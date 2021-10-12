17 историй о том, как один чужой поступок может скрасить чей-то день, а кому-то и всю жизнь перевернуть

Говорят, что для одного мелочь, для другого — подарок небес. Часто мы не догадываемся, как один незначительный поступок или вовремя протянутая рука помощи способны повлиять на судьбу других людей. Даже спасение чужой жизни, как оказалось, далеко не всегда требует титанических усилий. Бывает достаточно просто оказаться в нужном месте и в нужный момент.

Мы в AdMe.ru убедились: чтобы делать этот мир или чью-то жизнь лучше, необязательно сворачивать горы, иногда достаточно не остаться в стороне и проявить капельку участия.

Мой молодой человек накричал на меня на улице при большом количестве народа из-за того, что я в своих новых туфлях с натертыми ногами не поспевала за ним. Я не могла в этот поток оскорблений даже слова вставить. А потом он развернулся и пошел, оставив меня одну посреди улицы. Еле сдерживая слезы от обиды, потихоньку поплелась к метро, как вдруг перед самым входом меня окликнул незнакомый мужчина и со словами: «Девушка, не плачьте. Он того не стоит!» подарил розу и скрылся в неизвестном направлении. В этот момент я наконец приняла решение уйти от мерзавца, на которого потратила 4 года своей жизни. © Подслушано / Ideer

подарил розу и скрылся в неизвестном направлении. В этот момент я наконец приняла решение уйти от мерзавца, на которого потратила 4 года своей жизни. © Подслушано / Ideer Когда мне было всего пару лет от роду, мои родители едва сводили концы с концами и могли лишиться дома за неуплату. Коллега отца случайно подслушала его телефонный разговор с мамой и вызвалась одолжить моим родителям денег. Дом удалось спасти, в конечном итоге я в нем вырос. Родители собирали нужную сумму 10 лет, а коллега наотрез отказалась брать проценты. Причем они с отцом даже не были особо знакомы. Но сейчас родители с этой женщиной близкие друзья, отец ей по гроб жизни будет благодарен. © Unknown author / Reddit

«Какой-то незнакомец оставил возле цветов моей бабушки фигурку ангела. С тех пор как дедушки не стало, я ни разу не видел ее такой счастливой!»

Однажды я забыла в автобусе один важный документ. Незнакомая девушка нашла его, отыскала меня и отправила мне сообщение, предложив встретиться, чтобы вернуть эту бумажку. Было очень приятно, что абсолютно незнакомый человек оказался таким небезразличным. © Dorka Aschenbrenner / Quora

Жена на 6-м месяце беременности. Периодически падает давление, из-за чего кружится голова, появляется слабость и тошнота. Сейчас она без меня и мамы особо никуда не ходит, так как страшно, но тут решила выйти прогуляться до магазина. Набрала пакетов, идет, и тут ей резко становится плохо. Чуть ли не падает, стоит у стены. Прохожие все идут и идут мимо, и только какой-то дворник обратил внимание. Подошел, спросил, все ли в порядке, поухаживал за ней, по просьбе взял телефон, отзвонился мне и ожидал моего приезда рядом с женой. Поддерживал ее под руку, обмахивал чем-то, даже купил ей горячий чай. Когда я приехал, в знак благодарности не стал брать ни денег, ни коробки конфет (жена купила до этого), а просто пожелал здоровья семье и пошел дальше работать. Надеюсь, что у него все будет хорошо. © Палата № 6 / VK

Когда я приехал, в знак благодарности не стал брать ни денег, ни коробки конфет (жена купила до этого), а просто пожелал здоровья семье и пошел дальше работать. Надеюсь, что у него все будет хорошо. © Палата № 6 / VK В магазине мальчик-подросток, стоявший передо мной в очереди, покупал розы и торт, чтобы сделать своей маме приятное, когда она вернется с работы. Правда, по его карте не прошла оплата. Зато прошла по моей. © foraloysiussake / Twitter

«Какой-то прохожий заметил, что я забыл закрыть люк во время сильного дождя, и не остался в стороне. Спасибо тебе, добрый человек!»

