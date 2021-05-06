17 историй о свадьбах, над которыми не знаешь, то ли плакать, то ли хохотать в голос
«Свадьба — это настоящая романтика. Праздничные наряды, пышные цветочные букеты, торжественные клятвы друг другу в любви и верности», — так думают многие из тех, кто ни разу не бывал на церемонии бракосочетания. А вот более опытные люди легко могут с ними поспорить и доказать, что во время регистрации брака чего только не случается. И порванное платье невесты или не совсем адекватный тамада — это еще только цветочки.
Мы в AdMe.ru рады, что герои историй из нашей статьи достойно преодолели выпавшие на их долю испытания и при этом не потеряли ни силы духа, ни чувства юмора.
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Я часто снимаю свадьбы и помню, какой обидный случай произошел 4 года назад в одном банкетном зале. Молодожены заранее заказали оригинальный торт из отдельных пирожных, чтобы не заморачиваться с нарезкой. Кондитер заранее все привезла в ресторан и уехала.
В разгар торжества жених с невестой замечают, что кусочков в 2 раза меньше, чем должно быть. Сотрудники зала уверяют, что они расставили все, что привезено. В итоге ребята решили не портить себе праздник и разобраться потом.
На следующее утро в 8:20 им позвонили из банкетного зала, чтобы «обрадовать». В ресторане обнаружили вторую половину торта. Оказывается, ввиду большого объема пирожные положили в разные холодильники, и во второй сразу почему-то никто не догадался заглянуть. В общем, «приезжайте, забирайте». Молодой муж в разных «приятных» выражениях предложил им оставить торт себе. © Alexograf / Pikabu
- Моя подруга выходила замуж, но меня не пригласили, так как это было мероприятие только для близких родственников. Нет проблем. Вот только ее мама за пару дней до свадьбы сказала мне: «Знаешь что? Я придумала, как ты можешь попасть на праздник. Мы пригласим тебя, но ты вместе с еще одной помощницей будешь отвечать за подачу еды и напитков, а потом наведешь везде порядок. Вы даже сможете поесть на кухне. Разве это не здорово?»
Она реально хотела заставить меня и ту другую девушку поверить, что делает нам огромное одолжение. © mydogwillbeinmyheart / Reddit
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Я была одной из подружек невесты. На этой свадьбе все с самого начала пошло не так. Визажист, которого наняли для нас, обиделась, что ее не позвали работать с самой невестой. В итоге мы вышли от нее с ужасными прическами и макияжем. Понятия не имею, хотела ли она нам напакостить или просто оказалась неважным мастером. Одна из девушек попросила сделать дымчатый макияж, как у певицы из популярной корейской группы, а в итоге получила черно-фиолетовую обводку вокруг глаз. © Sissy / Quora
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Примета «поймай букет невесты» работает по-другому. На самом деле последней выйдет замуж как раз девушка, ухватившая эти злополучные цветы. Мне приходилось бывать на многих свадьбах, поэтому достоверно это подтверждаю. © Подслушано / Ideer
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Подруга замуж выходила, ₽ 17 тыс. за фото 5-часового банкета отдала. Но все снимки вышли засвеченными и смазанными, а половина гостей получилась с кривыми лицами. А ведь это известный в городе фотограф, который даже всякие профессиональные курсы проводит. И студийные работы у него хорошие. Вот только на «живой» съемке уровень как у школьницы с зеркалкой. Я на телефон лучше наснимала, чем этот «специалист». © anastassss/ Pikabu
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Моя мама музыкант. У нее был клиент, которому так понравилось, как она играла на его первой свадьбе, что он нанял ее, когда женился во второй раз. Она решила рассказать эту забавную историю моему брату. Его реакция была неожиданной: «Погоди, его первой женой была девушка, в которую я влюбился еще в старших классах. Это означает, что она снова не замужем и у меня есть шанс». Короче, они встретились, поженились и уже 15 лет живут счастливо. © archbish99 / Reddit
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Мы поженились 3 марта 2018 года в Великобритании, во время самой сильной метели за последние десятилетия. Здесь в марте редко идет снег, поэтому непогода застала нас врасплох. В итоге больше 20 наших гостей, включая моих бабушку и дедушку, так и не смогли приехать. В день свадьбы у одной из подружек невесты сломалась молния на платье, и только в последнюю минуту мы сообразили накинуть на нее сверху две шали и скрепить их сзади булавкой. Но, несмотря на все, эта свадьба стала прекрасным днем, ведь мне посчастливилось выйти замуж за любовь всей моей жизни. © Jess Meehan / Quora
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Я купила белоснежное свадебное платье с многослойной юбкой и пышными рукавами. Когда я смотрела в зеркало, то считала, что выгляжу потрясающе и вообще похожа на диснеевскую принцессу. Но друг сфотографировал меня с расстояния в несколько метров и показал, как на самом деле смотрится наряд. Моей первой мыслью было: «А почему голова такая крошечная?!» Теперь я знаю, что люди небольшого роста просто теряются в такой груде ткани. © 8foot10foot / Reddit
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Я заказывала цветы на свадьбу в продуктовом магазине. Но половина из привезенных бутонов не раскрылась, а другая половина завяла. Правда, на фото они смотрелись неплохо. Не жалею, что сэкономила $ 600, но не рекомендую этот лайфхак тем, кто любит свежие цветы. © Botryllus / Reddit
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Мои знакомые, пара лет за 60, устроили для себя скромную свадьбу. Невеста заказала потрясающий свадебный торт у друга, который был одним из самых известных кондитеров в городе. Один из гостей решил взять на себя руководство раздачей еды и почему-то отгонял всех от десерта. Когда свадебное торжество закончилось, этот мужчина сказал: «Я заберу этот торт» — и унес его домой.
