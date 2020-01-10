17 историй о странной логике покупателей, которую не объяснишь, как ни старайся

51 2 35 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Работников сфер услуг, особенно продавцов-консультантов, обучают, как общаться с клиентами. Когда за день через вас проходят сотни совершенно разных людей, важно уметь определять, что нужно каждому из них, быстро реагировать и улаживать конфликтные ситуации максимально корректно. Но некоторые покупатели способны поставить в тупик, несмотря на опыт и знания продавца.

Нам в AdMe.ru любопытны истории о клиентских поступках, которые иногда оказываются забавными, а иногда вызывают полное недоумение.

***

Стою в мясном отделе, небольшая очередь. Впереди женщина лет 50–55, продавец взвешивает мясо, она внимательно смотрит и категорично заявляет: «Сдуйте пакет, я за воздух платить не собираюсь!» Продавец невозмутимо сдувает пакет, приминая его. Женщина забирает пакет и уходит. Подходит моя очередь: «Девушка, взвесьте корейки кусочек. Воздух оставьте — сегодня шикуем». © Sibirskix / pikabu

***

Покупатель: «А сколько у вас стоит клеенка?»

Консультант: «За метр — 7,5».

Покупатель: «А метр — это сколько?» © ISADORA.violet / pikabu

***

Работаю много лет в аптеке. Как только покупатели не называют контейнеры для анализов. Однако «Сударыня, сосуд для фекалий, пожалуйста» я услышала впервые. © Подслушано / vk

***

Когда работал в маленькой кофейне, одним из наших клиентов был Человек-омлет-острый сыр. Владелец сказал, что мы никогда не должны разговаривать с ним, а просто подавать один и тот же завтрак: омлет с острым сыром, домашним картофелем, пшеничными тостами и кофе без кофеина. Мы готовили еду, когда видели, как он паркует машину, и обычно подавали через пару минут после того, как клиент садился. Мужчина никогда не разговаривал, просто читал газету и ел. Затем всегда платил $ 12,55 одинаковыми купюрами и монетами: $ 10, $ 2, 50 центов, 5 центов и пару долларов на чай. На самом деле было очень приятно обслуживать клиента с такой милой странностью. © u/grannybubbles / reddit

***

Когда был студентом, торговал овощами на рынке. Пару случаев запомнил. 1. Женщина выбрала картошку, положила пакет на весы. Я начал его завязывать, чтобы картошка не рассыпалась, но мои действия прервал возмущенный возглас: «Прекратите, за узел я платить не хочу, он ведь прилично веса пакетику добавляет. За день небось килограмм на сто людей дурите?» 2. Бабушка просила на треть уменьшить сумму за болгарский перец, так как, по ее словам, треть веса — это воздух, заполняющий пустоту внутри. © Jayze / pikabu

***

***

Я промоутер-консультант в отделе селективной парфюмерии. У нас принято говорить «послушайте» или «попробуйте наш аромат». Одни начинают самоутверждаться, перечисляя, чем им «воняет»: бабушкой, мылом, протухшим инжиром, огурцами. Другие начинают бумажку к уху прикладывать и буквально слушать аромат из моих рук. Возвращать бумажку обратно, если не понравился аромат, выбрасывать на пол. Но самый сок был тогда, когда на мое «попробуйте» парень взял и облизал пробник. © Подслушано / vk

***

Бариста в Starbucks. На днях предложил женщине американо. Смущенная и обиженная, она посмотрела на меня и серьезно спросила: «Зачем мне ехать в Starbucks за американо?» Я никогда не слышал такой обиды в голосе и очень растерялся, не зная, что ответить на это. © r/starbucks / reddit

***

Я работаю в магазине одежды. Магазин открыт на этом месте уже 8 лет. До него был обувной магазин. И до сих пор приходят люди, которые ищут магазин обуви, а то и пытаются доказать, что покупали обувь у нас «буквально позавчера» и пришли еще посмотреть. Раздражает, что доводят ситуацию до скандала, так как требуют показать обувь, которой у нас нет. © Shustic / pikabu

***

Продавали б/у стиральную машину. Звонит первый покупатель, мол, сможете ли продемонстрировать все функции. Мама ему ответила, что машинка старая и стирает 2 часа. На что мужчина ответил: «Да я посижу у вас, подожду. Чаю попьем». © Подслушано / vk

***

В аптеке: — Есть средство, чтобы волосы росли?

— Да, конечно. Вот такое и такое есть.

— А всем можно пользоваться?

— Можно и мужчинам, и женщинам.

— А детям можно ?

— Что? Зачем детям-то?

— Да вот у ребенка волосы не растут.

— Простите, а сколько ребенку?

— 2 месяца. © rrrinka / pikabu

***

Знакомая жены работает продавцом в магазине готовой еды. Там однажды случилась история с перепутанными пирожками. Пирожки готовят в этом же магазине и приносят готовые для продажи на подносах. И то ли продавцы бумажки потеряли, то ли перепутали подносы, — а в тот день были пирожки с картошкой и пирожки с горохом... Словом, пришла возмущенная покупательница и стала требовать деньги вернуть. Она якобы купила пирожки с картошкой, а ей подло всучили пирожки с горохом. Ей говорят: «Давайте назад пирожки — мы вернем деньги». А покупательница им с вызовом: «Так я их вчера съела!» — и требует деньги. © Mariupoll / pikabu

***

Как-то клиентка попросила латте с «дополнительным зеленым» в День святого Патрика, подмигивая и указывая на свою зеленую одежду. Я подумала, что она шутит, поэтому нарисовала на ее чашке трилистник мелом для праздничного настроения. Но нет, оказалось, она хотела латте с зеленым чаем и матча. © dayglopterodactyl / reddit

***

Работаю в крупной книжной сети. Как и в любой организации, покупатели — наше все. И я все понимаю, могу вынести бесконечные претензии о ценах, о том, что нельзя почитать книгу, нет места для чтения (хотя это не библиотека). Но как я могу без сарказма разговаривать с человеком, который просит «что-то новенькое у Достоевского»?! © Палата № 6 / vk

***

Пока училась, подрабатывала в продуктовом магазине в отделе мясных продуктов. Однажды пришла женщина и, тряся чеком, потребовала вернуть деньги за 4 кг шашлыка, приобретенного накануне. Мол, он был несвежий, и вообще. На просьбу предъявить шашлык она ответила, что они вчера все съели, но деньги мы вернуть обязаны. Так и представляю, как они всей семьей, давясь и отплевываясь, запихивали в себя 4 кг несвежего мяса. © AriadnaMinosowna / pikabu

***

У меня нет какой-то особенной истории, но я очень удивлен тем, как мало людей, желая совершить покупку в интернете, говорят «спасибо» или «пожалуйста». Обычно, продавая или отдавая что-то даром, я получаю запрос: «Я хочу, позвони мне». Многие люди ожидают, что я сам позвоню им на мобильный или доставлю что-то лично, потому что они инвалиды, или не водят машину, или находятся в депрессии и так далее. © puddingofdoom / reddit

***

Однажды я купила себе белое коротенькое платьишко, поносила его немного и поняла, что оно мне разонравилась. Решила продать на Avito, выставила. Через некоторое время объявился покупатель, договорились пересечься у метро. При встрече оказалось, что это большой бородатый мужик. Увидев немой вопрос в моих глазах, он сказал, что платье ему для фотосессии, и ушел. © Muirhanna / pikabu