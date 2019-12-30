17 историй о непростых отношениях банков и клиентов, развязку которых никто не мог предугадать

Сейчас некоторые банки фотографируют своих клиентов. Сижу недавно в таком, за соседним столом парень перекредитовывается. Менеджер ему говорит:

— Смотрите в веб-камеру, я вас сфотографирую.

Тот тонко шутит:

— Улыбаться надо?

Менеджер:

— Нет. Чему улыбаться? На вас же кредит висит. © PivBear / Pikabu

Я работала в банке и как-то помогала пожилой женщине снять деньги в банкомате. Стоим мы с ней, я показываю, как карточку в банкомат вставлять, а около соседнего терминала стоит парень. А далее происходит следующее:

Я: «А теперь введите пин-код».

Она (громко): «Пять-пять-шесть-восемь».

Я: «Ну зачем же вы мне его назвали?! Да еще и в полный голос? Это же доступ к вашим деньгам. А если кто-то услышит и воспользуется?»

Она: «А что? Вы же сотрудник. Вы же не станете пользоваться!»

Я: «Нет, конечно, но...»

И тут парень: «А я стану!» — и глаза страшные сделал. Заржал, забрал свою карту и ушел, а мы все стоим.

И тут женщина мне дрожащим голосом говорит: «А можно цифры эти мне поменять? Только тихонечко, чтобы никто не услышал». © payalo10 / Pikabu

Коллеги из кредитного отдела рассказали: приходит семейная пара, хотят на мужика оформить кредит. Мужичок (лет 35) заполняет анкету и отдает менеджеру, а в анкете помимо всей интересующей банк информации написал мелко: «Не давай мне кредит, жена задолбала». Менеджера уговаривать не пришлось — через 10 минут сообщил об отказе. Сумма там была 500 тыс. тенге (82 тыс. рублей примерно), жена айфон наверное, просила на Новый год. © Argyntina19 / Pikabu

Лежит дома кредитная карта, пришла комиссия за обслуживание. Оплатили на следующий день и в тот же день звонок из банка на телефон матери (владелец карты): «Здравствуйте, это [называет имя]?» — «Да». — «Ваша задолженность по кредиту [15 секунд молчания]... У вас нет задолженности». Благодарит и кладет трубку. Хихикнули, и все бы ничего, но через 5 минут звонок уже на мой мобильный. Очень низкий хриплый голос — именно с таким голосом я обычно представляю убийц: «Здравствуйте, вы родственники [называет имя]?» — «Да, это моя мать». — «Служба безопасности [бла-бла-бла]. Вы в курсе, что она должна нам [15 секунд молчания, затем с ноткой удивления и недоверия в голосе] ничего?» © Siskodemon / Pikabu