17 озорных историй, после которых вы точно захотите обратно в школу
Школа — время, о котором все мы вспоминаем с улыбкой. Вычеркнуть из памяти эти веселые годы, проведенные в окружении одноклассников, никак нельзя.
AdMe.ru собрал школьные истории, которые точно взбудоражат ваши воспоминания.
- История из школы. Перемена была. Зима. Снег сильный и ветер. Один парень прямо у двери прикуривал. Я так понимаю, что на выходе из помещения это было легче сделать. И вот мама моего друга, увидев это, подошла и дала ему подзатыльник. Удар был несильный. Но точно помню, что сигарета вылетела из зубов. Это был наш учитель истории. Новый. Молодой.
- В 1-м классе проводили конкурс талантов. Ну все дети выходили, пели, танцевали, стишки рассказывали, садились на шпагат, карате показывали. Я вышла и засунула кулак в рот. Вот. Маму вызвали в школу.
- В младших классах говорил, что мне нравится девочка, и мама давала мне с собой шоколадку для нее. Но шоколадку я отдавал бомжу, а он за это провожал меня в школу, и я всем хвастался, что живу с бомжами. Не знаю, о чем я тогда думал, но все мне завидовали.
- Оказывается, чем старше ребенок, тем проще собрать его в школу. Сын в 9-м классе заявил, что ему не надо ничего покупать, у него к школе все есть: полкарандаша с того года и пара тетрадок, а ручку, сказал, на полу в классе найдет.
- Сестренка сейчас учится в 1-м классе. На второй день обучения она встала из-за парты на середине 3-го урока и начала собираться на выход. Классный руководитель, видя все происходящее, сделал ей замечание:
— Анжела, а куда это ты собралась?
— Ой, Елена Владимировна, что-то я устала тут с вами, пойду-ка я домой. Посидела и хватит!
Только потом ребенку объяснили, и она полностью осознала, что ее ждут впереди еще целых 11 «счастливых» лет обучения.
- Помню, как после окончания первой четверти в 1-м классе я, уходя на каникулы, спросила у мамы:
— Мам, а сколько мне еще учиться в школе?
Мама беззаботно ответила:
— 11 лет, котенок, чуть больше, чем ты живешь.
Я села на пол и разрыдалась: детство кончилось.
- В школьные годы я частенько прогуливала уроки. Знал об этом только папа, который уверял, что рот у него на замке. Как водится, мама, несмотря на все клятвы отца, вскоре все равно узнавала о нарушении.
Через пару таких «совпадений» я решила проверить честность папы. Пошла в школу, а когда на перемене он мне позвонил, то я сказала, что дома осталась. Вечером, когда вся семья была в сборе, то мама спросила, почему я отсутствовала на уроках. На что я сделала удивленное лицо и показала дневник с оценками. Вот так я вычислила маминого шпиона.
P. S.: мне все-таки прилетело, потому что обманывать взрослых нехорошо.
- Как-то знакомая заявила, что в их классе все родились в год Обезьяны и что это невероятное совпадение. Не знаю, как она вообще окончила школу.
- В 10–11-м классах в моей школе проводились дискотеки для учеников, во время которых я успешно сидел на скамейке (не умею я танцевать) с такими же неумехами. Был у меня одноклассник, вечно тихий и спокойный на таких мероприятиях. Но однажды он стал танцевать как в последний раз, да и движения были неплохие. Он легко вписался и собрал народ вокруг себя. Мне стало интересно, откуда такое преображение и где он так научился. Все оказалось очень просто: он стал приходить на дискотеки пьяным.
- Родители моей подруги пообещали подарить ей новый айпад за то, что она перейдет из 6-го класса в 7-й. Мне пообещали дать по шее, если я не стану отличницей.
- Сегодня произошло с моей подругой. Она уже пару месяцев крутит виртуальный роман с симпатичным молодым человеком. Все у них было хорошо, а сегодня он ее попросил, чтобы с этого дня она с ним переписывалась только во второй половине дня: до 13:30 он всегда будет «жутко занят». Подруга (которой, кстати, 28 лет) в шутку спросила, не на уроках ли он будет теперь в это время сидеть. Та-дам! Милый юноша, оказывается, десятиклассник! А подруга уже мысленно подбирала свадебное платье.
- В школе меня дразнили «черепашкой» (от фамилии Черепанова). Мне очень не нравилось. И в какой-то момент я начала лупить тех, кто так дразнился. После этого меня стали звать «черепашка-ниндзя».
- Из всех членов моей семьи 1 сентября я не люблю больше всех. Кончилось лето и то время, когда можно поспать вдоволь, никуда не спешить, тусить на даче с друзьями, ложиться за полночь. Но нет, надо опять рано вставать и тащиться в эту дурацкую школу, а потом делать уроки, таскаться на всякие кружки, бассейны. Ну почему опять?!
Лена, 35 лет, мама второклассника.
Фото на превью martyz / reddit.com
По материалам pikabu, Подслушано