17 доказательств того, что первый учитель оставляет в сердце ребенка неизгладимый след

Первый учитель оказывает на детей колоссальное влияние. Именно от него во многом зависит, полюбят ли малыши школу, будет ли их класс дружным, научатся ли они не только решать задачки, но и мыслить, фантазировать, рассуждать.

Мы в AdMe.ru уверены, что своих первых учителей, какими бы они ни были, помнит каждый человек, и наша статья — прямое тому доказательство.

У нас во 2–3 классах учительница была совсем молоденькой. Не знаю, сколько ей было, но она еще на сессии в училище периодически отлучалась. Для нас, девочек с двумя каналами по телевизору и без особого доступа ко всяким модным журналам, она была звездой: модные прически, шикарные наряды, яркий маникюр. Да и еще она была не прочь все это с нами обсудить. А уж когда учительница закрутила роман с физруком, мы просто пищали от восторга! © Марина Чех / Facebook

Когда я пошел в 1-й класс в 1988 году, учительница вызвала всех родителей на собрание и обязала их (хочу подчеркнуть: обязала!) в течение года организовать экскурсию нашему классу по рабочим местам мам и пап. Это было, пожалуй, самым ярким событием в нашей жизни! Мы были на заводе по изготовлению нефтяного оборудования, в цеху по производству мороженого, катались на мусоровозе, регулировали движение автомобиля с сотрудниками ГАИ, сидели за штурвалом самолета Ан-24 (на земле), тушили с пожарными 2 подожженные бочки из пожарной машины, шили одежду и многое другое. Это было круто! © tatmachok / Pikabu

В детстве любила мультики про Дашу-путешественницу. Из них я и узнала, что есть такое животное — игуана. И вот на уроке в 1-м классе учительница просила нас назвать редких животных. Я гордо встаю и на весь класс вещаю: «Игуана — животное, чем-то похожее на маленького динозавра». На что учительница первая моя заявляет: «Ну что ты?! Такого животного нет! Если бы было, я бы о нем знала». Видимо, не очень умная у нас была учительница. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Когда училась в 1-м классе, очень любила свою первую учительницу. Она всегда очень красиво одевалась и сама была красивая и умная. Я боготворила ее. Однажды я пришла к ней домой, чтобы забрать билет в цирк. Она в этот момент мыла пол и на ней были старенькие спортивные штаны. Для меня было шоком увидеть ее в таком домашнем виде и с тряпкой в руке. Я пришла домой и поделилась с мамой тем, что увидела. На что мама сказала: «Подумаешь, пол она мыла! Она еще и в туалет ходит, как все». Людмила Ивановна ходит в туалет?! Мой мир рухнул. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Помню первую учительницу, ее звали Татьяна Ильинична. 1-й класс, дети из разных социальных слоев и разных национальностей. Учитель, поднимая каждого по очереди, спрашивает, кем работают родители. Помню, как после этого опроса изменилось ее отношение к ученикам. Она мило улыбалась одним (догадайтесь, кто были их родители), и была равнодушна к другим (попал в эту категорию и я). Помню, как во время своего дежурства в классе нашел сверток денег на полу. Догадался, что это зарплата учительницы, нашел ее в очереди в магазине и отдал деньги в руки. В ответ услышал сухое, равнодушное «спасибо»... Ей нельзя было доверять маленьких детей с неокрепшими душами. © Иван Усачев / Facebook

В 1-м классе мы проходили буквы. Нам учительница заявила, что на Й слов не существует. Я ей сказал: есть же «йод»! Она ответила, что слов нет — и точка! Я даже потом баночку в школу принес, а она смотрела на меня как на ненормального. © KIRILL_aka_KID / Twitter

Я учился во 2-м классе. Мальчишкой был стеснительным. После физкультуры захотел в туалет. Понимаю, что терпеть уже больше физически не могу, и, переминаясь с ноги на ногу и отбрасывая всю свою стеснительность, на весь класс ору: «Можно выйти?!» Но понимаю, что уже поздно... Расползающееся спереди на трико мокрое пятно уже нельзя было утаить от одноклассников. Я побежал в туалет и там уже разревелся от обиды и позора. Я с ужасом представлял, как меня теперь задразнят в классе. Жизнь была кончена.

В туалет вошла учительница. Она принесла одежду, портфель, чтобы я смог спрятать физкультурную форму, и сказала мне переодеваться и идти в класс. Я так и сделал. Потом был урок, потом пошли домой. Об инциденте никто не вспоминал, никто не тыкал в меня пальцем и не обзывался. Мне это было непонятно: почему меня не дразнят? Только от мамы потом я узнал, что, когда убежал из класса, учительница сказала ребятам, мол, обо всем этом забудьте, а если кто-то вспомнит, то... и красноречиво погрозила кулаком. Ни разу никто из одноклассников не припомнил мне этот случайный детский конфуз. Спасибо тебе, моя первая учительница! © OldScooterman / Pikabu



СССР, 3-й класс, у нас открытый урок по скорочтению, я выступаю первой. В связи с этим бабушка связала мне кружевной воротник. Но как только я начала читать, учительница подбежала ко мне и сорвала его, после чего выгнала из класса. Потом завуч высказала маме, что не может дочь школьной уборщицы выглядеть лучше, чем дети врачей и товароведов. Прошло много лет, но помню до сих пор поникшую от стыда голову мамы, мой порванный кружевной воротник в руках и мое опухшее от слез лицо. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

