17 историй о том, что распределять домашние обязанности — это вам ни хихоньки да хахоньки

Мы тут наткнулись на один занимательный опрос. Из 2 000 респондентов 80 % признались, что спорят со своими половинками из-за домашних обязанностей: о том когда, как и кто их вообще должен выполнять. Более того, 61 % опрошенных приходится заново все убирать после того, как это сделает их партнер. Да, стирка, уборка, готовка и далее по списку действительно часто становятся причиной разногласий в семье.