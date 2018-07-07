17 случаев, когда учителя хватались за голову от номеров своих учеников

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Говорят, что профессия учителя требует ангельского терпения и стальных нервов. Более того, к ним должны прилагаться искренняя любовь к своим ученикам и фантастическое чувство юмора. И реальные истории, которыми делятся педагоги, в очередной раз доказывают, что без этого набора качеств в их профессии делать просто нечего. Ведь школьники порой могут выкинуть такое...

AdMe.ru предлагает хотя бы на пару минут вспомнить наше школьное детство и удивиться проделкам современных учеников. Половина из этого нам бы и в голову не пришла, правда же?

***

Я выделила основные типы 5-классников, сдающих итоговую контрольную: 1) Плачут, что не хватило времени.

2) Крестятся.

3) С характерной интонацией: «И та-а-ак сойдет».

4) Первый вариант кладут на второй, второй — на первый.

5) «Давай быстрее, а то в столовке очередь».

6) «Когда можно переписать?»

7) Через 5 минут встречают меня в коридоре: «А вы уже проверили?» «Пункт» 6 иногда задает этот же вопрос еще перед началом контрольной. «Пункты» 3 и 5, как правило, одни и те же люди.

***

— Читает ли ваш ребенок?

— Да, читает.

— А какую литературу?

— Этикетки, ценники, вывески.

***

На олимпиаде у младших было задание: «Напишите сочинение от лица лошади», и один «креативщик» выдал что-то типа: «И-и-и-и-го-го, фырррр, тыг-дык, тыг-дык». И так целый лист. Не все герои носят плащи.

***

Неделю назад у моего брата было сочинение на тему «Твоя мечта». Большинство детей написали, как они хотят смартфоны, консоли, компьютеры, кто-то про сникерс написал, но мой братишка написал, что его мечта — чтобы мама жила вечно. Аргументировал это тем, что если мама будет жить вечно, то у него будут и телефон, и консоль, и компьютер.

***

Выходит один 5-й класс, заходит другой: «Вам сейчас будут показывать Лермонтова в платье!». (Но я говорила и о других вещах...)

***

Мой 5-й «А» нашел целую коробку просроченных кальмаров к пиву (недалеко кафе — видно, не утилизировали как положено). Так вот, мои дети сначала наелись сами, потом начали продавать в школе. Вот и сидят у меня на уроке 5-й и 6-й класс все зеленые, а я не пойму. Только запах... Боже мой, пахло тухлой тряпкой! Медсестра тогда вычислила, конечно, отчего к ней все бегают, но паники навели сначала в столовой! Это сейчас смешно вспоминать, а тогда...

***

Проверял сочинения сегодня. Вот один фрагмент из работы моего ученика. «Я согласен с мнением писателя, потому что ребенка не должно волновать с самого детства, что ему сегодня поесть, где переночевать, что украсть и где попрошайничать. Об этом должны позаботиться его родители».

***

Веду английский. Читали с 4-м классом текст про Бородино. Дети спросили, как Наполеон узнал, куда и во сколько приходить на сражение с нашей армией.

***

Ехала как-то со мной в автобусе неуемная группка школьников (класс 7–8-й) во главе с учительницей. Мальчики всю дорогу надрывно развлекали самую красивую девочку, та с удовольствием хохотала на весь автобус, да так, что учительница не выдержала и заявила ей: «Маша, я не думала, что такое когда-нибудь скажу, но займись, пожалуйста, снова своим телефоном!»

***

Поспорили два моих кадета о том, работает ли кнопка вызова ОМОНа в школе. Дождались, когда на дежурстве будет ста-а-аренький офицер-воспитатель, и, пока тот отлучился в туалет, кнопку испытали. Представьте, он когда обратно вернулся, у нас уже ОМОН в школе стоял. И один из пацанов такой тихо: «Я же говорил, что работает!»

***

История из школьной жизни, произошедшая на уроке физкультуры. В 10-м классе требовалось сдать нормативы по прыжкам в длину с разбега.Так как прыгать особо никому не хотелось, ребята придумали накупить валерьянки и на песочной площадке, предназначенной для столь интересного действия, устроить для местных кошек настоящий рай. В день предполагаемой сдачи нормативов приобретенная валерьянка успешно выливается на площадку. Выражение лица учителя, увидевшего по периметру площадки несколько десятков неадекватно себя ведущих котов, не поддавалось описанию.

***

Я классный руководитель в 10-м классе. На днях подходит одна из моих учениц и задает уже в который раз один и тот же вопрос: — Марьиванна, а у вас есть зарядка для телефона?

— Нет, Насть, дома лежит.

— Да как так?! Вы целый день здесь, а телефон у вас не садится!

— Ну я просто на уроках работаю, а не в телефоне сижу, вот и не разряжается.

— Действительно... Больше зарядку не спрашивает.

***

Первый раз за год собрал у пятиклашек тетрадки по истории. На самом первом уроке, 4 сентября, несколько раз повторил: «Придете домой — и сразу же подпишите ваши тетради, чтобы мне потом не искать хозяев». Проверяю — то радуюсь, то матерюсь. И вот наконец попадается неподписанная. Интересно, думаю, чья такая? Допроверял до конца и с ужасом понял: тетрадка-то моей собственной дочери. Сапожник без сапог...

***

Учителем информатики в школе я проработал недолго. А если быть совсем-совсем точным, то около 8 уроков. Получилось так, что Денис, одноклассник моей сестры Маньки, захотел со мной позаниматься в частном порядке. Дениска... Как-то сложно охарактеризовать его уровень знаний. Вроде бы цифры мы знаем, но перемножить два числа не можем. Вскоре успеваемость пошла вверх: уже знаем такие слова, как дискриминант, метод интервалов, квадрат разности, и умеем даже с ними работать.



И вскоре Манюнчик рассказала мне интересную историю. Два юных разгильдяя-двоечника сидели сзади Машки с Дениской и не могли решить какой-то простой пример. Дениска им объяснил, а затем... он сел и впал в прострацию. Он сосредоточенно смотрел куда-то вдаль и думал, думал, думал. Потом повернулся к Маше и сказал ей на ухо: «Представляешь, а я ведь тоже был когда-то таким же дебилом...».

А вы были участником какой-нибудь школьной истории, которую до сих пор смешно (или немного стыдно) вспомнить?