17 историй о первых свиданиях, на которых что-то очень сильно пошло не так
Эпичные провалы случаются со всеми. Но когда такое происходит на свидании, да еще и на самом первом, тут, конечно, не до шуток (хотя подобные ситуации вызывают смех сквозь слезы). Но мы надеемся, что у героев нашей подборки все закончится благополучно, а нам остается только не повторять ошибок других.
Мы в AdMe.ru собрали самые крутые истории из групп «Подслушано» и «Палата № 6», после прочтения которых вы еще долго будите улыбаться
- Решила выпендриться перед парнем и наготовить кучу всяких вкусняшек. Нарезала пару салатиков, обмазала курицу горчицей с медом и поставила ее вместе с картофелем в духовку запекаться, торт купила. Итог: майонез, которым салаты заправляла, оказался испорченным (да, знаю, что проверять нужно было, но блин!), забыла включить духовку, и мясо с картошкой остались сырыми, а на крем из торта, в составе которого были орехи (как оказалось), у парня дикая аллергия.
- Сегодня ходила на свидание, парень рассказывал, что хочет исключительно сына, внимание: потому что сын — это наследник. Мне интересно, что же там за наследство, если этот парень у меня одолжил три сотки, чтобы мы пополам заплатили за ужин.
- Недавно познакомился с девушкой. После нескольких свиданий в кафе решили посидеть в домашней обстановке. Назначена дата, все решено: приходит в гости ко мне, а с меня ужин и все, что к этому прилагается. В назначенный день почему-то она передумала идти, пригласила к себе. Зашел на кухню: на столе картошка в мундире и сметана... Я, как дурак, готовил фаршированную рыбу, салаты...
- С любимым 5 лет вместе уже. Когда пригласил на первое свидание, должен был зайти за мной. Я залезла на подоконник, чтобы посмотреть, как он зайдет, очень волновалась и, видимо, в тот момент, когда заходил в дом, отвлеклась. Он резко звонит в дверь, я от счастливой неожиданности запутываюсь в шторе и падаю с подоконника! Первое свидание в трамвпункте провели, со сломанной рукой, но я была счастлива!
- Дело было в 70-х годах. Мою маму, тогда еще студентку, на свидание пригласил студент-уругваец. Если кто не знает, в советские времена иностранцы воспринимались почти как принцы. Мама моя волновалась жутко, поэтому во время встречи помалкивала и кивала, приговаривая «да уж». Иностранец сначала очень бойко разговаривал, а к концу свидания совсем сник и выглядел очень расстроенным. В дальнейшем не здоровался даже. Через какое-то время случайно выяснилось: еще на свидании он начал подозревать, что, хитро прищурившись, моя мама говорила что-то типа «да, змей». Дома перепроверил в словаре — и точно!
- Мой папа очень меня любит и ревнует. Помню свое первое свидание: я, парень, уютное кафе, милая музыка — и папа, который сидит за соседним столиком, ест пиццу и смотрит на нас не моргая.
- Готовила подружку к свиданию 4 часа, а позже выяснилось, что парень просто перепутал диалоги и совершенно случайно написал ей... Ребята, третьей бутылки вина я не выдержу!
- Первое свидание вслепую... Я вся такая красивая, радостная и взволнованная еду на встречу. Решила приехать раньше назначенного времени и попить кофе, чтобы успокоиться и привыкнуть к новой обстановке. Заказываю кофе, сижу пью, вся такая загадочная... И тут крышечка от этого долбаного стакана отваливается, и все растекается по моей белоснежной кофте. Бегу в туалет застирывать — все джинсы мокрые, кофта тоже. Звонит тот самый парень, я вся злая, красная как помидор выхожу из туалета, направляюсь к нему, глаза его расширяются, и он наверняка молится, чтобы надвигающийся томат в кофейной гуще не был той самой, по его представлению, прекрасной девушкой, но молитвы не помогли.
- Вчера гуляю с молодым человеком: первое наше свидание, и я говорю, говорю, говорю... Мне даже неловко стало оттого, что постоянно я говорю. Он все никак не может поддержать разговор, но в конце концов выдавливает из себя: «О, смотри, какой асфальт красивый!» Ладно, думаю, можешь просто послушать.
