17 историй о феерической жадности. Одни люди смеются над собой, а другие считают, что все сделали правильно

Бывают на свете люди, у которых даже снега зимой не допросишься. Зато свою выгоду они видят за версту и ни за что не собираются ее упускать. Их можно встретить где угодно: и на работе, и в общественном транспорте, и даже среди своих знакомых и родственников. А вот единичные приступы жадности бывают практически у всех. Правда, чаще всего нас мгновенно настигает карма и остается только посмеяться над своей неловкой попыткой сэкономить деньги.