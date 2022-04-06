17 человек, которым не повезло в любви, но они даже и не думают унывать

Чаще всего расставания и неудачи в любви воспринимаются нами достаточно болезненно. Но некоторые люди в такой ситуации умудряются не раскисать и могут даже посмеяться над своим амурным провалом.

Мы в AdMe.ru нашли истории законченных оптимистов, которые видят стакан наполовину полным даже после того, как в очередной раз оступаются в делах сердечных.

Мы не разводились еще почти 10 лет после того, как разошлись, — это то, что мы оба называем 10 самыми счастливыми годами нашего брака. © Dad***Dom_ / Reddit

С бывшим жили вместе в съемной квартире. Однажды, придя с работы, не обнаружила ни молодого человека, ни его вещей. Следом приходит СМС: «Я остыл» — и все.

Спустя 1,5 года молодой человек вдруг осознал, что жить без меня не может, молил простить его. Простила. Сняли квартиру, снова начали жить вместе. Через неделю собрала свои вещи и просто ушла, написав ему СМС: «Ты не тот», — и добавила номер в черный список. Месть — это блюдо, которое подают холодным. © Подслушано / VK

Он ужинал с моей мамой по воскресеньям в течение многих лет после нашего развода. У него никогда не было настоящей мамы (долгая история), так что я не возражала против того, чтобы «поделиться» своей, когда мне не нужно было быть с ней рядом. © UserNumber314 / Reddit

Вчера у меня было свидание, и, когда я пришла, парень оставил меня одну со своими друзьями. Я разозлилась и спросила его подругу, которая сидела рядом, будет ли некрасиво, если я уйду. Она сказала, что тоже пришла на свидание с этим парнем. Тогда мы просто взяли и вместе уехали в другое место, оставив его там одного. Он стал писать нам гневные сообщения, когда кинулся искать нас и не нашел. Теперь я смеюсь, а тогда была в шоке. © Juliana sem bonde / Twitter

Брат недавно развелся второй раз. Родители шутят:

Подруга работала в ресторане. Говорит, однажды женщина заказала банкет на 11 персон — праздновала развод. © Шаманка / AdMe

Позвонил другу узнать, как у него дела после развода. «Вот как мне теперь выходить из этой депрессии?» — спросил он меня по видеоконференции, сидя на песочке на берегу Индийского океана, потягивая напиток из бокала и вглядываясь в горизонт. © Metrophi / Pikabu

Мне 32 года, я не была замужем и никогда не любила, но мне всю жизнь везет с мужчинами. Я не знаю как, но каждый раз, как только у меня возникает сильное желание чего-то или острая необходимость в чем-то, в моей жизни появляется мужчина, которому я нравлюсь, я отказываю ему, он «исполняет мое желание», а потом молча уходит и остается другом. Так, мою мать спас мужчина-онколог, пропавшую собаку нашел полицейский, отца от тюрьмы спас адвокат, а еще один парень устроил на свадьбе сестры световое шоу. © Палата № 6 / VK

У моего косметолога 9 браков с одним и тем же человеком. Она еще каждый раз фамилию меняет на девичью. Развлекаются так люди. © ms.milash / Pikabu

Разводились с мужем. Детей нет, так что особых проблем не было. Квартиру продать и купить две поменьше? Окей. По машине каждому, да и остальное имущество поделили без проблем. Уже обрадовалась, что все закончилось, так сцепились из-за кота. Каждый хотел, чтобы кот остался вместе с ним. Скандалили каждый вечер, даже в суд собирались идти, но, представив лицо судьи, передумали. Решили все способом, подсмотренным в кино: посадили кота между нами и каждый стал звать его к себе. Кот слушал, слушал наши призывы — и его стошнило на ковер, там же, где он и сидел. Забрала его я, так как стошнило его чуть ближе ко мне, чем к мужу. © Палата № 6 / VK

Я люблю вспоминать историю о том, как я подарила своему бывшему 20 подарков на его 20-летие, а он подарил мне эту пустую аптечку:

Я жену друга так подколол (она третья у него, с каждой предыдущей жил по 12 лет): «Все нормально, ближайшие 12 лет можешь не волноваться». Она на шутку почему-то обиделась. © x4ile / Pikabu

Мы остались в хороших отношениях и до сих пор отмечаем праздники и дни рождения всей семьей. Двое его младших детей (от его нынешней жены) зовут меня «тетя», а мой младший называет его «дядя». © Dances_With_Demons / Reddit

Символ свободной жизни: вспомнил, как развелся с женой. Пришел домой, бросил одеяло посреди зала — сплю где хочу и как хочу. Бывшая жена забрала мебель, в том числе и диван. © Serg1717 / Pikabu

То, что в 32 года я все еще не женат, всего лишь означает, что статистически я избежал своего первого развода. © ubabi / Reddit

Наша семья в этом отношении ну совсем разгульная: все минимум по 3 раза побывали под венцом, но и отношения с «экс» все поддерживают. Никаких свар и скандальных разводов. Раньше у бабушки, например, собирались дети с супругами и их бывшие супруги с новыми супругами. Вакханалия чистой воды. Но весело. © Злая Фея / AdMe

К слову, все мои наушники (средней ценовой категории) умирают ровно через полгода. Недавно начала встречаться с прекрасным человеком, забежала купить новые наушники. Невольный вопрос моего злого внутреннего «я:» «Интересно, что умрет быстрее: твои новые наушники или твои новые отношения?» © Derwent / Pikabu