В началке мы с соседкой решили задачку на контрольной по математике, но чувствую, что неверно. Сказала той девочке про ошибку, она не согласилась, а я рискнула и исправила. В итоге у нее 5, а у меня 4, так как, со слов учительницы, «у меня верно, но грязно, а там все красиво». Короче, сейчас я преподаю в лицее математику, стараюсь быть объективной, так как не забывается несправедливость. И дело ведь не в четверке... © Konul Eliyeva / Facebook

Года 3 назад, 1 сентября. Соседскую девочку ведут в 1-й класс. Она, счастливая, очень хочет в школу. Мама с дачи собрала ей красивый букет, разные цветы, но очень удачно все подобрано, в симпатичной упаковке и с лентой. Прошло часа полтора. Идут обратно: мама расстроена, девочка рыдает. Как оказалось, эта «учительница» из всех букетов выбрала несколько «красивых», а остальные, соседский в том числе, при всем классе бросила на парту и сказала: «Кто-нибудь вынесите эти веники в мусорные баки»... © lena.elena70 / Pikabu

В нашем классе училась девочка из неблагополучной семьи, пусть будет Света. При поступлении в школу (1979 год) Света не умела ни писать, ни читать, да и разговаривала не предложениями, не фразами, а словами. Ее что-нибудь спрашивали, а в ответ — последнее слово из предполагаемого ответа. Или первое. Или из середины. Как повезет. Почему Свету взяли в обычную школу, а не для детей с отклонениями, не знаю. Первое время Света сидела на уроках, глядя в точку остановившимся взглядом, левая рука крутила постоянно хвостик, а большой палец правой руки Света беспрерывно сосала.

Сначала моя первая учительница — Ольга Евгеньевна — отучила Свету сосать палец. Освободилась целая рука! Света тут же начала рисовать! На парте. Тетрадок и альбомов Света не признавала. Могла сидеть, ничего не делать, а потом начать ставить точки, соединять их, дорисовывать. Но обязательно на парте. Ольга Евгеньевна никогда Свету не ругала. Светина парта была застелена куском ватмана, прикрепленного по периметру кнопками. В конце дня изрисованный лист убирался, а на следующий день появлялся новый. Понемножку Света начала нормально разговаривать, перестала крутить хвостик, и Ольга Евгеньевна приблизила требования к ней к общим и даже вызывала к доске.

Школу Света окончила почти на все 5. Поступила в вуз на какую-то заумную химическую специальность. В чем цимес? Как позже выяснилось, Ольга Евгеньевна носила Светкины художества, снятые с парты, детскому психиатру, специалисту по всему чему только можно и тогдашнему светиле. Они вместе смотрели, расшифровывали Светины каляки-маляки, придумывали какие-то отдельные мини-курсы для нее и сверяли верность направления с тем, как менялись Светины рисунки. Обычная учительница обычной школы. Педагог от бога! © Atatash / Pikabu

У меня рыжие волосы. Сейчас уже больше медные, а в детстве были золотые, почти оранжевые. Как я завидовала девочкам с обычными, русыми волосами! Меня никто не гнобил, не обижал, но внутри я свой цвет ненавидела. И выросла бы я с жуткими комплексами из-за ничего, если бы не моя первая учительница в школе. Она назвала меня «девочкой-солнцем», «золотой девочкой» и говорила, какие у меня волосы шикарные. К классу 6-му почти все одноклассницы красились в рыжий. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мне первая учительница доказывала, что правильно писать «рАскошный». Когда я принесла орфографический словарь, она все равно сказала, что это другое слово. © carboverkill / Twitter

Я левша, и, когда пошла в школу (уже умела писать), родители с чего-то решили, что нужно меня обязательно переучить писать правой рукой. Когда учительница увидела ужас в моей тетради и узнала причину этого, конечно, быстро им мозги вправила. Спасибо ей, а то, чувствую, мучили бы меня родители и дальше. © Agnetc / AdMe

Я помню, как нужно было выписать в начальной школе слова, начинающиеся на ча- . Мне тогда папа из Иркутска привез браслет из чароита, и я решила это слово написать. Учительница мне упорно доказывала, что такого слова не существует, и предложила вместо него написать простое «часы». © silemtina / Twitter

. Мне тогда папа из Иркутска привез браслет из чароита, и я решила это слово написать. Учительница мне упорно доказывала, что такого слова не существует, и предложила вместо него написать простое «часы». © silemtina / Twitter В начальной школе учительница как-то занизила моей дочке оценку за то, что та решила задачу типа «В саду посадили 5 рядов яблонь по 4 яблони в каждом. Сколько всего в саду яблонь?» выражением 5×4 = 20. Оказывается, правильно будет так: 4×5 = 20, потому что — внимание! — по мнению учительницы, если умножать ряды на яблони, получатся ряды. © Silverchiffa / AdMe

Помню нашу первую учительницу. И мы у нее были первые. Наша любовь! Никогда никого на родительских собраниях не ругала, не хвалила. Она вела на каждого ученика тетрадку и клала ее на стол, где сидел ребенок. Родители читали про свое чадо. Уже 20 лет, как школу окончили, а она нас всех помнит, при встрече всегда по имени обращается! © Елена Цыбулина / Facebook