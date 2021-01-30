17 историй о феерической жадности. Одни люди смеются над собой, а другие считают, что все сделали правильно
Бывают на свете люди, у которых даже снега зимой не допросишься. Зато свою выгоду они видят за версту и ни за что не собираются ее упускать. Их можно встретить где угодно: и на работе, и в общественном транспорте, и даже среди своих знакомых и родственников. А вот единичные приступы жадности бывают практически у всех. Правда, чаще всего нас мгновенно настигает карма и остается только посмеяться над своей неловкой попыткой сэкономить деньги.
Знаете, мы в AdMe.ru совершенно не хотели бы встретиться с большинством из персонажей, о которых пойдет речь в этой статье.
- Моя сестра с мужем и 9-летним сыном поехали в отпуск на юг нашей необъятной. Часов 20 уже в автобусе провели, а тут остановка в каком-то поселке. Около автовокзала рынок, где улыбчивые бабушки предлагают всякую снедь. Мелкий, конечно же, сразу захотел есть и попросил беляш. Сели в автобус, а муж достал из кармана сдачу. Раз пересчитал, другой, третий. Помрачнел, деньги спрятал, сидит в окно смотрит.
— Ты чего? — спрашивает жена.
Выяснилось, что бабулька его обсчитала. Прошло около часа. Муж по-прежнему тяжело вздыхал и смотрел в окно. Жена решила не оставлять его в таком состоянии и попытаться отвлечь беседой. Чтобы хоть с чего-то начать, спросила, много ли денег ему недодали.
— Четыре с половиной рубля, — снова тяжело вздохнул муж. — Как будто на меня деньги с неба падают. © axuta.ru / pikabu
- Однажды к нам в дверь постучали. Открываю, а там стоит совершенно мне не знакомая женщина в годах и девушка. Позвала маму, но она тоже оказалась не в курсе, кто они. Выяснилось, что это родственники папиного знакомого, которые приехали к нам в город сделать девушке ринопластику и просто решили пожить у нас пару недель. Мы, конечно, были в шоке, но выгонять не стали. Они пожили, уехали, и больше мы о них никогда не слышали. © Sirarpi Sahradyan / facebook
- Знакомая работает в одном вузе. Недавно у них была аккредитация, приходилось работать каждый вечер и на выходных. Обещали за все это хорошую премию. Спустя пару месяцев обещание сдержали: выдали «премию» — карточку в университетскую столовую. Вот это я понимаю — жадность! Стоит ли говорить, что и зарплаты там копеечные. © Подслушано / ideer
- У меня на работе есть сотрудница, которая часто может подойти и спросить, нет ли жвачки или конфеты. Говоришь, что есть, а она: «Я две возьму». Всегда! А когда кто-то празднует именины, она съедает свою долю пиццы или торта и еще в пакетик домой берет. При этом в свой день рождения ни разу угощение не принесла. © Alina / AdMe
- Везла от мамы микроволновку. Хорошую. Сэкономила на такси (поездка обошлась бы в ₽ 120) и дождалась маршрутку. В итоге водитель резко остановился, чтобы не врезаться в какой-то автомобиль. Я ударилась коленом, а микроволновка сделала кульбит. Стеклянная дверца осталась мозаикой на полу маршрутки. Сижу и думаю: чинить или ну ее? © darya.chicherina / instagram
- Знакомы с подругой 10 лет. Со временем стала замечать, как она считает все до копейки, если мы на что-то скидываемся. Я привыкла угощать друзей, всегда добавлю, если не хватает, да и вообще деньги никогда не играли роль в дружбе. Но напрягает, когда у тебя нет мелочи и ты просишь подругу заплатить за проезд. Думаешь разбить крупную купюру и сразу вернуть долг, а она каждые 10 минут напоминает отдать эти несчастные ₽ 15. © Подслушано / ideer
- Лет 5 назад встречались с одноклассниками. Человек 15 было, а под вечер нас осталось всего четверо. Вот мы за всех и платили. Больше на эти встречи не хожу. С кем надо — и так увидимся. © Ирина Титова / facebook
- Расплачивалась как-то за проезд и рассыпала кучу мелочи на пол. Ныряю под сиденье, собираю монетки. Чувствую, сидящий сзади парень хлопает по плечу и что-то протягивает. Он помог собрать деньги, но оказалось, что чувак аккуратно рассортировал их. Он вручил мне только 10-копеечные, а все, что больше 50 копеек, забрал себе. © Планета Света | AdMe
- Борьба с человеческой жадностью в Новосибирске. Здесь установили такие интересные таблички на клумбах. © Exame / pikabu
- Мой скупой до неприличия бывший работодатель построил коттедж. Долго считал, надо ли делать громоотвод. Решил, что нет — слишком дорого. В первую же грозу у него сгорела вся бытовая техника. © YurisKrass / twitter
- Когда я подрабатывала репетиторством, пришла смутно знакомая мне дама и говорит: «Мы же с тобой в 8-м классе на одной параллели учились. Я всегда заступалась, когда тебя, новенькую, гнобили. Поэтому ты должна с моим ребенком заниматься — $ 2 за урок».
