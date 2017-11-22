17 неоспоримых доказательств того, что в интернете можно найти ответы на любые вопросы

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Все мы когда-либо сталкивались со странными вещами, которые вызывали множество вопросов. В век современных технологий найти разъяснения на любую интересующую тему можно за несколько минут.

Так, например, в 2016 году сервера Google обрабатывали более 63 тыс. поисковых запросов каждую секунду, что приблизительно составляет 5,5 млрд запросов в сутки. Согласитесь, впечатляет! Именно поэтому героям нашей статьи особенно повезло: они получили более чем точные ответы на свои вопросы, а многие из них даже избежали опасности.

Редакция AdMe.ru собрала для вас максимально логические объяснения самых странных ситуаций, в которых мог оказаться каждый из нас.