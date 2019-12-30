17 историй о непростых отношениях банков и клиентов, развязку которых никто не мог предугадать
Будем честны, редко может порадовать необходимость идти в банк. Чаще разочаровать или даже разозлить. Но пользователи сети даже в сером море будней найдут жемчужину. Они рассказали свои истории о том, как их поход в банк или рабочий день в этом учреждении в один миг обернулись маленьким представлением.
AdMe.ru желает вам в Новом году приумножить количество кровно заработанных на банковском счете. А пока есть время отдохнуть, прочтите эти комментарии клиентов и сотрудников банка, которым точно в свое время не пришлось скучать.
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Оформляю карту. Дают договор на нескольких листах, начинаю читать. Слышу от операциониста возмущенное: «Вы что, его сейчас весь читать будете?» © PivBear / Pikabu
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Открыл ИП. В день выдачи документов в налоговой позвонили из банка. Откуда прознали?!
Банк: «Добрый день! Можно вас спросить? Вы самостоятельно принимаете важные решения в своей жизни?» Я: «Нет, мне надо у мамы разрешения спросить».
Бросила трубку сотрудница. Не пойму, на что обиделась. Мама у меня бухгалтер и управляющий, да и опыта ей не занимать. © rusGazmen / Pikabu
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Стою сегодня на крыльце банка — за кредит пришел заплатить. Наблюдаю картину: мимо идет бабушка с внучкой. Внучка тянет бабушку в сторону банка и кричит:
— Бабуля, я хочу в банк!
Бабушка сопротивляется:
— Ну зачем тебе туда, солнышко?
— Баба, я хочу!
Бабушка останавливается и говорит:
— Вот подрастешь, возьмем тебе кредит, и будешь ходить в банк, хорошо?
Внуча кивнула, угомонилась и пролепетала:
— Правда возьмем?
— Да-да, возьмем, — повторяла бабушка, и они ушли.
Надеюсь, с возрастом девочка передумает. © VBerezovskiy / Pikabu
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Когда с консультантами моего возраста разговариваю, всегда ощущение, будто это понарошку и что вот-вот придет кто-то взрослый и мы спалимся. © Svoi777 / Pikabu
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Пришел мужчина на оформление кредита, возраст — 69 лет. При заполнении анкеты задаю вопрос: «Дети до 18 есть?» Он мне отвечает: «Откройте паспорт». Открываю, а там дочь родилась в 2016 году. Я в шоке смотрю на него, а он с гордостью еще и заявляет: «Моей жене 35 лет, я еще ого-го-го!» © Подслушано
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Проверял свой баланс в онлайн-банке, а там есть раздел расходов и статья «туризм» и расходов по статье — 1 900 рублей. Дай, думаю, посмотрю, что ж за туризм такой, а это, оказывается, я билет на метро покупал. Туризм, который я заслужил. © Vipman84 / Pikabu
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Сейчас некоторые банки фотографируют своих клиентов. Сижу недавно в таком, за соседним столом парень перекредитовывается. Менеджер ему говорит:
— Смотрите в веб-камеру, я вас сфотографирую.
Тот тонко шутит:
— Улыбаться надо?
Менеджер:
— Нет. Чему улыбаться? На вас же кредит висит. © PivBear / Pikabu
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Я работала в банке и как-то помогала пожилой женщине снять деньги в банкомате. Стоим мы с ней, я показываю, как карточку в банкомат вставлять, а около соседнего терминала стоит парень. А далее происходит следующее:
Я: «А теперь введите пин-код».
Она (громко): «Пять-пять-шесть-восемь».
Я: «Ну зачем же вы мне его назвали?! Да еще и в полный голос? Это же доступ к вашим деньгам. А если кто-то услышит и воспользуется?»
Она: «А что? Вы же сотрудник. Вы же не станете пользоваться!»
Я: «Нет, конечно, но...»
