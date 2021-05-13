17 историй о том, что странности некоторых людей просто беспредельны

Когда я выхожу из дома и собираюсь до метро доехать на автобусе или маршрутке, то я иду на остановку, останавливаюсь и начинаю крутиться 3 раза вокруг себя, приговаривая: «Автобус-котик и маршрутка-зайка, приезжай». И при каждом повороте щелкаю пальцами левой руки, и через минуту они приезжают. Если так не сделаю, то они так быстро не приезжают. Бывают случаи, когда это не работает, но только потому, что в предыдущий раз не поблагодарила, похлопав по двери. © Подслушано / Ideer