17 историй, которые могут стать семейной байкой о феерической неловкости
Что может объединить юного бизнесмена-цветочника и вывернутую помпоном внутрь шапку? Это обычные жизненные ситуации, которые в какой-то момент пошли не по тому сценарию. А с некоторыми вообще можно спокойно идти в стендап и срывать аплодисменты.
Наши читатели и пользователи соцсетей поделились своими историями. Мы в AdMe.ru ценим самоиронию и объединили здесь самые запоминающиеся ситуации.
- Родители посадили меня принимать ванну, а сами вышли на минуту. И вдруг слышу — подъехал фургончик с мороженым... Ну и я в пене понесся вниз, на улицу. © peltsucker / Reddit
- Я в детстве хотел начать цветочный бизнес. План был такой: я захожу к кому-нибудь в сад и срываю все цветы. Потом звонил бы в дверь хозяевам и спрашивал, не хотят ли они купить свежие цветы. Бизнес накрылся очень быстро. © RylieSmash516 / Reddit
- В студенчестве был у меня знакомый по фамилии Мунтаниол. Рассказывал, что, когда в аптеке брал лекарство по рецепту и сказал свою фамилию девушке-продавщице, та вдруг замялась и говорит: «Нет, мунтаниола у нас нет.» © Фархад Каримов / Facebook
- Все время в дурацкие ситуации попадаю. Сейчас даже не парюсь, но запомнился один случай. Несколько лет назад продавала книгу через интернет, позвонил покупатель — женский голос, вот 100 % женский. Мне даже показалось, что в какой-то момент он представился Светой. И вот приезжаю я с книгой к назначенному месту встречи, никакой женщины не вижу, только странный мелкий парень, который шатнулся в мою сторону, когда я проходила. Прошла, остановилась и звоню: «Света, я на месте, а вы где?» А «она» мне и отвечает абсолютно женским голосом: «Вы только что мимо меня прошли», и парень машет мне рукой. Я подхожу вся красная, отдаю книгу, беру деньги, отхожу и начинаю ржать. Смеялась весь день потом. © Deleted User / AdMe
- История не обо мне лично. Забирал меня как-то парень после работы, была уже зима, то есть уже пуховики, шапки теплые пошли. Оба без настроения. Сажусь я в машину, общаемся. Чувствую, что-то не так, но не могу понять. Присматриваюсь — как-то шапка у него странно сидит, высоко слишком. «Слушай, кажется, ты шапку надел наизнанку». К слову, шапка была с помпоном. Ржали потом всю дорогу и дома еще не могли успокоиться.
- Ладно по телефону не распознать голос, а я в реальности так попала. Работала секретарем, директор уезжал по делам и сказал, что к нему должен заехать знакомый Андрей. Ну ок. Через какое-то время приезжает человек, спрашивает директора. Я говорю: «Он скоро вернется, а вы Андрей?» Ответ меня убил: «Нет. Я Мария.» © Алиса Селезнева / AdMe
- У меня товарищ, когда прогуливал школу, прятался на этаж выше и ждал, когда мать уйдет на работу, чтобы вернуться домой. Но однажды он так обленился, что, хлопнув дверью, просто схоронился в шкафу в позе креветки, чем чуть не довел мать, которая полезла в шкаф за пальто и сильно испугалась. © Andrushka1982 / Pikabu
- Подхожу я как-то к светофору, зеленого ждать минуты 2–3. Одновременно подбегает местный пес, умный и неагрессивный. Он переходит дорогу только с людьми. Клички никто не знает, так что все зовут просто Пес. Пока ждал светофор, зависал в телефоне. Проходит 2 минуты, загорается зеленый.
— Пошли, пес, зеленый, — сказал я и оглянулся. Собаки уже не было, зато стоял мужик. И он очень недобро смотрел на меня. Объяснять ничего не стал, просто ускорил шаг. Надеюсь, он видел собаку. © Panteleev / Pikabu
- Как-то в юности встречался с девушкой. И вот однажды после совместного похода в театр ее родители оставили меня ночевать у них в зале. Я дождался момента, когда, по моему мнению, ее родители уснули, и пробрался к ней в комнату. Как только собрался нырнуть к ней под одеяло, услышал голос ее папы:
— Саша, Оля в другой комнате! © Александр Чобан / Facebook
- По молодости в семье мы шутливо давали друг другу прозвища. Муж — «белка», потому что все собирает и тащит в дом; я — «енот», так как мою все; дочь — «хомяк», потому как в 3 года была щекастая. Поехали в гости в Россию, жили на реке в палатках. Дочь подходит к женщине из соседней палатки и говорит: «А ты знаешь, папа у меня белка, мама енот, а я не хомяк, нет!» На следующий день соседка куда-то переехала. © E.L. / AdMe
- Пока консультант оформляла договор, заметил, что у нее на бейджике необычная фамилия — Шумахер. Решил сфотографировать и друзьям показать. Во время съемки поторопился и забыл отключить звук срабатывания фотокамеры на смартфоне. Чуть сквозь землю не провалился от стыда, когда девушка услышала, что я сделал, и подняла на меня свой взгляд. © «Подслушано» / Ideer
- Меня однажды забыл таксист. Я заказала такси, у меня была тяжелая спортивная сумка, ну и я по привычке, по аналогии с тем, когда сама за рулем, поставила сумку с одной стороны и пошла садиться с другой. Проследовала от одной двери к другой (был гололед, пыталась не упасть), и, едва схватилась за ручку, таксист уехал. Хорошо, что дамская сумка была при мне, позвонила ему. В общем, мужчина был в легком ступоре, что я ему звоню. Думал, что я сзади. Он услышал стук двери и поехал, даже не посмотрев в зеркало заднего вида. © Tanya Cheys / Facebook
- Случай из моей жизни. Организовывали фирму, и нечаянно так подобрались: директор Журавель, бухгалтер Чайка, юрист Ворона. Инспектор в налоговой, когда отчет сдавали, возмущалась: «Вы что, издеваетесь?!» © Світлана Боклагова / Facebook
- Идем дома с 3-летним внуком из одной комнаты в другую через двустворчатую дверь. Обычно у двери одна створка открыта, а вторую держим закрытой. Внук меня обгоняет и открывает вторую створку. Спрашиваю: «Зачем открыл?» Отвечает: «Чтобы ты прошел. Ты такой толстый». Вроде бы с любовью и заботой... Эх, пора худеть. © DedX5 / Pikabu
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Лет 7 назад, когда только начала водить, решила поехать с подружками в ТЦ. На паркинге случайно задела соседнюю машину. Причем было непонятно, поцарапала я ее или есть просвет. Мы вчетвером выбежали из машины и, недолго думая, решили приподнять мою машину и немного отодвинуть, чтобы увидеть, есть ли царапина. И вот картина маслом: 4 девушки пытаются приподнять машину, а неподалеку стоят 2 мужчин и умирают от смеха. В итоге я подбегаю к ним и спрашиваю, могут ли они помочь и аккуратно отогнать мою машину, потому что я боюсь еще сильнее въехать в соседнее авто. На что мужчина говорит, мол, конечно. Я протягиваю ему свои ключи, а он спокойно говорит: «Не надо, девушка, у меня свои, вы въехали в мою машину». Я еще долго извинялась, он даже меня успокаивал и помог все правильно оформить на месте. © «Подслушано» / Ideer
А с какими неловкими и одновременно смешными ситуациями сталкивались вы?