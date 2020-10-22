17 человек, которые на себе испытали силу волшебных совпадений

Всем знакомо чувство апофении, когда кажется, что случайности вовсе не случайны. Бывает, думаешь о давнем знакомом и встречаешь его на следующий день или в трамвае получаешь «счастливый» билет и сдаешь экзамен. Иногда обстоятельства складываются в такой красивый узор, что начинает казаться, что это судьба.

AdMe.ru наткнулся на истории 17 человек, которым сложно поверить в то, что произошедшее с ними — лишь дело случая.

1. «Пересматриваю „Аватар“, и тут такое залетает в окно... До чего техника дошла — эффект погружения на новый уровень вышел!»

2. «В 5 лет меня напугало подмигивающее фото из „Оно“. Только я начал отходить, как нашел в серванте кошелек с женщиной. И она мне подмигнула»

3. «Видимо, все же выпросил... P. S. Шакал живой, здоровый — спит»

4. «3 месяца искала замену любимому старому кошельку. На праздники поехали из Челябинска в Калининград. Забрели в сувенирную лавку, а там ОН»

Оказывается, это сувенирный кошелек, на котором изображена Рига. Верьте в чудеса! © Licorice / Pikabu

5. «На днях мне поведали о существовании удивительных лампочек-розеток. Подумал, что круто было бы иметь такую. И вот разгребаю я старый хлам...»

6. «Какова вероятность, живя в горести и радости c мужем, купить в разное время в одном магазине его любимый салат и попасть грамм в грамм? Да 100 %»

7. «Я заправщик, случайно услышал в разговоре пары, что они уезжают и не знают, куда деть свою собаку. Вклинился и забрал мохнатое счастье себе за бак безина»

8. «В детстве мама любимую книжку отдала соседям. Я очень расстроился, но мама забирать не стала. Вырос, иду мимо стеллажа в комиссионке и краем глаза вижу ее»

9. Идешь по улице такой грустный, как вдруг...

10. «15 лет назад полицейский вручил мне этот кусочек тетрадного листа с настоящим четырехлистником, когда узнал, что сыну предстоит операция»

В тот момент удача была очень нужна. Прошло много лет, сын занимается спортом и живет жизнью обычного ребенка. Я уже 15 лет ношу клевер в кармашке кошелька. © Zaponka81 / Pikabu

11. «Заменил лобовое стекло. Фото через 5 минут, как выехал на трассу. В казино сегодня точно не пойду»

12. «Эти купюры я получил из первой зарплаты, с тех пор храню в портмоне. Когда закончились деньги и настала очередь их потратить, я вышел в магазин и по дороге нашел 500 рублей»

В другой раз, в автобусе по пути на работу, я понял, что оставил наличку дома. Уже смирившись с расставанием с волшебной двадцаткой, я двинулся к выходу и — о чудо — увидел на сидушке смятую 50-рублевую купюру! Так двадцатка второй раз осталась со мной. © Encan / Pikabu

13. «Нашли на улице попугая. Зашли по дороге к ветеринару и в зоомагазин. Нам сказали, что это неразлучник. По приезде домой дали объявление, чтобы пристроить, и тут случилось невероятное»

Звонит продавец из зоомагазина и говорит, что сейчас к ним заходил мужчина с неразлучником в руке, которого он нашел в гараже. Тот мужчина оказался моим соседом. Он передал птицу нам. На следующее утро наша парочка благополучно уехала к новой хозяйке. © yasya.Romanova / Pikabu

14. «Дочке подарили старую игрушку-кассу, которая не открывалась. Малая умоляла ее починить. Нашел причину, исправил, и лоток открылся. Я был удивлен»

Дочка отнесла деньги их владельцам. Они решили, что девочки пойдут в кино. © SUPERROBOT / Pikabu

15. «Приютили кошку в зоомагазин, но вскоре пришлось его закрыть. Пристроить ее не получалось. В последний день заходит техник и говорит, что заберет»

16. «Фото слева — картина у нас дома, фото справа сделано в прошлые выходные. Только сегодня я понял, что мы сняли ровно в тот момент, когда птица пролетела в нужном месте»

17. «Подружка попросила прийти на кастинг, так как ей было страшно. В итоге я попала в кино»