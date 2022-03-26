17 историй, после прочтения которых любой родитель воскликнет: «О, у нас тоже было!»

Родительство безоговорочно делит жизнь на «до» и «после». Теперь сон даже в кресле у стоматолога кажется неплохим вариантом, а живой магазинный карп вполне может стать домашним питомцем. Потому что как отказать ребенку, которому рыбку жалко.

Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались историями о родителях, у которых что ни день — то приключение какое-то. А в бонусе вас ждет доказательство того, что любые трудности воспитания еще как того стоят.

Когда я работал в стоматологии, у нас на приеме уснул один мужичок. Уснул во время гигиены — его ничто не разбудило, даже пылесос во рту. Разбудили в конце, спрашиваем, мол, это как вообще? Ответил, что месяц назад у него родилась двойня. © Totenmeer / Pikabu

Моей мелкой лет так 6 было. Сижу перед зеркалом и ною (с целью получения от нее поддержки): «Бли-и-и-н! Волос седой нашла, морщинки под глазами». А мне в ответ: «Ага, а еще тебя замуж никто не берет». © FairyMuu / Pikabu

Папа у меня уже давно работает в стоматологической клинике. Мы всей семьей никогда не боялись стоматологов, ибо он профессионал своего дела, всегда умел делать свою работу безболезненно, четко, быстро. Сейчас у меня уже есть свои дети, младшая дочь очень активный ребенок, сложно удержать ее на месте. В один день я пришла забирать дочь из садика, а воспитательница приходит ко мне и говорит: «Знаете, сегодня Валя была невероятно активной и капризной. Мы никак не могли уложить ее спать или хотя бы занять чем-то, чтобы она других детей не будила. Я решила припугнуть, сказала, что к стоматологу пойдем, если она не успокоится. Так Валя еще больше начала кричать и бегать с возгласами „ура, ура, ура“. Скажите, она вообще ничего не боится в этой жизни?» © Палата № 6 / VK

Моя малышка только что швырнула свой обед на пол, начала стучать и кричать: «У-а-а-а!» Так громко, как это вообще возможно. А потом вдруг спокойно посмотрела на меня и подставила ладонь для «дай пять». © unknown author / Reddit

Ехали как-то с мужем ночным поездом. В купе с нами женщина лет 30 на вид и мужчина постарше. Я и так в поездах обычно уснуть не могу, а тут еще мужчина этот храпит ужасно громко. Я глянула — остальные вроде спят. Думаю: «Ну ладно, наверное, только мне мешает». Да и воспитание как-то не позволяло претензии высказывать человеку, который меня раза в 2 старше. Муж пару раз пытался тихонько мужика разбудить — безуспешно. Утром как проводница всех будить начала, встали, смотрю — муж тоже как лимон выжатый, не выспался. Мужчина вышел за пару станций до нашей. А женщина вообще бодренькая такая, настроение хорошее. Ну мы у нее и решили поинтересоваться, мешал ли ей храп мужика спать, на что она ответила: «Да нет, я отлично выспалась. А что, он храпел? А я даже не заметила. У меня двое детей просто». © fialka96 / Pikabu

Объясняю сыну, что нельзя бегать, так как внизу соседи и они боятся сильных звуков — вот и стучат по батарее. Недолго думая, сын говорит: «А для чего тогда ноги нужны, если нельзя ими пользоваться?» Действительно.

Когда сыну было 5, официантка в кафе спросила его, мол, сколько тебе лет. А он и выдал громогласно: «Мне 5, и я сегодня какал!» Думаю, буквально все в пределах четырех столов от нас были очень впечатлены. © DeathHopper / Reddit

Как-то мы с 3-летней дочкой пошли одежды прикупить. А в магазине были такие круглые стойки, ну вы знаете. И дочка залезла прямо внутрь, чтобы оттуда повыбирать. А потом к этой стойке еще и женщина какая-то подошла. И тут моя дочка изнутри громогласно так произносит: «Да это какая-то обдираловка! Пошли в другой магазин!» Та женщина-покупательница после этого отпрыгнула на добрый метр. © Elizabeth Saron Milner / Quora

Когда сыну было 9 месяцев, я уехал на заработки. А приехал, когда ему исполнилось 2,5 годика. Привез ему много подарков и все такое. Вот только на следующее утро сын рано проснулся, показал на меня и выдал: «Пускай этот мужик уходит из дома!»

