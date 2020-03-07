17 историй, которые могли случиться только в Грузии

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О грузинском гостеприимстве ходят легенды. Таксист может отказаться брать плату за проезд, потому что вы «хорошо поговорили», а бабушка на рынке будет долго диктовать вам рецепт национального блюда, которое вы еще не пробовали. Некоторые туристы даже признаются, что буквально возвращаются в детство, когда можно было запросто подойти к любому человеку и сказать: «Давай дружить».

Пока мы в AdMe.ru готовили этот материал, нам казалось, что в редакции пахло шашлыком и хачапури. И заодно мы выяснили, что некоторые туристы приезжают в Грузию не за вкусностями, а чтобы... впервые увидеть снег. Именно такая история и произошла с девушкой из Таиланда, которую вы увидите в бонусе к этой статье.

А как вас называли бы местные жители?

Прозвища в грузинских деревнях — отдельная песня. Левана, которого собрали после страшной аварии буквально по частям, зовут Леван Лего. Есть еще Леван Ди Каприо — он 4 года врал своим родителям, что поступил в театральный в Тбилиси. Лексо Бермуда пьяный постоянно теряется. Гига Адекватный учился в Тбилиси и однажды вставил это слово в разговоре с деревенскими жителями. А у Двурукого Гоги есть сосед — тоже Гоги, только однорукий, но тому постеснялись дать прозвище. У Белоснежки Эльзы 7 детей, а Гия Брюс Ли любит ходить в китайский массажный салон. © MoxuTo.0 / Pikabu

Порция еды на неделю? Только не в Грузии

«Спасибо тебе, Алик»

Были летом с девушкой в Грузии. Хотели объехать и посмотреть все, что только можно, поэтому взяли в аренду машину. Я пытался залезть на любой склон, считая себя покорителем вершин. Но вот отдых подошел к концу, а машина при возврате должна быть чистой. Поиск работающей мойки в Тбилиси в 11 вечера — тот еще квест. На одной автомойке кто-то крикнул в сторону боксов: «Алик! Машину помыть надо, возьмешь?» Вышел невысокий жилистый мужичок с уставшим лицом и со словами, что у него давно смена закончилась. Но он все же нас взял. Этот человек выполнил свою работу не на 100 %. А на 10 000 000 %. Он вымыл машину всю. Везде. Руками, тряпками, пеной. Он трижды ее протер и дважды отполировал. Машина стала чище, чем в момент выпуска с конвейера. Я отдал больше, чем он попросил за мойку. Выгреб все наличные деньги, которые у нас оставались. Спасибо, Алик. Ты идеально сделал свою работу, несмотря на то, что 2 барана на черной от грязи машине приперлись к тебе поздней ночью. © WinstonGlue / Pikabu

Праздник к нам приходит!

Съездил в Грузию — словно вернулся в детство

Решил я денег поменять и спрашиваю у местных: «Где здесь обменник?» А мне показывают: «Вот он». Чтобы было понятно, «он» — это просто парадный вход в подъезд с двумя дверями. В одной сделано окошечко и выемка для денег, а вторая просто открыта. В обменнике! Я положил купюры в окошечко. Чувак забрал деньги, поменял, выглянул ко мне через дверь и отдал в руки лари. Это было так мило, что я аж заулыбался. После того как поменял деньги, решил поехать на рынок, купить вкусностей грузинских. В такси, конечно разговорился с водителем: откуда, куда, что купить хочешь. Приехали, выходим вместе, он закрывает машину. Я в непонятках: а когда платить? Он говорит: «Пойдем, я тебе помогу выбрать, а то вдруг плохое что-то купишь, потом расстроишься». Я обалдел. Мужик решил помочь, просто чтобы не осталось плохих воспоминаний о поездке. В итоге грузины смогли меня, угрюмого скептика, удивить своей доброжелательностью. Для меня это было настоящим возвращением в детство, когда запросто можно было подойти к мальчику или девочке и сказать: «Привет, как тебя зовут? Давай дружить!» И весь день играть вместе. © bozia / Pikabu

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Добраться до гостиницы бывает не так просто

Если вы бронируете номер задолго до поездки, то может оказаться, что по приезде в Грузию вы уже не обнаружите этой гостиницы. Да-да, не удивляйтесь. Она может разориться и закрыться. Но вам об этом даже не сообщат. Таких примеров масса. Лучше за пару дней до выезда позвонить в отель и удостовериться, что он работает.

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А бывает, что гостиница чудесная, но добираться из нее до туристических мест придется на такси или общественном транспорте. Не забывайте, что в Тбилиси дикие пробки, и учитывайте особенности местного вождения. Я лично до сих пор езжу в пассажирском кресле с закрытыми глазами.

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Или, допустим, гостиница в районе Мтацминда. Он располагается на возвышенности. Все, кто там останавливается, плачут, когда возвращаются вечером домой. Ноги и так горят от усталости, а приходится после плотного ужина еще и в крутую гору тащиться. © geostar_travel / Instagram

«Кажется, у меня нашли шемомечаму»

«Может, потамадишь сегодня?»

