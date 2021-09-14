17 врачей, которые пришли в медицину не по нужде, а по призванию

Поход к врачу часто оборачивается тревогами и стрессом. Никогда заранее не знаешь, с какими препятствиями придется столкнуться на пути к заветному кабинету и с чем в итоге из него выйдешь. Поэтому так важно найти своего доктора, походы к которому будут вызывать не нервное хихиканье, а здоровый смех.

Мы в AdMe.ru уверены, что врачей, способных сначала рассмешить до колик, а потом быстренько их вылечить, подавляющее большинство, и герои нашей подборки — яркое тому доказательство. А из бонуса вы узнаете, что бывает, когда доктор — это и не профессия вовсе, а только лишь состояние души.

Я лежала на сохранении с подозрением на аппендицит, болел низ живота, в основном справа. Роддом прикреплен к больнице, пригласили мне оттуда хирурга. Заходит в палату дядя, похожий на Чеширского Кота: улыбка во все лицо. Сел рядом со мной, по животу погладил: «Какая икра-то, красная или черная?» Я: «В смысле?» Хирург: «Ну девочки — это красная икра, а мальчики — черная». Ржу: «Красная!»

Пощупал мне низ живота.

— Ты небось тощая была до беременности?

— Ну да, как палочник.

— Мышцы у тебя болят! Растягиваются и болят. Аппендицит у нее — тоже мне придумали! Иди отсюда домой уже, палочник!

На прощание послал всем девочкам по очереди воздушные поцелуи. © Татьяна Косякина / Facebook

Делала УЗИ женских органов. Врач все восхищалась увиденным, охала да ахала: «Милочка, какие фолликулы, прямо загляденье! Если желаете с мужем пополнения семейства — сегодня же вечером флаг вам в руки!» На что я ей полуплачу-полукричу: «Доктор! Вы мою карточку читали, доктор? У меня 3 детей младше 3 лет, и мне почти 43 года! Какое пополнение, доктор, я вас спрашиваю?» Потом я, правда, извинилась. © Nora Mickelsson / Facebook

Если желаете с мужем пополнения семейства — сегодня же вечером флаг вам в руки!» На что я ей полуплачу-полукричу: «Доктор! Вы мою карточку читали, доктор? У меня 3 детей младше 3 лет, и мне почти 43 года! Какое пополнение, доктор, я вас спрашиваю?» Потом я, правда, извинилась. © Nora Mickelsson / Facebook Через 6 месяцев после родов делает гинеколог мне УЗИ, накануне удалили опухоль лазером. Ее реакция: «Ого! Вот это да! Ну ничего себе! Ого!» Я в ступоре, думаю, все, метастазы. Набралась сил, спрашиваю: «Ч-ч-что?» От ответа я плакала со смеху: «А, с опухолью все хорошо, все удалили. Но у вас такая высокая фертильность, в 10 раз выше, чем у тех, кто на гормонах для ЭКО. Если б не облучение, то я б вас донором взяла!» © Vika Berezinets / Facebook

Едем с сестрой на машине как-то раз. Сестра — врач. Перед нами дорогу дядька переходит. Обычный такой дядька в пальто, ничем не примечательный, не худой и не толстый, не старый и не молодой, увидишь — через 5 минут забудешь.

— О, врач идет, — уверенно, как само собой разумеющееся, замечает сестра.

Молчу. Осмысливаю. Почему именно врач? Как, Холмс?

— Знаешь его, что ли? — догадываюсь.

— В первый раз вижу.

— Объясни, как ты поняла, что это врач?

— Ну взгляд у него такой! — наконец раздраженно восклицает она. — Такой взгляд... Ну вот он идет, а сам как будто карточки больных все еще заполняет! © TheQuantumCat / Pikabu

Когда мне было чуть за 20, я оказался в отделении интенсивной терапии. Я представлял собой то еще зрелище: молодой, загорелый, поджарый, мускулистый и совершенно беспомощный. Я весил больше 90 кг, и в них не было ни грамма жира. Но даже попытка сесть полностью исчерпывала мои силы и вызывала дрожь во всем теле .

