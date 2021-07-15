17 историй о том, что распределять домашние обязанности — это вам ни хихоньки да хахоньки
Мы тут наткнулись на один занимательный опрос. Из 2 000 респондентов 80 % признались, что спорят со своими половинками из-за домашних обязанностей: о том когда, как и кто их вообще должен выполнять. Более того, 61 % опрошенных приходится заново все убирать после того, как это сделает их партнер. Да, стирка, уборка, готовка и далее по списку действительно часто становятся причиной разногласий в семье.
Вот нам в AdMe.ru и стало любопытно узнать, как люди по всему миру делят бытовые задачи, с какими проблемами сталкиваются и как их решают. Оказалось, у всех свои взгляды на этот вопрос.
- Считаю, что позиция женщины очень важна в приобщении мужчины к бытовым хлопотам. Мой муж до нашего знакомства был начисто избалован своей мамой, она даже приезжала к нему еды на неделю наготовить, организовывала уборку в доме, сына не знал даже, как макароны сварить и пылесос включить. Потом он встретил меня, прожившую 10 лет в Италии, где для мужика абсолютно нормальное дело шикарный ужин приготовить, постирать или пропылесосить. То есть и для меня это абсолютно нормально, что все на равных. Ох и терки у нас были поначалу, до истерик, но меня было не сломить. Прекрасный компромисс — приходящая домработница. С ежедневными хлопотами он научился мне помогать, не могу уже его назвать бытовым инвалидом, хотя в первый год совместной жизни у него точно была первая группа. © Salvagente / Pikabu
- Когда-то давно моя подруга провела эксперимент: 3 дня не мыла посуду. Посудомойки тогда еще не было, все лежало в раковине. Когда уже не помещалось, она собрала все эти тарелки и выбросила в мусор. Потом взяла из серванта тарелку от сервиза, поела, помыла и положила обратно. Вы бы видели реакцию мужа и дочки. Муж молча съездил в магазин, накупил новых тарелок. Потом все после трапезы старались сами мыть свои чашки и тарелки. Или помогать маме. Но посуда в раковине больше не накапливалась. © Светлана Ленина / Facebook
- Имею в наличии знакомую: 1 муж, 2 ребенка — 13 и 14 лет. Бесконечно жалуется, как задолбалась все везде делать сама. По итогу не дает шага сделать самим. Покушать — приготовит, накроет, сама помоет (если не она, то сами же не поедят), уроки только с ней (если не она, то не сделают сами), в школу, на тренировки сама возит, даже если лежит с температурой (ну не смогут доехать на автобусе или такси лбы пубертатного возраста), дома ежедневная мойка полов, протирание пыли, а ведь она работает. Живет в обычном спальном районе с полной транспортной доступностью, с магазинами, кафе и так далее. Но муж и дети ничего сами не могут, по дому не помогают. © tiamariya / Pikabu
- Я пишу все, что нужно сделать за неделю, на доске на кухне, а потом мы с мужем и детьми выбираем себе задания из этого списка. Дети спешат сделать свою часть работы, чтобы им не досталось что-то «неприятное», например уборка ванной. Это мотивирует их не сидеть и не ждать до последней минуты, чтобы сделать что-то. Ежедневные обязанности по дому мы с мужем делим пополам. Поскольку я готовлю ужин, он и один из детей убирают остатки еды и загружают посудомоечную машину. Другой ребенок разгружает посудомоечную машину, когда все готово. Если каждый выполняет свою часть работы и убирает за собой, то многого делать не нужно. © Dawn Gordon / Quora
- Мы женаты уже 44 года, и в течение всего этого времени я делал все покупки и готовил еду. Стирка была совместной обязанностью, но, когда дети были маленькими, этим занималась жена. Она убиралась в доме, потому что делала это лучше. Теперь у нас есть домработница на 8 часов в неделю, которая также стирает и все убирает. У моей жены 7 лошадей, которые требуют много времени и работы. Я по-прежнему делаю все покупки и готовлю. Она терпеть не может ходить за продуктами, а мне это нравится. Я забочусь о финансах. У нас никогда не было разделения на «женские» или «мужские» дела, только на «наши». © Thomas Bye / Quora
- У нас как-то естественно все поделилось с годами. Муж любит чистый пол, купила ему робот-пылесос, он с восторгом носится с тряпкой после робота. Еще у него хорошо получается двигать мебель, так что пол — это его вотчина. Плохо разбирается в бытовой химии, сто раз говорила и показывала, все равно все эти банки для него на одно лицо. Так что душевые, унитазы и кухня — это моя вотчина. Быстро дать детям «пожрать» — это он. © Дарья Шагалина / Facebook
