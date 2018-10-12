17 историй о первых свиданиях, на которых что-то очень сильно пошло не так

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Эпичные провалы случаются со всеми. Но когда такое происходит на свидании, да еще и на самом первом, тут, конечно, не до шуток (хотя подобные ситуации вызывают смех сквозь слезы). Но мы надеемся, что у героев нашей подборки все закончится благополучно, а нам остается только не повторять ошибок других.

Мы в AdMe.ru собрали самые крутые истории из групп «Подслушано» и «Палата № 6», после прочтения которых вы еще долго будите улыбаться

Решила выпендриться перед парнем и наготовить кучу всяких вкусняшек. Нарезала пару салатиков, обмазала курицу горчицей с медом и поставила ее вместе с картофелем в духовку запекаться, торт купила. Итог: майонез, которым салаты заправляла, оказался испорченным (да, знаю, что проверять нужно было, но блин!), забыла включить духовку, и мясо с картошкой остались сырыми, а на крем из торта, в составе которого были орехи (как оказалось), у парня дикая аллергия.

Сегодня ходила на свидание, парень рассказывал, что хочет исключительно сына, внимание: потому что сын — это наследник. Мне интересно, что же там за наследство, если этот парень у меня одолжил три сотки, чтобы мы пополам заплатили за ужин.

Недавно познакомился с девушкой. После нескольких свиданий в кафе решили посидеть в домашней обстановке. Назначена дата, все решено: приходит в гости ко мне, а с меня ужин и все, что к этому прилагается. В назначенный день почему-то она передумала идти, пригласила к себе. Зашел на кухню: на столе картошка в мундире и сметана... Я, как дурак, готовил фаршированную рыбу, салаты...

С любимым 5 лет вместе уже. Когда пригласил на первое свидание, должен был зайти за мной. Я залезла на подоконник, чтобы посмотреть, как он зайдет, очень волновалась и, видимо, в тот момент, когда заходил в дом, отвлеклась. Он резко звонит в дверь, я от счастливой неожиданности запутываюсь в шторе и падаю с подоконника! Первое свидание в трамвпункте провели, со сломанной рукой, но я была счастлива!

Дело было в 70-х годах. Мою маму, тогда еще студентку, на свидание пригласил студент-уругваец. Если кто не знает, в советские времена иностранцы воспринимались почти как принцы. Мама моя волновалась жутко, поэтому во время встречи помалкивала и кивала, приговаривая «да уж». Иностранец сначала очень бойко разговаривал, а к концу свидания совсем сник и выглядел очень расстроенным. В дальнейшем не здоровался даже. Через какое-то время случайно выяснилось: еще на свидании он начал подозревать, что, хитро прищурившись, моя мама говорила что-то типа «да, змей». Дома перепроверил в словаре — и точно!

Мой папа очень меня любит и ревнует. Помню свое первое свидание: я, парень, уютное кафе, милая музыка — и папа, который сидит за соседним столиком, ест пиццу и смотрит на нас не моргая.

Готовила подружку к свиданию 4 часа, а позже выяснилось, что парень просто перепутал диалоги и совершенно случайно написал ей... Ребята, третьей бутылки вина я не выдержу!

Первое свидание вслепую... Я вся такая красивая, радостная и взволнованная еду на встречу. Решила приехать раньше назначенного времени и попить кофе, чтобы успокоиться и привыкнуть к новой обстановке. Заказываю кофе, сижу пью, вся такая загадочная... И тут крышечка от этого долбаного стакана отваливается, и все растекается по моей белоснежной кофте. Бегу в туалет застирывать — все джинсы мокрые, кофта тоже. Звонит тот самый парень, я вся злая, красная как помидор выхожу из туалета, направляюсь к нему, глаза его расширяются, и он наверняка молится, чтобы надвигающийся томат в кофейной гуще не был той самой, по его представлению, прекрасной девушкой, но молитвы не помогли.

Вчера гуляю с молодым человеком: первое наше свидание, и я говорю, говорю, говорю... Мне даже неловко стало оттого, что постоянно я говорю. Он все никак не может поддержать разговор, но в конце концов выдавливает из себя: «О, смотри, какой асфальт красивый!» Ладно, думаю, можешь просто послушать.