«Я даже кусочка не съела!» — жаловалась новоиспеченная жена, рассказывая мне эту историю. Думаю, она вряд ли решится еще раз позвать этого человека в гости. © Stenner Evans / Quora
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Мы пригласили тамаду, который был типа из «топ-10 ведущих города». Но на свадьбе половину наших просьб он не выполнил, постоянно лез к фотографу и просил: «Сделай мне кадры для портфолио», а в конце мероприятия еще и клянчил дополнительные деньги. © ta2u / Pikabu
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Из-за того, что мне слишком долго делали прическу и макияж, я опоздала на собственную свадьбу на 15 минут. А там оказалось, что, пока гости ждали, один из родственников подсунул моему будущему мужу записку о том, что я передумала. Ха-ха, бедный жених. К счастью, он точно был уверен, что я выйду за него. © Suzanne Currie / Quora
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У подруги скоро свадьба. Она потребовала, чтобы подружки невесты были одеты в платья одного цвета — нежно-розового. Все вроде согласились, а я — нет. Во-первых, такой цвет мне вообще не идет. Во-вторых, платья я почти не ношу и не хочу покупать наряд ради одного вечера. В итоге подруга сказала, что на свадьбу я, конечно, могу прийти, только не дай бог мне хоть на одну фотку попасть. Мол, я всегда должна быть в стороне. Что-то мне совсем не хочется на этот торжество. © Подслушано / Ideer
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Моя сестра работает в индустрии красоты, а там много фотографов крутится. И вот ей говорят, что по знакомству со скидкой — всего за ₽ 40 тыс. — ее свадьбу будет снимать невероятно крутой мистер Ф. Сначала все было хорошо: перед торжеством он сделал им красивую love story. Но когда через месяц пришли фото с самой свадьбы, сестра проревела весь вечер: нет кадров ни с родителями, ни с сестрой (со мной то есть), ни одного подобия портрета жениха и невесты. Зато больше 100 фото гостей!
Сестра отомстила, как смогла: всем своим клиентам рассказала о качестве его работы. Фотограф пытался отмазываться: «Она мне не позировала». Ага, невеста в день свадьбы ему не позировала! Так что сумма и репутация не всегда гарантия хорошего результата. © Gerda999 / Pikabu
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На моей свадьбе многое пошло наперекосяк. Стилист не пришла, и я осталась без прически. С утра из-за стресса вдруг внепланово начались критические дни. А потом ко мне в панике подбежал администратор и попытался объяснить, что наш великолепный 4-уровневый торт раздавили по пути к месту регистрации брака. Я так устала, что просто улыбнулась и стала ждать, что же еще принесет нам этот день. © Adewunmi Okunola / Quora
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Так получилось, что у моих родителей свадьба совпала с днем рождения дедушки. Расписались они без всяких церемоний и сразу поехали деда поздравлять. Мама тихонько говорит тете: «У нас с Сашей сегодня свадьба», а та как закричит: «Слышите, они поженились!» Все сразу забыли про этот день рождения. И теперь, когда у мамы спрашивают про ее свадьбу, она показывает фотографию с друзьями деда — пенсионерами, где мои родители стоят в заднем ряду и улыбаются. © Подслушано / Ideer
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Кто-то привел на торжество невоспитанную девочку, которая дергала шлейф моего свадебного платья, пока не оторвала его с куском подкладки. Пока она закутывалась в эту ткань, родители умилялись и говорили, что их дочка тоже хочет быть похожа на невесту. Впрочем, я считаю, что свадьбы, которые проходят без сучка и задоринки, почти не запоминаются. © Karen Jacobs / Quora
А вам приходилось бывать на церемониях бракосочетания, где все шло наперекосяк?