И тут парень: «А я стану!» — и глаза страшные сделал. Заржал, забрал свою карту и ушел, а мы все стоим.
И тут женщина мне дрожащим голосом говорит: «А можно цифры эти мне поменять? Только тихонечко, чтобы никто не услышал». © payalo10 / Pikabu
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Коллеги из кредитного отдела рассказали: приходит семейная пара, хотят на мужика оформить кредит. Мужичок (лет 35) заполняет анкету и отдает менеджеру, а в анкете помимо всей интересующей банк информации написал мелко: «Не давай мне кредит, жена задолбала». Менеджера уговаривать не пришлось — через 10 минут сообщил об отказе. Сумма там была 500 тыс. тенге (82 тыс. рублей примерно), жена айфон наверное, просила на Новый год. © Argyntina19 / Pikabu
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Лежит дома кредитная карта, пришла комиссия за обслуживание. Оплатили на следующий день и в тот же день звонок из банка на телефон матери (владелец карты): «Здравствуйте, это [называет имя]?» — «Да». — «Ваша задолженность по кредиту [15 секунд молчания]... У вас нет задолженности». Благодарит и кладет трубку. Хихикнули, и все бы ничего, но через 5 минут звонок уже на мой мобильный. Очень низкий хриплый голос — именно с таким голосом я обычно представляю убийц: «Здравствуйте, вы родственники [называет имя]?» — «Да, это моя мать». — «Служба безопасности [бла-бла-бла]. Вы в курсе, что она должна нам [15 секунд молчания, затем с ноткой удивления и недоверия в голосе] ничего?» © Siskodemon / Pikabu
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Обращается клиент и сразу начинает орать.
Клиент: «Как сделать так, чтобы мне не пришлось к вам постоянно обращаться для восстановления логина и пароля?!»
Я: «Мм... Запомнить данные?»
Клиент: «Спасибо!» — и сбрасывает звонок.
Гениально! © Spartleg / Pikabu
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Банк, из которого меня уволили 3 года назад, купил банк, в котором я работаю сейчас, и меня снова уволили. Неужели только ради этого и покупали? © Psycho007 / Pikabu
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В банк установили электронную очередь. Бабульки, как всегда, изрядно недовольны, и тут одна из них выдает: «Нет чтобы посадить еще одного кассира — они посадили человека, чтобы номера билетиков объявлял.» Не стал раскрывать ей страшный секрет — вдруг инфаркт прихватит. © vladimir72406 / Pikabu
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Работаю в банке больше 3 лет. На что только не приходилось оформлять кредиты: авто, свадьба, ремонт квартиры, ремонт зубов — в общем, любой каприз. Офисная работа перестала быть томной, когда пришел человек, которому была нужна сумма с 6 нулями, чтобы изгнать бесов из дочери. © Подслушано
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Переплатила банку 67 рублей. Позвонила и потребовала вернуть мне долг. Они не поняли. Теперь буду звонить им несколько раз в день. © Tasiyshechka / Pikabu
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Так нравится, когда клиентки при заполнении заявок на кредит указывают в графе о дополнительном источнике дохода: «Муж»! © expositor / Pikabu
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Захожу оплатить коммуналку, сидит тетка за окошком с недовольным лицом. Просовываю ей квитанцию и деньги, а она под нос себе бубнит: «Сволочи, задолбали уже, свиньи эти!» Я в шоке переспрашиваю: «Что?» Она поднимает голову: «Ой, это я не вам, я в „Angry Birds“ играю». © lostmartell / Pikabu
Бонус: секрет бодрости
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Не выспалась, купила энергетик, пришла на работу (работаю в финансовой сфере). Открываю банку с энергетиком, задеваю ее локтем, она падает — и все разливается в ящик, где лежат 1,5 млн рублей. Я такой бодрости еще никогда не испытывала! © Подслушано
А какие истории, связанные с банками, есть в вашей копилке?
Фото на превью Argyntina19 / Pikabu