Я направлялась к своей машине, когда продавец из магазина велосипедов поблизости заметил, что у меня спустило шины на моей инвалидной коляске, и выбежал ко мне с насосом. Этот маленький поступок сделал мой день и мою предстоящую прогулку гораздо приятнее. © ezbear / Twitter

Мама работает поваром в кафе. В детстве она голодала, поэтому очень трепетно относится к малоимущим, особенно маленьким, и иногда подкармливает таких детей, бездомных, готовя что-то простое из каких-то остатков, которые никто не будет использовать, или из того, что брала по минимуму со склада. Недавно обо всем узнал директор, выгнал со скандалом и позором. Мама, конечно же, расстроилась, плакала несколько дней, пока к нам домой не приехал владелец кафе с букетом и извинениями. Сказал, что узнал не сразу и очень уважает ее доброту. Рассказал историю о том, что сам когда-то выжил благодаря такой женщине. Маму вернули на работу, тот директор переведен в другое кафе. Да и к тому же теперь владелец выделяет ежемесячно небольшую сумму на продукты людям, которым помогала мама. Сейчас даже идут разговоры о том, что он хочет оформить опеку над одним из ребят. Горжусь мамой и невероятно счастлива, что есть такие люди. © Палата № 6 / VK

Маму вернули на работу, тот директор переведен в другое кафе. Да и к тому же теперь владелец выделяет ежемесячно небольшую сумму на продукты людям, которым помогала мама. Сейчас даже идут разговоры о том, что он хочет оформить опеку над одним из ребят. Горжусь мамой и невероятно счастлива, что есть такие люди. © Палата № 6 / VK Живу я в Руанде. В условиях вечного лета весьма приятно бывает поплавать в бассейне. Наиболее удачный и санитарно-безопасный вариант — в дорогих отелях. Один раз лежим, взяли по кружке чая. Рядом молодая девушка с 2—3-летним ребенком. Ребенок бегал-бегал вдоль бортика, упал в воду и пошел на дно. А там довольно глубоко для маленького — метра полтора. Мимо проходил официант с подносом, и он, ни секунды не раздумывая, ставит поднос на лежак и прямо в костюме, ботинках и с блокнотиком ныряет в бассейн и достает ребенка. Не знаю, может, у них инструкция такая, но оперативность действий парня меня приятно поразила. Надеюсь, ему дадут хорошую премию. © kolma / Pikabu

«Я работаю официанткой, и пару недель назад у меня была очень тяжелая смена. Девочка-подросток за одним столиком нарисовала меня, и теперь я ношу с собой этот рисунок как напоминание о том, что мир не без добрых людей».

В детстве с подругой таскали еду бездомному, который жил в люке, и при этом очень его боялись. Принесем пакетик с едой к люку, постучим и убегаем. Однажды, когда мы пришли, у люка лежала картонка, на которой угольком было написано: «Спасибо». © Podslyshano / Twitter

Я сплавлялся по реке, когда увидел, как 2 девочки-подростка без спасательных жилетов выпали из каноэ в месте, где было сильное течение. Я тут же спрыгнул с лодки, подхватил обеих и поплыл с ними к поваленному дереву, за которое они могли схватиться, а потом уже по одной помог им доплыть до берега. © j_a_g / Reddit

Было мне тогда лет 7–9. Пошли с мамой в фастфуд. Я ем свою булку с котлетой, и неожиданно кусок встает поперек горла — в прямом смысле слова. Ни дышать не могу, ни проглотить. Мама поднимает на меня глаза и сразу все понимает, начинает кричать о помощи. Сзади меня сидел мужчина, он за секунду подскочил ко мне и, не задав ни единого вопроса, резко нагнул меня, тем самым помогая освободиться горлу. А потом как ни в чем не бывало отошел от нас. Спасибо тебе, мой ангел-хранитель. © Подслушано / Ideer

«У меня был отвратительный день, но затем мне пришло оповещение о посылке. Кто-то прислал мне своего плюшевого медведя Паддингтона и попросил о нем позаботиться! Я мгновенно прослезилась: для меня это тогда так много значило!»

