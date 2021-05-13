17 историй о том, что странности некоторых людей просто беспредельны
Чудит каждый — кто-то по мелочи, а кто-то масштабно. Люди из сегодняшней подборки поделились историями, в которых творится что-то странное и противоречащее здравому смыслу. Но, с другой стороны, мы же все знаем, что все относительно.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого есть привычки, непонятные остальным, поэтому надо стараться меньше судить и просто молча недоумевать.
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Впервые с сыном пришли в гости к мальчику из детского сада. Нас попросили переодеться за дверью квартиры. Полностью. Я подумала, что хоть у меня фигура хорошая, но к такому не готова. Развернулись и ушли. © Оля Гудимов / Facebook
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У сестры муж запрещал ходить в брюках, считая, что только платье или юбка делают женщину женственной. Пробовал меня заставить не носить брюки, но у него ничего не получилось. © Лена Семенюк / Facebook
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Моя любимая история — из библиотеки, про мужика, который приходил и просил случайные книжки с картинками, ксерил их и по 5–6 часов клеил коллажи в читальном зале. © gorisharaga / Twitter
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У меня в юности был парень, который купил мне килограмм шоколадных конфет, но поставил условие, что есть я их буду только у него дома, потому что у меня дома младшая сестра и она их может съесть. Я эту «клинику» до сих пор забыть не могу, хотя 30 лет уже прошло. © Natalia Trembach / Facebook
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Был один кавалер. Пришла к нему в гости в первый и последний раз. Каждый раз, когда я вставала с дивана, я тут же должна была идеально ровно разгладить плед там, где сидела. © Александра Вельмовская / Facebook
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Парень пригласил домой, попили чай, поболтали, они с мамой загадочно улыбались. Когда уходила и надела сапоги, посмотрели на меня внимательно и поникли оба. Парень проводил и сказал печально, что я «оказалась нехорошим человеком», так как хорошим людям их кот «оставляет подарки в обуви». Я была счастлива, сапоги были новые и хорошие, а что такое «подарки» даже не уточняла. © Виктория Фролова / Facebook
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Захожу в подъезд со своим бывшим, вызываю лифт. Он тут же открывается (стоял на 1-м этаже), я иду в лифт, мой друг не трогается с места. На мой немой вопрос отвечает: «Я не сажусь в лифты, которые меня ждут». Среди моих подруг эта фраза стала крылатой. © Elena Bazanova / Facebook
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Я закрываю дверцу морозильника, который находится на уровне моей головы, исключительно ногой. В такие моменты сразу представляю себя самураем или как минимум мастером каких-нибудь боевых искусств. © Подслушано / Ideer
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У моего отца привычка: каждый раз, когда со мной прощается по телефону, говорит: «Приветик!» И я постоянно из-за этого теряюсь и не могу понять, что происходит. © Подслушано / Ideer
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Иногда я моргаю в ритме музыки, которую слушаю, поэтому порой выгляжу странно. © jaytazcross / Reddit
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Симметрия. Я должен одинаково пережевывать пищу левой и правой стороной рта, всегда заканчивая прием пищи на правой стороне. Кроме того, если я мимоходом касаюсь чего-то одной рукой, мне также приходится касаться этого другой рукой, например чего-то мокрого, мягкого, острого и т. д. © jefftak7 / Reddit
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Когда я выхожу из дома и собираюсь до метро доехать на автобусе или маршрутке, то я иду на остановку, останавливаюсь и начинаю крутиться 3 раза вокруг себя, приговаривая: «Автобус-котик и маршрутка-зайка, приезжай». И при каждом повороте щелкаю пальцами левой руки, и через минуту они приезжают. Если так не сделаю, то они так быстро не приезжают. Бывают случаи, когда это не работает, но только потому, что в предыдущий раз не поблагодарила, похлопав по двери. © Подслушано / Ideer
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Знакомая рассказала, как после 2 лет отношений ее партнер поставил ультиматум: либо она рожает ему 5 детей, либо они расстаются. Когда она спросила, как он планирует содержать семью, тот ответил, что такой меркантильности не ожидал от близкого человека, и бросил ее. © pippity_bobo / Twitter
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К нам в салон приходила женщина на маникюр со своим стулом, наши ей не нравились. Приносила при любой погоде. © kisa_sosisa / Twitter
Расскажите и вы о странных привычках, своих или чужих.