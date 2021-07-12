17 историй от людей, которые снимали квартиру, а теперь им понадобятся сеансы у психолога и длинный отпуск

Все знают, как непросто снять хорошую квартиру с адекватными хозяевами и приятной ценой. И наверняка почти у каждого есть история о том, как аренда жилья превратилась в выматывающий квест.

Мы в AdMe.ru прочли животрепещущие истории квартирантов, которые не понаслышке знают, как много неприятных сюрпризов может таить в себе съемное жилье.

Решили с подругой снять квартиру. На радость подвернулась однокурсница Аня, которая как раз сдавала двушку. Сказала, что скинет ₽ 1 тыс., для своих же. Но есть условие: раз в месяц-два будет приезжать ее папа и ночевать. Он занимается коммерцией в селе и иногда катается в город закупать продукцию. Согласились.

Первый раз папа приехал через 2 недели. Отличный мужик. Потом еще через неделю. Потом с сыном — помогать загрузить товар. Потом на двое суток: база не работает.

После этого приезжать он стал каждую неделю, при этом устраивая посиделки с друзьями. Апогеем стала ночевка 5 членов его семьи в нашей двушке. Через 7 месяцев мы съехали. Сейчас понимаю, что за ту квартиру мы платили примерно на ₽ 1,5 тыс. дороже, чем стоят аналогичные в нашем городе. © DikyPrapor / Pikabu

Первый раз папа приехал через 2 недели. Отличный мужик. Потом еще через неделю. Потом с сыном — помогать загрузить товар. Потом на двое суток: база не работает. После этого приезжать он стал каждую неделю, при этом устраивая посиделки с друзьями. Апогеем стала ночевка 5 членов его семьи в нашей двушке. Через 7 месяцев мы съехали. Сейчас понимаю, что за ту квартиру мы платили примерно на ₽ 1,5 тыс. дороже, чем стоят аналогичные в нашем городе. © DikyPrapor / Pikabu Нашел квартиру в центре города, недорого. По телефону хозяйка поставила условие: арендную плату внести сразу за 3 месяца. Встретились в понедельник, все понравилось, оплату внес. День пролетел, вечером прихожу с работы, а вся квартира заполнена звуками музыки. Оказалось, что окна квартиры выходили во двор ресторана, а там гремела музыка.

Первое время было терпимо, но репертуар ресторанного ансамбля составлял 25–30 песен, которые, естественно, надоели через неделю. Вот почему хозяйка в понедельник мне квартиру показала: по понедельникам ресторан не работал. © PolAnd1962 / Pikabu

Cняла квартиру, сделала косметический ремонт. Пожила год и съехала, оставив пылесос, мебель на кухне и в комнате. Месяц донимали вопросом, где хозяйский тюль из жуткой синтетики за ₽ 300. © Денисова Екатерина / Facebook

Снимали комнату в квартире с хозяйкой и ее дочкой. Холодильников на кухне было 2: наш и хозяйский. Был август. Моя девушка вечером сделала селедку под шубой и поставила в наш холодильник на ночь пропитаться. Приходим на следующий день с работы, а хозяйка с дочкой селедку под шубой едят. Ну, думаю, тоже захотели себе сделать. Открываю наш холодильник, а там от «шубы» половина отрезана.

Спрашиваем, что за ерунда. В ответ: «Ой, мы селедку под шубой только на Новый год готовим, а вы тут ее летом сделали. Вам жалко, что ли?» На следующий день мы съехали. Залог нам так и не вернули. © Vereshch / Pikabu

Снимала квартиру за $ 100 в месяц в центре Киева. Сама я дизайнер, да и руки растут из правильного места. За пару месяцев переложила пол, декоративной шпаклевкой забацала стены, сменила мебель. Ванную выложила кафелем, поменяла смесители. Хозяйка, увидев это, быстро аннулировала договор. Нашла объявление о сдаче квартиры как «квартиры люкс» за $ 400. Попросила неделю на выселение. Вытащила из гаража старую мебель, линолеум и ржавые смесители, поставила все обратно. © Подслушано / Ideer

Снимала койко-место в 3-комнатной квартире. В каждой комнате нас по двое лиц женского пола, итого 6 человек. Платили по ₽ 9 тыс. каждая, итого ₽ 54 тыс. арендодатель имел каждый месяц. Покажу, в каком состоянии квартира.

Раковина шатается, на край нельзя нажимать, иначе упадет. Полочка постоянно слетает вниз, лучше вообще не трогать. Пластиковая подставка такая, что ничего не положишь. Кран не просто капал — вода конкретно бежала. Местные жительницы ставили ковшик, в котором вода набиралась и лилась уже в ванну. © alenka0alenyshka / Pikabu

До покупки своей квартиры снимали жилье. Когда выезжали, хозяйка не хотела отдавать залог. Не придумав, к чему придраться, выдала: «У вас же стены осели!» Что? Многоквартирный дом, стены как стены, но мы их как-то «осели», считает она. © Подслушано / Ideer

К нам хозяйка квартиры каждый месяц приходила и поднимала плату, аргументируя это так: «Все соседи на иномарках ездят, а у нас „Волга“ старая». Прожили 6 месяцев, а потом нашли квартиру на том же этаже дешевле в 1,5 раза. © галина фиттер / Facebook

