17 историй о поездках в такси, которые украсят любой комедийный сценарий
Байки таксистов и их пассажиров давно можно считать отдельным литературным жанром. Эти рассказы бывают разными: курьезными, сентиментальными и даже немного жутковатыми. Объединяет их не только место действия, но и абсолютно непредсказуемый финал.
Мы в AdMe.ru обожаем слушать истории как пассажиров, так и водителей такси. Самые увлекательные из них — в нашей подборке.
- Поехали с подругами в клуб, хотели с кем-нибудь познакомиться. В итоге одна уехала пораньше к своему мужчине, вторая — к новому ухажеру. А я битый час сидела в машине с таксистом и слушала историю его жизни. И кружили мы по двору из-за подъезжающих сзади машин, возвращаясь к моему подъезду снова и снова. © Подслушано / VK
- Припарковался во дворах. Прилетает заказ, смотрю адрес: удача! Именно тот дом, возле которого стою, и ехать никуда не надо. Отмечаюсь, что прибыл. Через минуту звонок от пассажирки. Крик, ор. Суть претензий: я слишком быстро приехал, поэтому она собраться не успела. Мол, обычно 5–10 минут машина едет. Мой аргумент, что приложение показывает местонахождение автомобиля и примерное время подачи, был проигнорирован. В итоге-то дама успокоилась, и заказ оказался хороший, и чаевые. Но изначальная реакция была адовой, конечно. © LasMishanya / Pikabu
- Детей не вожу. Заказ с промежуточной остановкой. Барышня с малышом.
— А вы почему не указали, что с ребенком?
— А зачем? Вы же видите, что поедем по 2 адресам, — дураку понятно, что ребенка к бабушке, а сама на работу. © OldGrandfather / Pikabu
- Лет 10 назад за мной приехал таксист на джипе. Для маленького провинциального городка это даже сейчас роскошь. Владелец авто сказал, что «этот монстр жрет как не в себя, приходится подрабатывать». © Тоша / AdMe
- Получаю заказ. Вместо места назначения — пометка «по городу», подача по навигатору. Села девушка и говорит: «Никуда ехать не надо, надо зарядить телефон». Мы посидели минут 15, поговорили, она посмотрела процент зарядки, сказала: «Ну хватит», отдала деньги и ушла. © Ekaterina1992 / Reddit
- Жила я за городом. Ехали как-то из центра на такси ночью. Водитель сказал, мол, он не один, с ним собачка. Ну собачка и собачка, ладно. Садимся на заднее сиденье и видим, что спереди кусочек лапки торчит: собачка спит. Выезжаем на трассу и вдруг сворачиваем в какие-то подворотни. Водитель объясняет: «Собачку надо покормить, если вы не против. Сейчас, 5 минут — и поедем дальше» — и включает свет. И тут эта «собачка» просыпается — а это здоровенная бойцовская хрень. И мужик сам лысый и в татушках. Мы виду не подали, но обалдели знатно. © Liya / AdMe
- Взяла заказ. Когда была уже в пути, позвонил пассажир и сообщил, что на самом деле он находится в 100 км от указанной точки. Он дал местный адрес, потому что не смог вызвать такси от той точки, где он находится, а ему нужно добраться до нашего города. © Mary Stephenson / Quora
- Однажды меня попросили доставить коробки из одного престижного продовольственного магазина в кулинарную школу. Не все ящики влезли в багажник, поэтому некоторые пришлось поставить на заднее сиденье. Из-за небольшого происшествия во время пути они упали, и упаковка порвалась. Остановился оценить ущерб и выяснил, что наружу вырвались весьма недовольные живые крабы и лобстеры. Превозмогая ужас, сумел затолкать их обратно и доставить по адресу. Чуть позже подвозил к вокзалу пожилую даму, мы мило болтали, пока она не заорала во все горло. Я остановился, она выскочила из машины и стала тыкать в сторону авто дрожащей тростью. Я заглянул под сиденье и... вытащил оттуда застрявшего краба. © Daniel Schwarz Carigiet / Quora
- Как-то в ливень ехала домой на такси. Пока я расплачивалась, от подъезда, закрываясь капюшоном, метнулась какая-то тетя, распахнула пассажирскую дверь и не глядя плюхнулась прямо на меня. Я только пискнуть смогла, как мышь придавленная. Таксист радостно: «А в дождь мы нарасхват!» © A / AdMe
- Мой друг недавно начал работать в таксомоторной компании. Однажды он приехал по вызову, выходит парень. Друг ему:
— Эй, ты заказывал такси?