Помню, в 2000 году я была некрасивой девчонкой 15 лет. У моих одноклассниц давно уже водились ухажеры, а я страдала, что мной никто и никогда не интересовался. Однажды тем летом выносила рано утром из дома мусор, как вдруг из проезжающей мимо машины парень лет 25 громко крикнул: «Красавица! Ты так прекрасна!» И столько души он вложил в голос и улыбку. Самооценка навсегда взлетела до небес, и, придя домой, в зеркале я тогда разглядела симпатичную девушку. Я не знаю, кто он, но спасибо ему огромное. © Подслушано / Ideer

Меня как-то раз спас парень. Шла в наушниках и уже занесла ногу, чтобы пройти железнодорожный переход, как меня сзади кто-то дернул то ли за куртку, то ли за капюшон. И в этот момент прямо перед носом пронесся поезд. Оглянулась и выдернула наушники. Парень, как маленькому ребенку, высказал мне что-то типа «Ну куда ты пошла, не глядя! Жить, что ли, надоело?». Пока я от шока отходила, поезд проехал, и я ничего сказать не успела, как он уже в потоке других людей стремительно ушел вперед. © Black.Lisxen / Pikabu

Мой первый начальник круто повлиял на мою жизнь. После окончания учебы я была очень подавлена, но ему приглянулось мое резюме, и он взял меня на работу. Начальник привил мне любовь к своей профессии, которой раньше у меня не было. У него я многому научилась. Начала зарабатывать неплохие деньги и завела замечательных друзей, с которыми общаюсь по сей день. Это в корне изменило мою жизнь к лучшему. © AtleastIhaveakitty / Reddit

Когда я оканчивала школу, мою маму вызвали к директору. Я в панике думала, что же натворила. А он дал ей 3 тыс. рублей на мое выпускное платье и сказал: «Мне жаль, что я не могу дать больше!» Позже я узнала, что директор помог всем девочкам из малообеспеченных семей. © Podslyshano / Twitter

«Однажды я путешествовал по стране и у меня лопнуло колесо. Спустя каких-то секунд 30 этот парень остановился и помог мне».

У меня дочь 15 лет. Девочка абсолютно домашняя и стеснительная, а тут стала гулять буквально каждый день и периодически просить деньги на явно выдуманные нужды. По мелочи, по кошельку не бьет, но все же поведение было странным. Как-то раз я заехала после работы к подруге, которая живет неподалеку, а на лавочке сидит моя дочь и общается с бездомным. Я сначала опешила и даже разозлилась, но потом спокойно выяснила, в чем дело. Оказалось, что какого-то туриста-иностранца в нашем городе недавно, видимо, обокрали. Несколько недель он скитался по улицам и на английском просил о помощи, но все было тщетно. Дочь же обратила внимание, несколько дней подкармливала его, приносила старые теплые вещи и пыталась на ломаном английском выяснить, что произошло. Нам побоялась рассказать, потому что осудим и будем ругать из-за общения со взрослым непонятным мужчиной. В итоге забрали иностранца домой, обогрели, накормили, а затем установили личность и нашли родственников. Позже он уехал, но мы до сих пор периодически общаемся с ним, подтягиваем английский, и теперь его семья нас активно зовет погостить в Канаду. И так бывает. © Палата № 6 / VK

Позже он уехал, но мы до сих пор периодически общаемся с ним, подтягиваем английский, и теперь его семья нас активно зовет погостить в Канаду. И так бывает. © Палата № 6 / VK Несколько лет назад пили кофе у коллеги. Зашла к нему с вопросом сотрудница — не помню суть вопроса, но это неважно. После ее ухода коллега начал жаловаться, что она его бесит: вечно глупые вопросы задает да и на лицо не очень. В общем, не нравилась она ему, мягко говоря. И тут я решил пошутить, говорю: «А ты обрати на нее внимание. Она же не просто так к тебе ходит — видно, что ты ей прямо очень нравишься. Всем вокруг ясно, а ты до сих пор не понял этого». Через пару месяцев они начали встречаться, через год жить вместе, еще через годик поженились. Живут вместе до сих пор, лет 15 прошло. На такую продолжительную шутку я не рассчитывал. © Iogout / Pikabu