Моя дочка недавно подошла с зеркалом в руке: «Мама, посмотри в зеркало». Ну я и спрашиваю: «А что там будет?» А она мне в ответ выдает: «Ничего красивого». Милая девочка. © Lublushokolad / Pikabu

Живем в маленьком городе, где нет больших магазинов. Вчера поехали в соседний большой город, чтоб закупиться. Мой 3-летний сын впервые побывал в супермаркете. Когда мы проходили мимо аквариума с живыми рыбами, он завис на несколько минут. Узнав, что этих рыб позже съедят, он немедленно потребовал от меня спасти одну из них. Я долго спорил с ним, но он все же победил, сказав: «Если бы это ты там плавал, я бы тебя не дал съесть кому-то». Теперь у нас дома в аквариуме живет самый настоящий карп. © Палата № 6 / VK

Когда дети были маленькими, я часто в шутку спрашивала их: «Кто самая лучшая мама на свете?» И вот задаю этот вопрос дочке (ей 3 года было). Так вместо того, чтобы ответить «Ты, мама!», она выдала: «Ну, я не знаю всех мам на свете и не могу точно сказать. Но ты довольно хороша». Сейчас ей 16, она такая же дерзкая, остроумная и потрясающая, как и тогда. © Amy Ginsburg / Quora

Гулял недавно со своей 5-летней дочерью. Сходили в кинотеатр, прикупили новую одежду, а перед выходом решили заглянуть еще и в магазин сладостей. Она уже немного устала, поэтому я решил взбодрить ее, говорю у входа в магазин: «Поля, выбирай все, что захочешь, я куплю!» Дочь посмотрела на меня с недоверием и сказала: «А я ничего не хочу, пап! Ты же знаешь, что я тебя и так люблю. Без всяких там конфет!» Продавщица засмеялась, некоторые посетители умилились, а я расплакался при незнакомых людях впервые в жизни. Обнял дочь, сказал, что сильно люблю ее, а она отвечает: «Я тебя тоже люблю! Но купишь мне желейных крокодильчиков?» © Палата № 6 / VK

Как-то в магазине, среди толпы народа, дочка во всеуслышание заявила: «Папа меня сегодня покормит?» Хорошо, что она тогда была пухленькой и поверить в то, что ей не хватает еды, было сложно. © Soni Gibson Wells / Quora

Нашей малышке было тогда 2 года. И вот одна знакомая решила спросить ее о возрасте. Показывает один палец, мол, тебе столько лет? Потом показывает два: «Или столько?» А потом и три показывает. А дочка смотрит на все это и выдает: «Мне два с половиной». Ох, женщина явно не ожидала такого четкого и взрослого ответа! © Beverly Mulherin / Quora

Когда я лежала в роддоме с первым ребенком, разговорилась с одной женщиной. Она оказалась многодетной мамой. Я удивлялась и даже немного ужасалась ее рассказам. Наверное, она поняла, что ее истории не очень-то мотивируют молодую мать, то есть меня, поэтому в конце разговора она добавила: «Зато всегда весело!» Но сказала это таким уныло-грустным тоном, что вообще ничего не исправила. А недавно меня кто-то из знакомых расспрашивал о житье-бытье, и я в точности повторила ее фразу. У меня четверо детей. Весело, ага. © Подслушано / Ideer

Была как-то на кухне, подходит дочь (ей тогда 3 или 4 года было) — и просто выбрасывает большую часть пончика! Я спрашиваю, мол, ты что, сейчас пончик выбросила? А она мне выдает: «Нет, пончик я съела. А выбросила дырку». © Jeanie Obrien / Quora

Бонус: детская непосредственность может еще и любое сердце растопить

Как-то сын, которому было 3,5 года, спросил, будет ли у него братик или сестричка. А у меня уже возраст не тот, и я честно сказала, что мамин животик слишком стар, чтобы держать в себе ребенка. Тогда сын протянул руку, погладил меня по щеке и ответил: «Но, мама, у тебя же такое светлое и молодое лицо!» Да, я чуть не заплакала. © Valerie Wright / Reddit