Моя сестра работает в брачном агентстве. Я девушка незамужняя, и она меня уже замучила своими постоянными перспективными предложениями. На днях я согласилась. Сестра назначила мне свидание в дорогом ресторане с «милейшим», как она выразилась, мужчиной. Я пришла туда. За столом сидел дедушка. Ему 68. Он прилетел на свидание из Новой Зеландии...

Мне 23, девушка, работаю, зарплата 25 тысяч, не отказываюсь от помощи родителей. Даже иногда сама прошу деньги. Живу с ними в разных городах (жилье не съемное). Всегда стыдно просить у них деньги, мечтаю, что сама буду им помогать. И тут я знакомлюсь с парнем, ему 28, весь такой успешный и классный. Приглашает меня на свидание в ресторан, заказывает дорогое шампанское, стейки, десерт. Оплачивает картой — на счете недостаточно средств. Он спокойно берет телефон, звонит маме и голосом мальчика-зайчика просит ее «прям щас» закинуть ему через приложение денег на карту. И сумму озвучил другую, в 2 раза превышающую счет. Это свидание с ним было последним. Я решила всерьез заняться планированием бюджета. Как будто посмотрела на себя со стороны.

Прочитала, что от шапки волосы жирнеют. Помыла голову, парень позвал на свидание. На улице мороз — без головного убора не вариант. Ну, думаю, надену под вязаную шапку резиновую, для бассейна, волосы чистыми останутся, а снимать вроде все равно не придется. Свидание прошло благополучно, и вот мы уже в порыве страсти поднимаемся на лифте ко мне домой... Тут он сдергивает с меня верхнюю вязаную шапку... и выставляет на обозрение ярко-красную резиновую.

Как-то я пошла на свидание с парнем, и во время прогулки на нас залаяла маленькая злобная собачка. И мой кавалер залаял на нее в ответ, да так громко, что она чуть не описалась от страха вместе со своей хозяйкой. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. Сейчас мы женаты, и во время ссор я всегда припоминаю эту историю, чтобы доказать, какой он неадекватный.

Согласилась на свидание с мужчиной: уж очень долго и настойчиво уговаривал. Гуляли по набережной. Часа два рассказывал мне, какой он крутой вояка, снайпер, сшибает цель с закрытыми глазами. И тут как по волшебству на нашем пути возникает тир, где можно выиграть игрушку. Из 10 выбил 1 и отказывался, мол, тут все подстроено, за игрушку удавятся. А дальше я выбила 10 из 10, вручила ему выигранного огромного утенка и пожелала удачи. Девушка, КМС по стрельбе из малокалиберной винтовки.

Мой парень — любитель активного отдыха. Обожает ходить в горы, отдыхать на природе. На первое свидание он пригласил меня в, по его словам, «самое красивое и модное место в городе». Я была уверена, что это новый клуб, который не так давно открылся. Разоделась — платье, туфли, все дела. А приехали мы на каменистый пляж. Да, действительно красивый. Только на камнях я чуть не переломала ноги. А в завершение парень предложил мне подняться на гору с довольно крутым склоном, чтобы полюбоваться закатом. Мы встречаемся уже 5 лет, и в моем гардеробе совсем нет туфель на каблуках.

Как-то раз пошла я на свидание с молодым человеком. И, на свою беду, надела по такому случаю бикини, да не простое, а с пурпурными атласными ленточками по бокам. Идем мы, значит, болтаем, и тут парень говорит, что у меня развязались шнурки. Я-то знаю, что никаких шнурков у меня нет, но все же перевожу взгляд на свою юбку, и прозреваю: за ботинком тащится по асфальту до боли знакомая атласная лента! Пришлось под видом завязывания несуществующих шнурков беспалевно прятать предательски выпавшие трусы в ботинок.

Мне было лет 14–15, приехала на свидание к предмету обожания: осень, сырость и т. д., но типа же любовь. А он, как водится, и забыл, уже разлюбил... И вот стою на остановке и плачу, дождь идет, поэтому не видно, что слезы. Девушка подходит с зонтом и встает рядом со мной молча, я тогда думала, что это тетя взрослая, а теперь понимаю, что ей лет 20–25 было. Мне 40 скоро, а всю жизнь вспоминаю: так бережно и тепло, вроде и ничего особенного, но ее взгляд все мне сказал. Хороших людей все равно больше, не забывайте об этом.

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