Прожили 6 месяцев, а потом нашли квартиру на том же этаже дешевле в 1,5 раза. © галина фиттер / Facebook Переехала в другой город. Из-за недостатка средств снимала комнату у бабушки. На показе жилья хозяйка была отличная, но, как только я заехала, пелена спала. Оказалось, дверь в комнату закрывать нельзя, иначе сломается. Спать можно только на одной стороне кровати, чтобы не испортить матрас. Бабушка заходила ночью, проверяла, как я сплю. Каждый день купаться — слишком часто, нужно раз в неделю. И когда она ходила в туалет, она дверь не закрывала. Еле вытерпела это и сбежала. © Подслушано / Ideer

Снимала с дочкой 1-комнатную квартиру, недорого. Хозяйка сразу предупредила, что живет в деревне, каждое воскресенье будет приезжать за продуктами в город. Помоется, переночует и в понедельник утром обратно в деревню поедет. Так продолжалось аж 3 недели. Потом она не уехала в понедельник, потому что заболела, спала на кухне на диване. А еще через неделю пришел ее друг, которому негде жить, и поселился на том же диване. © Алла Алла / Facebook

Это мой потолок на кухне. 8 лет назад домовладелица намеренно затопила собственную квартиру, чтобы испортить потолок, напугать нас и заставить съехать. В этом она призналась сама. Каждый раз, когда я прошу все починить, она жутко обижается. © hyene / Reddit

Дом, где мы снимали квартиру, купили новые домовладельцы. Мы и так собирались съезжать через месяц, но новые хозяева очень хотели выставить нас пораньше. Хозяйка каждое утро открывала дверь и заглядывала к нам, объясняя это тем, что забывает, какие из квартир пустые.

А как-то раз мы случайно проломили стену в съемной квартире. Собирались ее заделывать, но буквально через несколько минут позвонила хозяйка и сказала, что добавит стоимость ремонта к арендной плате. Оказалось, она установила в нашей квартире камеры . © Jen Frischen / Quora

А как-то раз мы случайно проломили стену в съемной квартире. Собирались ее заделывать, но буквально через несколько минут позвонила хозяйка и сказала, что добавит стоимость ремонта к арендной плате. Оказалось, . © Jen Frischen / Quora Приехал с другом, чтобы хозяйка сняла показания со счетчиков. Придиралась, что ванная и унитаз недостаточно белые. Фото «грязной» ванны прилагаю. © up255057 / Pikabu

Снимали 1-й этаж большого дома. Хозяйка попросила делиться стиральной и сушильной машинами с соседями сверху. Я целыми днями работала, а соседка каждый день чуть ли не по 12 часов подряд стирала и сушила одежду. Хозяйка предъявляла претензии мне и несколько раз даже повышала арендную плату.

В итоге я избавилась от сушилки и стиралки, соседка была в бешенстве. Хозяйка же решила зацементировать канализацию, из-за чего подвал во время дождя затопило. Она полгода пыталась все починить. Каждый день приходили какие-то мастера, но так ничего и не доделали, потому что хозяйка нанимала кого попало. Через 7 лет мы наконец съехали. © Diane Shafer / Quora

В итоге я избавилась от сушилки и стиралки, соседка была в бешенстве. Хозяйка же решила зацементировать канализацию, из-за чего подвал во время дождя затопило. Она полгода пыталась все починить. Каждый день приходили какие-то мастера, но так ничего и не доделали, потому что хозяйка нанимала кого попало. Через 7 лет мы наконец съехали. © Diane Shafer / Quora Домовладелец собирается брать с меня дополнительные $ 125 в месяц за вид на набережную. © Your_Pal_Billy / Twitter

В 19 лет я встречалась со своим первым парнем, моим будущим мужем. Он жил один, но на Новый год к нему приехала мама. Мы решили снять квартиру на сутки, чтобы поехать туда после празднования.

Утречком лежим мы в кровати, которая стоит аккурат напротив входа. Тут открывается дверь и заходит бабулька. Говорит, мол, не отвлекайтесь на меня, я сейчас кое-что быстро заберу и уйду. Даже когда она ушла, я еще какое-то время не вылезала из-под одеяла. С тех пор квартиры на сутки не снимаем. © Lana M / AdMe

Утречком лежим мы в кровати, которая стоит аккурат напротив входа. Тут открывается дверь и заходит бабулька. Говорит, мол, не отвлекайтесь на меня, я сейчас кое-что быстро заберу и уйду. Даже когда она ушла, я еще какое-то время не вылезала из-под одеяла. С тех пор квартиры на сутки не снимаем. © Lana M / AdMe В объявлении было указано, что в квартире есть вся техника и раздельный санузел. Когда я туда пришла, нигде не могла найти туалет. Спросила хозяйку. Ее ответ помню до сих пор: «Так ты можешь бегать к соседям, студентка же, молоденькая совсем. Да и заправка тут недалеко. У меня времени нет ремонтом заниматься». Оказалось, унитаз по какой-то причине она снесла, а из комнатушки, где раньше был туалет, сделала кладовку, где хранила свои старые вещи. Когда я уходила, хозяйка еще кричала вслед, что молодежь совсем зажралась.