В первый день в мою палату вошла молодая женщина, осмотрела мои руки и ноги, а затем ушла с выражением озабоченности на лице. Она вернулась с медсестрой и сказала ей, что мои конечности сильно опухли, и она боится, что у меня задерживается вода или еще что похуже. Медсестра вздохнула и сказала: «Это мышцы, дорогуша. Ему на самом деле еще нет 70 лет». © Thomas Gartman / Quora

. В первый день в мою палату вошла молодая женщина, осмотрела мои руки и ноги, а затем ушла с выражением озабоченности на лице. Она вернулась с медсестрой и сказала ей, что мои конечности сильно опухли, и она боится, что у меня задерживается вода или еще что похуже. Медсестра вздохнула и сказала: «Это мышцы, дорогуша. Ему на самом деле еще нет 70 лет». © Thomas Gartman / Quora Мне гастроэнтеролог однажды сказал: «С такой поджелудочной розовенькой, как у ребенка, до 120 минимум проживете». © Айзат Исакбекова / Facebook

Моя мама — врач. В детстве она приезжала к нам в школу с другими врачами и брала кровь из пальца у школьников. Так вот, когда наступала моя очередь, я заходил, мама красной ручкой рисовала мне на пальце точку , как от укола, прикладывала вату. Я выходил как ни в чем не бывало и говорил всем, что это не больно и нечего бояться. © Подслушано / Ideer

, как от укола, прикладывала вату. Я выходил как ни в чем не бывало и говорил всем, что это не больно и нечего бояться. © Подслушано / Ideer Я работаю детским врачом в частной поликлинике. Ко мне приводят разных деток, многие из них очень боятся докторов, а им приходится делать какие-то не очень приятные процедуры: прививки, уколы. Я всегда после таких процедур выдаю детям диплом за храбрость и выносливость, даже если они особо не проявляют этих качеств. Детки моментально становятся такими счастливыми, радостными, гордыми. © Подслушано / Ideer

История, которую я не могу забыть, касается пожилого джентльмена, которому потребовались внутривенные антибиотики. Он плохо реагировал на процедуры и сеял хаос в отделении неотложной помощи. Обычно его сдерживали охранники больницы, но в ту ночь никого не было, и мне пришлось позвонить в полицию. Объяснить, что мне нужно, было трудно. В конце концов полицейский прямо спросил меня: «Вы звоните нам, чтобы мы помогли уложить пациента спать?» «Ну да», — был мой ответ.

Итак, приехали 2 молодых полицейских. А потом произошло нечто удивительное. Новая медсестра, назначенная пациенту, совершенно неожиданно начала петь ему колыбельную. И он внезапно прекратил буйствовать, лег на кровать и заснул еще до того, как она закончила петь.

Что смешного в этой истории? Выражение лиц офицеров полиции, которых затащили в больницу, чтобы послушать колыбельную. © Konstantinos Gatos / Quora

Когда мои дети лежали в больнице, нам приходилось навещать их в халате, маске, перчатках. Позже я столкнулся с одним из знакомых врачей в больничном кафе. Он долго смотрел на меня, а потом извинился и очень громко сказал: «Простите, я не узнал вас в одежде». © sionnach / Reddit

«Простите, я не узнал вас в одежде». © sionnach / Reddit 10 лет назад удалили диск из позвоночника. Недавно прижало — поехала опять к тому же врачу. Он внимательно посмотрел на меня, а потом радостно так: «А я тебя помню! Я твоим снимком все это время молодых мам пугаю , чтобы детей поменьше на руках таскали!» И показывает на мой висящий на стене снимок МРТ. © Елена Бондаренко / Facebook

, чтобы детей поменьше на руках таскали!» И показывает на мой висящий на стене снимок МРТ. © Елена Бондаренко / Facebook У одного моего знакомого — сердечно-сосудистого хирурга — были проблемы с женой. Она постоянно жаловалась на то, что он задерживается на работе, что ему звонят в любое время, включая выходные и праздники. Однажды она сказала ему: «Ты тратишь все свое время на помощь другим людям, почему ты не пытаешься помочь и нам?» Он ответил: «Потому что я кардиохирург, а у тебя нет сердца». © Liar_tuck / Reddit

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