— Ага.
Клиент садится, они молча едут около часа, а затем, когда доезжают до конечной точки маршрута, парень сообщает, что он просил доставить его совсем в другое место. После звонков в диспетчерскую выяснилось, что на один адрес было вызвано 2 такси для 2 разных людей, но никто не удосужился упомянуть об этом. © Lord****IV / Reddit
- Ночь, дождь, едем в такси. Сидим на заднем сиденье с молодым человеком, и вдруг с переднего сиденья раздается жалобное мяуканье. Таксист сказал, что предыдущий пассажир забыл маленького персидского котика в машине. Забрали к себе. © Подслушано / VK
- Получил заказ: надо было отвезти 7 студенток из одного заведения в другое, а затем доставить их в общежитие. По пути по их просьбе заехали в магазин на заправке, мне пообещали чаевые. Когда они вышли из машины у общаги, нашел свои чаевые на заднем сиденье — остатки чипсов со сметаной и луком. © fullmoonhigh / Reddit
- Решили с подругой пойти в караоке. Заказали такси. Водитель, когда узнал, куда мы едем, заинтересовался нашим стандартным репертуаром, а потом искал каждую песню и включал погромче, чтобы мы хорошенько распелись. © Подслушано / VK
- Подрабатывал в Uber, поэтому на машине была соответствующая наклейка. Моя подружка в то время жила в общежитии при университете, и всякий раз, когда я приезжал к ней, происходило следующее: стоило мне припарковаться, как тут же какая-нибудь девушка запрыгивала ко мне на заднее сиденье. Некоторые еще пытались спорить со мной, доказывая, будто это они меня вызвали. © LegendOfDylan / Reddit
- Приехали в гости в другой город, вызвали такси. Подъезжает машина, а мама встала столбом и смотрит, офигевая, на водителя. А я не понимаю, что происходит. В итоге, когда я услышала имя таксиста, до меня начало доходить, что это мой дядя, только я его сразу не узнала.
- Везла приболевшую дочь к бабушке-выручалочке. Чтобы ребенок не скучал в дороге, мы с ней тихонечко играли в игру: я ей первые 2 строчки стихотворения, а она мне продолжение. Вдруг таксист перестраивается, останавливается. Справа крутой подъем, слева кладбище. У меня сердце ушло в пятки. А водитель говорит: «Надоело прислушиваться. Можно я минутку послушаю вашу кроху?» В общем, дали концерт по заявкам.
- Как-то ехал домой на такси. Ночь, темно. Подъезжаем к родной многоэтажке, и тут мне закралась в голову дурная мысль: «А не слинять ли, не заплатив за проезд? Дом большой, в подъезд забежал — и ищи-свищи». Ломанулся из машины. Сначала ударился башкой о стойку, потом споткнулся о бордюр и шлепнулся на скамейку. Пока вставал, разодрал штаны гвоздем. Полминуты пытался открыть дверь через домофон. Все это время таксист смотрел на меня ошалелыми глазами из машины и активных действий не предпринимал. «Да он в шоке», — решил я. Все оказалось проще: уже в подъезде я вспомнил, что заплатил ему, когда садился в машину. © alys / Pikabu
А какие запоминающиеся истории случались в такси с вами или вашими знакомыми?
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