Недавно получилось у меня поехать с коллегами в Батуми. Командировка проходила примерно так: заехали в гостиницу, а потом в ресторан; погуляли по городу — в ресторан; провели официальные мероприятия — в большой ресторан. Во время одного из таких застолий владелец грузинской компании, с которой мы работаем, говорит своему сотруднику: «Давай ты сегодня потамадишь?» Тот отвечает: «Не вопрос». В течение 5 часов он без остановки говорил тосты, давал слово разным гостям. К каждому тосту была своя подводка. Не типа «высоко-высоко в горах», а именно история: как начали сотрудничать с белорусами, казахами, израильтянами, какие курьезы были. Застолье лилось как одна большая история, в которой каждый гость — это отдельная глава. Может быть, этот сотрудник был уже опытным ведущим, но когда я услышал «Может, потамадишь сегодня?», создалось ощущение, что можно выдернуть любого грузина из толпы и он разложит тебе гулянку по полкам на раз-два. © bozia / Pikabu

Вот так выглядит туалет в одном грузинском ресторане

Почти бесплатная поездка на такси

Летом путешествовал по Грузии, нужно было добраться из Кутаиси в Кобулети. Это километров 120–140, в зависимости от маршрута. Стою у дороги, ловлю машину с твердым намерением не тратить много денег. Рядом тормозит такси. Высовывается из окна мужик и говорит с неподражаемым грузинским акцентом: «Садись, поехали, как ветер тебя домчу! Бесплатно, считай: всего 100 лари!» 100 лари по нынешнему курсу примерно € 32. Поэтому отвечаю: «Спасибо, нет». «Да давай брат, поехали! Цена и так максимально минимизирована!» (Я дословно эту фразу запомнил.) Это продолжалось 20 минут. За это время он выкурил 4 сигареты, призвал пару пантеонов богов в свидетели моей глупости и своей беспросветной честности, сокрушался, что я вырываю хлеб изо рта его детей и внуков, но так и не предпринял ни одной попытки уехать. Мне уже было любопытно, а цена в процессе упала до 50 лари. Потом таксист повернулся ко мне спиной, снял кепочку и сказал тихо, почти без акцента: «Как же ты меня достал. Я сам еду в Кобулети. Садись, просто накинешь 5 лари за бензин». © Gusto / Pikabu

Город, который буквально захватили аисты

Небольшой грузинский городок Ниноцминда издавна облюбовали аисты. Каждый год они прилетают сюда воспитывать потомство. Так и живут: люди на 1-м этаже города, а аисты — чуть выше. В городе почти нет столбов, свободных от гнезд. А «домики» у этих птиц огромные — больше метра в диаметре. Зрелище умопомрачительное.

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Говорят, из-за смены климата в последнее время популяция белого аиста здесь даже увеличилась. Местные рассказывают, что обычно у всех пар одинаковое количество птенцов. В прошлом году было по одному птенчику, а в позапрошлом аж по 3. Видимо, проблем с рождаемостью в этом городе нет. © geostar_travel / Instagram

Как в Грузии можно дорогу узнавать

Приехал однажды парень в Грузию, и нужно ему было попасть в одно место, а как туда пройти — неизвестно. Тогда он подошел к сидящему на лавочке в сквере и читающему газету пожилому грузину и сказал: «Я очень извиняюсь, что отрываю вас от отдыха. Еще раз простите, я, конечно, не вовремя. Вы уж не обижайтесь, но не подскажете ли вы, как мне можно пройти на площадь Руставели?» Грузин посмотрел на него, улыбнулся и произнес: «Слушай, дорогой, ты так хорошо меня спросил. Пройди как хочешь!» © dgaga13 / Pikabu

Порция адреналина за смешные деньги

Вот такой лифт я увидел в одной из многоэтажек города Рустави. Проезд на нем платный: по тогдашнему курсу примерно ₽ 3. Вроде немного, но становится печально, когда представляешь, что ты живешь на 12-м этаже и тебе надо перевозить кучу вещей. Лифт оказался в ужасном состоянии, поэтому на нем было страшновато ехать. Получил немного адреналина, всего за ₽ 3. © Tachicoma / Pikabu

«Как я бросила пить»

Раньше я любила вино, особенно красное сухое. Не до фанатизма, конечно, а просто пила для создания атмосферы праздника и уютного застолья. Но в прошлом году мы переехали в квартиру, которая по задумке дизайнера-юмориста вся обклеена обоями с изображениями бутылок и бокалов с вином. Первое впечатление: «М-м-м... Интересненько!» Ожидание: «А вдруг сработает эффект 25-го кадра и я сопьюсь?» Реальность: как отрезало! Я перестала пить алкоголь. Даже красное сухое не вызывает аппетита! Представляете? Кто бы мог подумать. Так случайно я изобрела авторскую методу «Как бросить пить». © nata_iz_batumi / Instagram

Легко ли быть школьником в Грузии

Ты можешь прийти на урок в драных джинсах, майке со стразами или с соседом Гоги, который когда-то учился в твоей школе. И вы больше общаетесь, чем учитесь. Это ведь куда интереснее.



В столовой можно купить не только булочки, но и хачапури, а иногда даже шашлык. Это если у повара хорошее настроение. Вы обязательно 3–4 раза в год отправляетесь всем классом на экскурсию, чаще всего на природу. Все поездки заканчиваются грандиозным пикником на горной поляне с шашлыком и песнями у костра. Учителей любят и приглашают в гости как старых друзей. Если вечером ты увидишь, как мама пьет чай с твоими учительницами на кухне, то не волнуйся: они собрались здесь точно не ради тебя. © catinhat / Pikabu

«Вот что я поняла, прожив здесь несколько месяцев»

Если при покупке помидоров вы ненароком обмолвитесь, что не пробовали какое-то национальное блюдо, вас начнут активно звать в гости. Когда вы рассчитываетесь с таксистом, а он на все эти деньги покупает вам пива и раков — это нормально. Просто хорошо поговорили, да и «Генацвале, не обижай, а?» Слышала шутку про то, что для того чтобы перейти дорогу по зебре, пешеходы должны собраться в кучку в том количестве, которое угрожает жизни водителя. Это так, тут мне нечего добавить. © argentina88 / Pikabu

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