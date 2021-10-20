17 историй о школьных учителях, которым самим нужно было влепить двойку за плохое поведение
У всех нас остались разные воспоминания о школе. Кто-то не прочь бы туда вернуться, а кто-то и за деньги больше ни разу не сядет за парту. Ведь бывают учителя, которые умудряются портить жизнь даже тихим и прилежным ребятам. То блузка не такая, то ресницы слишком густые. Было бы желание, а повод придраться найдется.
Мы в AdMe.ru безмерно уважаем педагогов, которые действительно заботятся о детях. Но эта подборка об учителях, чьи поступки их вовсе не красят.
- Мне учительница истории поставила единственную в аттестате четверку, потому что нельзя, чтобы в классе была еще одна золотая медалистка, кроме ее дочери. А когда я рыдала после получения аттестатов, она мне ласково сказала: «А что, тебе нужна была пятерка? Ну так сказала бы мне». И это при том, что ни в одной четверти ниже «отлично» оценок у меня не было. © Nina Lesko / Facebook
- У меня витилиго, на веках в том числе. Каждое утро меня в школе водили умываться школьные дежурные во главе с завучем. На вопрос «Горло, локти, колени я тоже тенями накрасила?» ответа не было. Типа глаза намазюкала, и все тут, умывайся давай. Аж бесились от того, что не смывается. © Fekla634 / Pikabu
- После 11-го класса я собиралась в мед. Все накрылось медным тазом из-за учительницы математики, занижавшей мне оценки, потому что, цитирую: «Я не позволю, чтобы были врачи с таким голосом». А это у меня из-за перенесенной в детстве болезни действительно был хриплый голос. Я тогда сказала, что раз среди людей встречается такие, кхм, экземпляры, то и лечить их я не хочу. © Inessa Özcan / Facebook
- В старшей школе у меня было целых 2 препода, которые любили показывать свое превосходство. Они задавали действительно сложные вопросы. Естественно, дети, только что изучившие материал, не могли ответить. Но взрослые стыдили ученика минут 5 перед всем классом. Представьте: вы стоите с красным лицом, учитель распекает вас, а все одноклассники смотрят. Похоже, кое-кто явно получал от этого немалое удовольствие. © Yejune Yoon / Quora
- Мне учительница сказала, что я совсем «того» — глаза накрасил. А у меня просто ресницы пышные и черные, ну что я сделаю? © Pyccicontrol / Pikabu
- Все потому, что надо было писать не «прабабушка», а «пробабушка», ведь приставки «пра» не существует. Главное, когда я ей словарь приперла, она сказала, что в словаре опечатка. Сейчас смешно, а тогда это был один из тех молоточков, что к чертям разбили мою веру во взрослых. © Лживый Кусь / AdMe
- Младшая школа. Мальчишки на продленке во время перемены катали по линолеуму в коридоре маленькие машинки. Подошла воспитатель и ногой раздавила каждую. © Юлия Бурмистрова / Facebook
- Худший учитель, который у меня когда-либо был, это мой химик. Мы были прямо как Снейп и Гарри Поттер. Я понятия не имею, за что он меня невзлюбил. Он навсегда уничтожил весь мой интерес к точным наукам. © John-S-Thomas / Quora
- Я пошел в 1-й класс, и учительница невзлюбила меня. Она придиралась к любой мелочи и в наказание заставляла меня на переменках сидеть в классе. Я, наверное, пропустил половину всех перерывов в том году. Еще заявила матери, что я бездарь. Неудивительно, что я возненавидел школу. © BocceBurger / Reddit
- Учительница в 3-м классе дала мне кличку, относящуюся к моему физическому недостатку. Ей показалось, что она очень тонко пошутила. До окончания школы я носила ее как клеймо. Мне 40 лет, учительница давно на том свете, но простить ее не могу. © Анжела Васильченко / Facebook
- В начальной школе у меня была учительница, которая третировала весь класс. Она орала весь день. Малыш чихнул? Кричала, чтобы он перестал мешать вести уроки. Ребенок поднимает руку, чтобы впервые за день выйти в туалет? Подожди еще 20 минут. И все в таком духе. © Alyssa-Ricca / Quora
- В 10-м классе учительница математики запрещала нам брать в школу калькуляторы. Она говорила, что они отупляют и в будущем вообще нам не понадобятся. Ну да, ну да, я вот до сих пользуюсь калькулятором. © penciltoppertroll / Reddit
- Я левша, и другим людям сложно понять, каково приходилось в школе таким детям. А нас пытались «скорректировать» — это так называлось. В том числе стыдили перед всем классом у доски, если я брала мел в левую руку. © Lana-Nichol / Quora
- У меня в школе была учительница русского языка, которая не выговаривала букв 10 из алфавита. Писать у нее диктанты было особой радостью. Как же она на нас орала. Особенно мне запомнился диктант, где была фраза «Он засунул руку в жилетный карман». Так вот, вся наша параллель, а это, на минуточку, 7 классов по 40 человек, написала «железный карман». © Чупакабра / AdMe.ru
- У меня в детстве была очень дотошная учительница математики. Так вот, самым обидным занижением оценки было, когда на итоговой контрольной у меня перестала писать ручка и я попросила другую у соседа. Контрольная была написана на 5, но потому, что подписано было одной ручкой, а решение другой, стояла двойка. Логика такова: ручка другая, значит, ответ мне написал сосед. © Подслушано / VK
- В 5-м классе я была новенькой. На уроке изо я по привычке выгребла все ручки-карандаши-ластики из портфеля и положила на парту. Среди прочего там была линейка. Очень в те времена модная — с волнистым краем, водичкой и блестками внутри. Учительница с воплем: «Я сколько раз говорила, изо не черчение, и линейкам тут не место?!» — схватила и разбила ее о стол. Все бы ничего, но линейку мне подарила мама, которая со мной не жила, и видела я ее на тот момент раз в 6 лет. Со мной случилась истерика такой силы, что в школу вызвали скорую и бабушку. © Юлия Бурмистрова / AdMe.ru
- У нас в школе завуч дернула мою одноклассницу за блузку так, что вытянула ее из-под юбки, вопя: «Почему ты такое носишь в школу, а у моей дочери такого нет!» Ничего особенного в блузке не было — белая, с закругленным воротничком, с белыми пуговицами. Просто девочка была очень красивая — брюнетка с голубыми глазами, и косы каждая чуть ли не в руку толщиной. © Елизавета Мочалкина / AdMe.ru
А вы чем вспоминаете своих учителей, добром или худом?
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