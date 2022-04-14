17 историй об учителях, которые явно попали в педагогический по какому-то недоразумению
Школьные годы у всех проходили по-разному. У некоторых найдется целый ворох остроумных историй, при случае они с радостью бегут на встречу с одноклассниками и с теплотой вспоминают своих преподавателей. Другие же стараются забыть это время, как страшный сон, и причиной тому часто становятся учителя, способные испортить жизнь даже умным и прилежным ученикам.
Мы в AdMe.ru мечтаем о том, чтобы в школах работали только незаурядные педагоги. А таких, как герои нашей подборки, лучше и на пушечный выстрел к детям не подпускать.
- Когда мне было лет 9, учительница спросила нас, кем мы хотим стать, когда вырастем. Один ребенок сказал, что хочет быть дворником. Учительница начала разглагольствовать о том, что такая работа предназначена для самых глупых людей, самых низших слоев общества и что он должен стремиться к лучшему. Наконец она спросила, почему он вообще захотел стать дворником. «Потому что дворником работает мой папа», — ответил ребенок, заливаясь слезами. © bassolune / Reddit
- Учительница физики в 9-м классе ставила мне тройки за контрольные даже тогда, когда решение было правильным. На вопрос «Как же так, тут же все верно?» отвечала гениально: «Так у тебя такое же решение, как и у Кости, ты у него списал. Это же очевидно». То, что Костя сидел за пару парт от меня, да и вообще, как решение вообще может быть другим, если оно правильное, ее не волновало. Этот бред продолжался полгода, пока родители все-таки не пришли в лицей и не обратились с этим вопросом к завучу. После этого как отшептали. © Arenius911 / Pikabu
- Любила танцевать и никогда не беспокоилась о том, как у меня это получается. В 4-м классе с нетерпением ждала ритмику, и было все равно, что учительница всегда ставила меня в задние ряды. Когда отбирали танцоров для школьного выступления, взяли всех, кроме меня. Я забилась в угол и разрыдалась. Моя лучшая подруга, любимица учительницы, попросила ее дать мне еще один шанс. Танцую — и через 15 секунд, даже не глядя на меня, учительница говорит: «Нет, танцевать ты не умеешь». Я была раздавлена. © Somya Tuteja / Quora
- В старших классах был предмет, который мне очень-очень нравился. Он назывался «информатика», но в основном это были основы графического дизайна и всякие творческие цифровые штучки. Я был очень воодушевлен проектным заданием и сильно заморочился: поставил дома зеленый экран, редактировал видео. Нашему преподавателю все очень понравилось, он поставил мне пятерку и сказал, что будет показывать мою работу другим ученикам в качестве примера.
Через несколько дней в школьном коридоре меня остановила учительница из другой группы и сказала:
— Видела твой проект. Поздравляю, но тебе не следовало так стараться.
— Это почему?
— Ты поднял планку для всех остальных. Так что тот, кто мог бы получить пятерку с плюсом, теперь наверняка получит четверку или еще более низкую оценку.
