17 историй, которые могут стать семейной байкой о феерической неловкости

Лет 7 назад, когда только начала водить, решила поехать с подружками в ТЦ. На паркинге случайно задела соседнюю машину. Причем было непонятно, поцарапала я ее или есть просвет. Мы вчетвером выбежали из машины и, недолго думая, решили приподнять мою машину и немного отодвинуть, чтобы увидеть, есть ли царапина. И вот картина маслом: 4 девушки пытаются приподнять машину, а неподалеку стоят 2 мужчин и умирают от смеха. В итоге я подбегаю к ним и спрашиваю, могут ли они помочь и аккуратно отогнать мою машину, потому что я боюсь еще сильнее въехать в соседнее авто. На что мужчина говорит, мол, конечно. Я протягиваю ему свои ключи, а он спокойно говорит: «Не надо, девушка, у меня свои, вы въехали в мою машину». Я еще долго извинялась, он даже меня успокаивал и помог все правильно оформить на месте. © «Подслушано» / Ideer