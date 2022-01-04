17 историй из жизни беременных, которые можно передавать из поколения в поколение

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Сложно найти более естественное и одновременно необычное состояние, чем беременность. У каждой мамочки может набраться целая копилка воспоминаний о периоде, который подарил самое ценное — новую жизнь.

Мы в AdMe.ru растрогались, перечитывая эти истории и глядя на снимки. Надеемся, что героини сегодняшней подборки умилят и вас.

«Они неразлучны с тех пор, как моя жена забеременела. Роды будут сегодня. Я думаю, наша кошка знает»

Когда здорово потянуло на солененькое

Пик моего бешеного желания чего-нибудь солененького пришелся на время, когда прошлогодняя консервация была полностью съедена. Мой свекор с удовольствием принимал приглашения в гости с условием наличия соленых или маринованных огурчиков и таскал их для меня в кармане втихаря от приглашающих. А заедала я их конфетами «Птичье молоко». © Renée Sukis / Facebook

«Рассказала разносчице пиццы, что беременна. Она подарила нам „детскую“ пиццу. В благодарность я приготовила шерстяную мини-версию, и ей понравилось!»

«Разносчица поделилась очень ценными для меня материнскими советами, ведь я потеряла маму».

«Когда твоя беременная жена узнает, что наконец-то может поесть устриц»

Беременность спровоцировала неодолимую тягу к знаниям

А я на 5-м месяце решила, что срочно нужно обучаться парикмахерству. Училась до тех пор, пока хватало вытянутых рук, чтобы не толкать клиента животом. К слову, у меня рост 154 см. Когда не смогла продолжать учебу, потому что живот уже был достаточно большой, сильно расстроилась. © Alina CashYou / Facebook

«Приготовил тост для своей жены в положении»

«В составе яйцо, бекон, лук карамелизированный в кленовом сиропе, ломтики яблока, сыр чеддер, хлеб из ближайшей пекарни и много любви».

У беременных свои вкусняшки

А мне нравились плавленые сырки по 14 коп. Их тогда никто не покупал. А я брала этот несчастный сырок, обдирала фольгу, обламывала засохшие края и съедала, переходя дорогу. Сейчас удивляюсь, почему нельзя было бросить в сумку пару сырков? Нет, сырок покупала каждый день! © Олена Єніч / Facebook

«Когда твоя жена на 41-й неделе беременности просит смастерить ей скамейку для туалета, просто сделай это»

«Я на 24-й неделе, очень голодна, а готовить не хочется. В шутку вместо имени написали на заказе „беременная“. Сэндвич доставили с милым ответом. Это сделало мой день»

«Поздравляем, беременная».

Беременность пробуждает любовь к стройматериалам

Подруга-учительница из школы приносила мел — не то, хотелось штукатурки со стены, а негде, везде обои. © Ольга Зарницына / Facebook

«Ладно. Моя жена беременна. Уксус, чипсы с кетчупом и это»

«Снова пеку по ночам, причуды беременности»

«Я беременна двойней, 29-я неделя, и у меня был трудный день. Мой мальчик запрыгнул на стол, положил свою лапку на живот и уткнул свою мордочку»

«Он оставался все время и слушал, как мои детки пинались».

Какие могут быть препятствия между девушкой в положении и желанным лакомством

Зашли в супермаркет с мужем. Меня просто поманило к копченой селедке. Взяли 2 штучки и ходим дальше. На нас люди смотрят и улыбаются. Подходим к кассе, выкладываем продукты, а кассирша со смеха чуть по полу не катается. Муж складывает в пакет продукты и в недоумении: «Ир, а селедка где?» И тут я понимаю, почему у всех присутствующих такая реакция была. Я с обглоданным донельзя хвостом селедки во рту смачно причмокиваю и держу в руке пустой пакет. © Ιρινα Μουζη / Facebook

«Я угроза для общества. Мой беременный мозг заказал мужу купить буррито без тортильи»

«Беременная жена нашла мне замену»

Ради второй половинки в положении мужья готовы даже закаляться

С первым мне все время было жарко и не хватало воздуха. Открою форточку и кайфую сплю, а муж рядом под двумя одеялами зубами стучит, февраль, однако. © Ирина Вышегородцева / Facebook