- Мы не разделяем обязанности, просто смотрим, что нужно сделать, и делаем это. Иногда я мою посуду, иногда он. Иногда я подметаю и вытираю, иногда он. Так почти со всем. Мы с мужем партнеры, и для нас это означает, что мы делим домашние дела поровну, насколько это возможно, несмотря на то, что он работает полный рабочий день. Когда мы поженились, я ясно дала понять, что даже если я буду сидеть дома, поддержание порядка не будет только моей обязанностью. Иногда я делаю больше, потому что он работает, но домашние дела не только на мне. © Kelsi Dynes / Quora
- Мой муж в начале брака имел обыкновение бросать свои носки и трусы на пол в ванной и оставлять их там. Я неоднократно просила его так не делать, он отвечал, что больше не будет, но на следующий день все повторялось. Это продолжалось месяцами. Я дошла до того, что перестала подбирать его одежду, то есть все вокруг убирала, но оставляла ее там на полу. Прошло несколько дней, и он начал собирать всю одежду в корзину для белья. Я использовала ту же тактику в отношении посуды и работы по дому. © Lucy Arciniega / Quora
- Однажды в квартиру мужа, куда мы ненадолго приехали, пришли гости. Два друга детства. Гена — обычный женатый мужик, ест что положили, пьет что налили, да помалкивает. Андрей — самый умный, по любому поводу свое мнение, всех затыкает. Логично, что холост. И вот малыш навалил в памперс. Муж несет его мыть. Самый умный друг начинает изумляться, почему это мыть младенческую попу идет отец, а друг Гена объяснил ему очень спокойно и просто: «Понимаешь, Андрюха, когда есть семья, то не имеет значения, мать ты или отец. Ты просто делаешь все, что можешь». © Шолпан Пронина / Facebook
- Мой муж очень щепетильно относится к чистке вещей. После долгих споров мы просто позволили ему делать большую часть уборки, а он и не против. © JustGenericName / Reddit
- Мой муж говорит, что я, будучи домохозяйкой и мамой 2 детишек, сижу дома и ничего не делаю. Потому что, когда он приходит, в доме уже полный порядок, а я обычно заваливаюсь на кровать и копаюсь в инете. После очередного упрека решила не делать ничего до его прихода, только у него на виду. Через пару дней после такого эксперимента он просто начал помогать мне молча. © Подслушано / Ideer
- Я парень, я готовлю, мою посуду, убираю кухню, туалет, ванную и пылесошу. Она делает генеральную уборку. Мы делим обязанности по стирке и покупке продуктов. Мы оба работаем. Детей нет. Хотя мне не нравится выполнять работу по дому (за исключением готовки — я очень люблю еду), мне нравится жить в опрятной, аккуратной и ухоженной обстановке, в создании которой я принимал участие. © Unknown author / Quora
- Когда моя мама болела, отец ласково сказал: «Не волнуйся, помоешь посуду, когда поправишься». Мне было 4 года, они всего 5 лет женаты — мама спустила на тормозах, но до сих пор вспоминает. © РомоваяБаба / Adme.ru
- Сколько себя помню, уборка была полностью на брате и мне, причем все это обязательно должно быть сделано в пятницу до прихода мамы с работы. Собственно, ничего в этом не смущало, сказали — сделали. Готовила всегда мама, по мне так все нормально было. Но вот мама вышла на пенсию и решила, что теперь у нее много времени и она будет папулю разносолами баловать, и уж как-то слишком быстро папа к этому привык, и потом началось мучение для самой мамы. © Елена Иваненко / Facebook
- Начали встречаться с парнем. Сколько раз ни приходила к нему в гости — всегда чистота. Я несколько раз делала попытки помыть хотя бы после себя посуду — он не разрешал, все делал сам. И вот я переехала к нему. Первое время я ничего не замечала, а потом одним чудесным утром я захожу на кухню, а там просто гора посуды. И тут до меня дошло: все время, что мы живем вместе, посуду мою только я. Мне это вообще не понравилось, но вместо того, чтобы просто поговорить с ним об этом, я решила игнорировать эту гору. Она росла, но никто из нас не делал попыток ее уменьшить. Меня хватило на 4 дня, потом я просто перемыла все посуду, и с той поры это негласно стало моей обязанностью.
- Я и муж работаем, я еще и учусь допоздна, у него много работы на дому. Времени ни на что не хватает, тем более на домашние дела. Стали с ним ссориться из-за бытовухи, а потом пришли к лайфхаку. Каждый день опускаем в шкатулку по 100 рублей и теперь соревнуемся, кто сколько домашних дел выполнит, а главное — качественно! За неделю кто больше дел переделал, тот и забирает всю шкатулку себе и тратит как хочет. © Подслушано / Ideer
- В моей семье всегда разделялись домашние обязанности. Сколько себя помню, папа всегда пылесосил и гладил, и сейчас пылесос принадлежит ему. Мой бывший муж делал по дому все, кроме стирки, — боялся мои вещи испортить. А так абсолютно все: и с ребенком, и по дому. © Marina Karpus / Facebook
А как вы разделяете обязанности в своей семье?
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