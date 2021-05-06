17 историй о свадьбах, над которыми не знаешь, то ли плакать, то ли хохотать в голос

Подруга замуж выходила, ₽ 17 тыс. за фото 5-часового банкета отдала. Но все снимки вышли засвеченными и смазанными, а половина гостей получилась с кривыми лицами. А ведь это известный в городе фотограф, который даже всякие профессиональные курсы проводит. И студийные работы у него хорошие. Вот только на «живой» съемке уровень как у школьницы с зеркалкой. Я на телефон лучше наснимала, чем этот «специалист». © anastassss/ Pikabu

Моя мама музыкант. У нее был клиент, которому так понравилось, как она играла на его первой свадьбе, что он нанял ее, когда женился во второй раз. Она решила рассказать эту забавную историю моему брату. Его реакция была неожиданной: «Погоди, его первой женой была девушка, в которую я влюбился еще в старших классах. Это означает, что она снова не замужем и у меня есть шанс». Короче, они встретились, поженились и уже 15 лет живут счастливо. © archbish99 / Reddit

Мы поженились 3 марта 2018 года в Великобритании, во время самой сильной метели за последние десятилетия. Здесь в марте редко идет снег, поэтому непогода застала нас врасплох. В итоге больше 20 наших гостей, включая моих бабушку и дедушку, так и не смогли приехать. В день свадьбы у одной из подружек невесты сломалась молния на платье, и только в последнюю минуту мы сообразили накинуть на нее сверху две шали и скрепить их сзади булавкой. Но, несмотря на все, эта свадьба стала прекрасным днем, ведь мне посчастливилось выйти замуж за любовь всей моей жизни. © Jess Meehan / Quora