- Моя сестра работает в брачном агентстве. Я девушка незамужняя, и она меня уже замучила своими постоянными перспективными предложениями. На днях я согласилась. Сестра назначила мне свидание в дорогом ресторане с «милейшим», как она выразилась, мужчиной. Я пришла туда. За столом сидел дедушка. Ему 68. Он прилетел на свидание из Новой Зеландии...
- Мне 23, девушка, работаю, зарплата 25 тысяч, не отказываюсь от помощи родителей. Даже иногда сама прошу деньги. Живу с ними в разных городах (жилье не съемное). Всегда стыдно просить у них деньги, мечтаю, что сама буду им помогать. И тут я знакомлюсь с парнем, ему 28, весь такой успешный и классный. Приглашает меня на свидание в ресторан, заказывает дорогое шампанское, стейки, десерт. Оплачивает картой — на счете недостаточно средств. Он спокойно берет телефон, звонит маме и голосом мальчика-зайчика просит ее «прям щас» закинуть ему через приложение денег на карту. И сумму озвучил другую, в 2 раза превышающую счет. Это свидание с ним было последним. Я решила всерьез заняться планированием бюджета. Как будто посмотрела на себя со стороны.
- Прочитала, что от шапки волосы жирнеют. Помыла голову, парень позвал на свидание. На улице мороз — без головного убора не вариант. Ну, думаю, надену под вязаную шапку резиновую, для бассейна, волосы чистыми останутся, а снимать вроде все равно не придется. Свидание прошло благополучно, и вот мы уже в порыве страсти поднимаемся на лифте ко мне домой... Тут он сдергивает с меня верхнюю вязаную шапку... и выставляет на обозрение ярко-красную резиновую.
- Как-то я пошла на свидание с парнем, и во время прогулки на нас залаяла маленькая злобная собачка. И мой кавалер залаял на нее в ответ, да так громко, что она чуть не описалась от страха вместе со своей хозяйкой. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. Сейчас мы женаты, и во время ссор я всегда припоминаю эту историю, чтобы доказать, какой он неадекватный.
- Согласилась на свидание с мужчиной: уж очень долго и настойчиво уговаривал. Гуляли по набережной. Часа два рассказывал мне, какой он крутой вояка, снайпер, сшибает цель с закрытыми глазами. И тут как по волшебству на нашем пути возникает тир, где можно выиграть игрушку. Из 10 выбил 1 и отказывался, мол, тут все подстроено, за игрушку удавятся. А дальше я выбила 10 из 10, вручила ему выигранного огромного утенка и пожелала удачи. Девушка, КМС по стрельбе из малокалиберной винтовки.
- Мой парень — любитель активного отдыха. Обожает ходить в горы, отдыхать на природе. На первое свидание он пригласил меня в, по его словам, «самое красивое и модное место в городе». Я была уверена, что это новый клуб, который не так давно открылся. Разоделась — платье, туфли, все дела. А приехали мы на каменистый пляж. Да, действительно красивый. Только на камнях я чуть не переломала ноги. А в завершение парень предложил мне подняться на гору с довольно крутым склоном, чтобы полюбоваться закатом. Мы встречаемся уже 5 лет, и в моем гардеробе совсем нет туфель на каблуках.
- Как-то раз пошла я на свидание с молодым человеком. И, на свою беду, надела по такому случаю бикини, да не простое, а с пурпурными атласными ленточками по бокам. Идем мы, значит, болтаем, и тут парень говорит, что у меня развязались шнурки. Я-то знаю, что никаких шнурков у меня нет, но все же перевожу взгляд на свою юбку, и прозреваю: за ботинком тащится по асфальту до боли знакомая атласная лента! Пришлось под видом завязывания несуществующих шнурков беспалевно прятать предательски выпавшие трусы в ботинок.
- Мне было лет 14–15, приехала на свидание к предмету обожания: осень, сырость и т. д., но типа же любовь. А он, как водится, и забыл, уже разлюбил... И вот стою на остановке и плачу, дождь идет, поэтому не видно, что слезы. Девушка подходит с зонтом и встает рядом со мной молча, я тогда думала, что это тетя взрослая, а теперь понимаю, что ей лет 20–25 было. Мне 40 скоро, а всю жизнь вспоминаю: так бережно и тепло, вроде и ничего особенного, но ее взгляд все мне сказал. Хороших людей все равно больше, не забывайте об этом.
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Фото на превью pn6