Хотел бы я вернуться в прошлое и сказать ей, чтобы она отвалила. Я не отвечаю за чужие оценки, и у меня есть право выделяться так, как я хочу. © goldfeathered / Reddit
- Моя школьная учительница математики говорила: «Это же элементарно. Если вы не понимаете алгебру, то вы, скорее всего, проведете всю жизнь за выкапыванием канав». Если бы она была жива, ее бы поразило то, как далеко я зашел, не используя квадратные уравнения или логарифмы. © John R. King / Quora
- Учительница физики ставила мне тройки, даже не заглядывая в решение задачи, потому что я сидел за одной партой с красивой девушкой и, по ее мнению, не мог из-за этого нормально соображать. Нет, пересесть она мне не разрешала. © georgecoin2 / Pikabu
- Первый урок математики в средней школе. Учительница проводит перекличку и, дойдя до меня, спрашивает: «А ты не родственник ли такого-то?» Ответил, что да. А она мне: «Надеюсь, ты будешь учиться лучше, чем твой дядя. Тем более что для это не требуется большого ума». © Dimitri Vallette / Quora
- Учительница по технологии очень возмущалась тем, что я мало интересуюсь ее предметом. Она спросила меня, что я планирую делать, когда окончу школу. Сказал, что собираюсь заняться музыкой: я играл на фортепиано, был записан во все школьные музыкальные кружки, в хор и оркестр. Учительница сказала: «Для того чтобы преуспеть в музыке, нужно быть либо чрезвычайно талантливым, либо очень трудолюбивым. А о тебе нельзя сказать ни того ни другого». © moonwashed / Reddit
- Получила тройку с плюсом за сложное задание по математике, а мой лучший друг, который у меня списал, — пятерку с минусом. Спросила учительницу, почему такая низкая оценка за правильные ответы, а она ответила, что я могу лучше и плохо старалась. © Elena Ledoux / Quora
- В 4-м классе потерял бумажку со словами для школьного концерта. Сказал учительнице музыки об этом, а она ответила: «Ну что ж, ты должен был быть более ответственным» — и ушла. Итак, выступление, подходит время для моего соло. Подхожу к микрофону и говорю: «Не знаю, что сказать, потому что учитель не дала мне слов, даже когда я попросил». Наступила оглушительная тишина, затем случился небольшой переполох, и директор увел меня со сцены. © trufflechuckle / Reddit
- Учился в 3-м классе. Некоторые из моих друзей зарегистрировались на национальную олимпиаду, а мне о ней даже не сказали. Спросил у учителя, и он, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Эти конкурсы не для всех, а только для умных». Прошло несколько лет, и я на этой олимпиаде взял 1-е место по школе. © Shikhar Kunal / Quora
- Пошла в 1-й класс, и в дополнение к основным урокам нам предложили позаниматься английским в платном кружке. Почти весь класс туда записали, ну и меня тоже. А в ноябре я простудилась и просидела дома 3 недели. Когда вернулась, учительница безапелляционно заявила маме, чтобы из кружка меня забирали. Мол, никаких способностей у меня нет, а теперь я еще и безнадежно отстала. Да и вообще лучше мне языками никогда не заниматься, не мое это и в кружке я ей такая не нужна. Как-то забыла об этой истории, а вспомнила спустя много лет, когда получила 2 красных диплома иняза. Ванга из учительницы так себе вышла. © NeverBetter / Pikabu
- 7-й класс, мы только начали проходить физику. У учителя была манера проводить опрос так: весь класс вставал, а затем он задавал вопросы каждому. Если отвечаешь правильно, садишься, если нет — стоишь весь урок. © Sourojeet Chakraborty / Quora
- У меня в 5-м классе была учительница английского по кличке Мочалка. Она носила на уроки игрушечную свинку и в зависимости от ответа вертела ее. Если ученик отвечал хорошо, то она поворачивала свинку к нему мордочкой, а если плохо, то пятой точкой к нему. © Olga Andreyuk / AdMe
- Школьный психолог спросила меня, чем я хочу заниматься в будущем, и я ответил, что стану поваром. Она сказала буквально следующее: «Почему бы тебе не выбрать профессию, где нужно использовать мозг?» © zepicurean / Reddit
- Физику любил. 9-й класс. В четверти получаю два. Маман в шоке — как так-то? Пошла в школу и выяснила, что пару поставили из-за того, что в журнале у меня ни одной оценки. Поинтересовалась у учительницы, а чего же меня не вызывали-то, и получила гениальный ответ: «А чего его спрашивать-то? Я и так в курсе, что он все знает». Вот так, зная предмет на пять, я получил в четверти два. © empirevv / Pikabu
- Мне на выпускном экзамене в школе с углубленным изучением английского поставили четверку только потому, что я сказала, что буду поступать на факультет иностранных языков. А другой девочке, которая знала язык гораздо хуже, — пятерку, так как она сказала, что поступает в другой вуз, хотя на самом деле тоже собиралась на иняз. Так мне объяснили: «А вдруг не поступишь? Тогда нам будет не стыдно. А если поступишь, то скажем, что наши выпускники и с четверкой поступают на такой престижный факультет». © Елена Смирнова
А какие школьные обиды не можете забыть до сих пор вы?
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