17 историй о школьных учителях, которым самим нужно было влепить двойку за плохое поведение

У всех нас остались разные воспоминания о школе. Кто-то не прочь бы туда вернуться, а кто-то и за деньги больше ни разу не сядет за парту. Ведь бывают учителя, которые умудряются портить жизнь даже тихим и прилежным ребятам. То блузка не такая, то ресницы слишком густые. Было бы желание, а повод придраться найдется.