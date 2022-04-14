17 историй об учителях, которые явно попали в педагогический по какому-то недоразумению

Школьные годы у всех проходили по-разному. У некоторых найдется целый ворох остроумных историй, при случае они с радостью бегут на встречу с одноклассниками и с теплотой вспоминают своих преподавателей. Другие же стараются забыть это время, как страшный сон, и причиной тому часто становятся учителя, способные испортить жизнь даже умным и прилежным ученикам.