Я ее все-таки вспомнила. Именно она меня начала травить в школе. Сказала ей, что память у меня нормальная, зла не держу и заниматься буду, но по обычной цене. Барышня фыркнула и ушла. Через пару недель пришел ее муж с дочкой и извинился. Их девочка была очень хорошая — в папу, я думаю. © Хищный ЗаИц / AdMe
- Моя знакомая обычно собирает «гостинцы» с праздничных столов. Пока другие гости раздумывают, взять ли им еще кусочек, она уже говорит: «Я возьму немножко своему Митюше? Он же там голодный сидит». Одна подруга позвала ее на день рождения в ресторан. Посидели, осталось пирожное. Именинница планировала его забрать с собой, но наша голодающая технично достала пакетик и обвела всех взглядом: «Никто же не претендует?» И вот знаете, не то чтобы жалко, но как-то гадко. Кстати, девица эта очень обеспеченная. © Екатерина / AdMe
- Наш шеф ходит и везде за всеми выключает свет. Еще и штрафует на ₽ 100. Но это только цветочки. Как-то раз я заметил, что из бачка в туалете при сливе вытекает мало воды. В итоге с одного нажатия не получается качественно избавиться от продуктов своей жизнедеятельности. Решил я снять крышку с бачка, а там стоят 2 наполненные бутылки по 0,5 л. Получается, на каждом сливе шеф экономил литр воды. © biotoxin / pikabu
- Незадолго до 1 сентября позвонила моя тетка и говорит: «У твоего сына ранец был хороший, а сейчас мой правнук в 1-й класс идет, ему бы пригодился». Дорогая тетя, у меня сын институт оканчивает, какой ранец? Думала, может, запамятовала, как-никак 90 лет. Нет, все помнит, просто очень расстроена моей безалаберностью — как это я такую качественную вещь не сохранила? © TrianoRivera / pikabu
- Как-то, будучи в командировке в Азии, пошли с русскими коллегами в недешевый ресторан. Туда доехали на общественном транспорте, обратно уже нужно брать такси. А в этот день как раз играла местная футбольная команда и на соседней с рестораном площади собралось множество болельщиков. Находим таксиста, он, естественно, заламывает цену. Коллеги возмущаются: «Да можно же за эти деньги 2 раза проехать». Я объясняю, что здесь и сейчас дешевле мы не найдем. Не верят, собираются дождаться автобуса. В это время начинается ливень, и мы, все промокшие, торчим на остановке минут 20.
В итоге останавливаю таксиста, и мы уезжаем за сумму в 2 раза больше, чем была заявлена раньше. Что тут скажешь? Жадность — плохое качество, особенно в сочетании с незнанием местных реалий и неумением слушать других. © Hangover Unicorn / AdMe
- На улице —28 °С. В мороз не заводится машина, и я вызываю такси. Обычная ставка до работы — ₽ 260. Сейчас сориентировались в ситуации и потребовали ₽ 435. © mporhun / twitter
- Мы уже давно в гости ходим со своей едой. На прошлый Новый год испекла торт, и мы пошли к двоюродной сестре. Этот торт мы и ели, а в это время на холодильнике лежала курица — уже в специях. Ее поставили готовить после нашего ухода. © Вера Цымбаева / facebook
А вам приходилось сталкиваться с подобными случаями? Продолжаете общаться с жадинами или сразу разрываете отношения?