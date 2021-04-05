17 историй, которые обнулят ваш паспортный возраст и отправят прямиком в детство

Мы с бабушкой летим в Симферополь. Мне было 10 лет, и я все очень хорошо помню. Рейс задержали, прилетели поздно ночью. Когда мы вышли из самолета, на нас обрушился южный майский ливень. Вода лилась стеной, не разделяясь на дождинки. Утром сели в троллейбус и поехали в Ялту. Дождя как не бывало, все сияло чистотой и свежестью. Деревья были ярко-зеленые, небо — синее, а я готова к приключениям. И оно случилось, главное приключение моего детства! Когда троллейбус преодолел перевал в горах и принялся ползти вниз к южному берегу, половину неба вдруг заняло что-то ослепительно синее, с редкими белыми барашками. Я не понимала, как это горизонт может подняться на такую высоту? Уже догадываясь, какой будет ответ, спросила: «Бабуля, что это?» И она просто сказала: «Море». © Елена Фельгенгауэр / Яндекс.Кью

Переехали в новый город, когда я был в 4-м классе, и мне потребовался год, чтобы завести друзей. В 5-м классе меня в первый раз пригласили на день рождения к другу, поэтому я хотел сделать хороший подарок. Я видел, что у друга на стене висит плакат с машиной Dodge Viper, поэтому подарил ему довольно крутую модельку. Она была синего цвета с белой гоночной полосой. Совсем как на плакате. Моя мама заплатила половину, а вторую половину я взял из своей копилки. Я вручил подарок и сначала почувствовал себя ужасно глупо, потому что понял, что другие дети ничего не принесли, а я так выделился. Но когда товарищ открыл мой подарок, то стало понятно, что он доволен по-настоящему. Я видел этого парня много лет спустя, когда он уже стал взрослым, и он рассказал мне, как сильно ценил ту машинку. © tweak0 / Reddit