17 неоспоримых доказательств того, что в интернете можно найти ответы на любые вопросы

Все мы когда-либо сталкивались со странными вещами, которые вызывали множество вопросов. В век современных технологий найти разъяснения на любую интересующую тему можно за несколько минут.

Так, например, в 2016 году сервера Google обрабатывали более 63 тыс. поисковых запросов каждую секунду, что приблизительно составляет 5,5 млрд запросов в сутки. Согласитесь, впечатляет! Именно поэтому героям нашей статьи особенно повезло: они получили более чем точные ответы на свои вопросы, а многие из них даже избежали опасности.

Редакция AdMe.ru собрала для вас максимально логические объяснения самых странных ситуаций, в которых мог оказаться каждый из нас.

А с какими странными ситуациями сталкивались вы? Может, у вас тоже остались фото? Кидайте в комментарии!

Фото на превью BundleOfSticks556 / reddit

62 На склад!
9 Комментарии
  • 22 ноября 2017
  • 9
  • 21258

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