяли у детей типы реакций на опасность / неожиданность. По одному приглашали в класс, и затем психолог несильно, но внезапно «пугала» ребенка. И вот сижу я, задумавшись над каким-то вопросом, и тут вдруг психолог наклоняется и выкрикивает: «Бу!» Что же... Я отличилась тем, что в следующую секунду громким криком напугала ее еще сильнее.

3 года назад активно искала работу, куча утомительных собеседований просто вымотали меня. И вот на очередном из них звучит этот адский вопрос: «Кем вы себя видите в нашей компании через 3 года?»

Говорю, минуточку. Достаю карты Таро, делаю расклад и выдаю им, что вижу себя замдира по финансам. Прошло 3 года, я зам!

Заехали в отель в номер со свежим ремонтом. Устали с перелета, поэтому сразу легли спать. И снится мне ночью, что в комнату залетел голубь, запутался в люстре и хлопает крыльями. Просыпаюсь и понимаю, что звук никуда не делся. Я подскакиваю на кровати, ору парню, что на нас напали. Парень хватает покрывало, вслепую ловит птицу. Темно, я визжу, крылья хлопают. Когда включили свет, оказалось, что голубя не было никакого, а шелестели от ветра обои, отлепившиеся от потолка. В отеле долго извинялись.

Как-то в зоомагазине мужу очень понравилась игрушка для собак — смешно хрюкающая свинья. Стояли и смеялись с ним: хрюкает как живая. В другой день была в том магазине одна и решила сделать мужу сюрприз — купить эту свинью, чтобы дома забавлялся. Продавец предложила оформить дисконтную карту. Спрашивает возраст и кличку питомца, которому покупаю игрушку. Так и ответила: «Дмитрий, 35 лет».

Полгода назад переехал в Казань, и каждый день происходит что-то удивительное. Например, вчера ко мне подбежала девушка, обняла, поцеловала в щеку и сказала: «Антон, я так скучала...» Я 20 секунд стоял в ступоре, пытаясь вспомнить, кто это, но вспомнить удалось только то, что я не Антон...

Папа рассказал мне одну очень забавную историю. Раньше он собирал спорткары да и гонять на них любил, причем как профессионал. Как-то раз решил он прокатить мою маму на машине по лыжероллерной трассе. Ширина дороги равна ширине машины. Много трамплинов. Папа гоняет по этой трассе, прыгает на трамплинах, а моя мама сидит рядом и... читает газету! Папа сказал, что она произвела на него просто незабываемое впечатление.

Друг решил произвести впечатление на понравившуюся девушку и пришел под окна общаги с гитарой. Начал петь одну романтическую песню, потом другую. В итоге в него кинули горстью мелочи и попросили заткнуться. А девушки в общаге не было, она к маме поехала в гости.

Когда я была маленькая, мой отец называл меня козявкой. «Спокойной ночи, козявка. Доброе утро, козявка» и прочее. Однажды я решила, что если я козявка, а он мой папа, то он козел. На очередное: «Спокойной ночи, козявка!» — я выдала: «Спокойной ночи, козел!» — и радостно пошла спать. После этого отец перестал меня дразнить.

Как-то лет в 11, когда у меня появился интернет, я смотрела видео, где девушка делала себе начес на голове. Прочитав комментарий, где девушка яро заявляла о неправильности начеса, аргументируя это тем, что она парикмахер, я решила возразить и написать, что я тоже парикмахер и все девушка делает правильно. Дабы соответствовать оставленному мною на просторах интернета комментарию, через несколько лет я действительно выучилась на парикмахера. И теперь я с уверенностью могу сказать, что мой диплом пригодился мне в жизни. Ведь я оставила правдивый комментарий в 11 лет!

Когда с женой ругаемся, она часто спрашивает у меня: «Ты дурак?» На что я сразу отвечаю: «Я тебе зарплату отдаю, конечно, я дурак!» Сначала не знала, как реагировать, а теперь начинает смеяться, и ссора сразу же прекращается.

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