17 искренних историй, которые вернут вам веру в настоящую дружбу
Чем старше мы становимся, тем меньше у нас остается друзей. Но те немногие люди, которых мы продолжаем звать друзьями, — это на самом деле выигрышный лотерейный билет. Мы приготовили несколько классных историй о том, что настоящая дружба бывает разной, но она всегда искренняя и крепкая, как алмаз.
AdMe.ru собрал с сайтов Pikabu, Палата № 6 и Подслушано жизненные рассказы о друзьях, которым можно только позавидовать.
- Как раз когда я собиралась пойти в школу в 1-й класс, мы с мамой переехали в другой район. Все мои друзья остались в другом конце города. И вот 1 сентября я пришла в 1-й класс. Я села одна с надеждой, что ко мне подсядет девочка и мы сможем подружиться. А подсел Леха. С огромным букетом садовых цветов. И стал молча поедать цветочную елочку. «Ты зачем цветочную елочку ешь?» — говорю. «Это цветочная елочка? — удивляется Леха. — А я думал, это укроп!» Вот так мы познакомились с моим лучшим другом. ©Puddleglum
- Попросила подругу детства помочь мне украсить комнату после переезда: она человек творческий, художник. Оставила ее у себя дома, а сама в магазин за красками убежала. Возвращаюсь домой, открываю дверь — на стенах развешены наши детские рисунки, с каждым из которых у меня связаны яркие воспоминания. Все эти годы она хранила наши каракули у себя. От эмоций я даже расплакалась!
- Наткнулся на отзыв о кинотеатре: «7 мая в 23:30 смотрели сеанс „Стражей галактики — 2“. Спустя полчаса от начала фильма сотрудница привела своих друзей... и перемотала фильм на начало! Прошу принять меры». ©MissIvanova
- Села в маршрутку на переднее сиденье на конечной остановке. Мы тронулись, и, несмотря на то что маршрутка была полупустая, водитель проехал мимо следующей остановки, где стояли 3 человека. Потом он взял телефон и позвонил: «Алло, Валер, ну ты можешь через минут 5 выезжать. Я тебе на „Железнодорожной“ 60 рублей оставил — подбирай, пока не замерзли». ©Makaroooshka
- Мне уже 30, а я до сих пор, когда смотрю какой-то фильм с друзьями и там показывают какого-то уродца или монстра, тыкаю пальцем в экран и говорю другу: «Это ты».
- Боюсь стоматологов, особенно плохих, а на хороших вечно нет денег. Между тем вечные проблемы с зубами. И вот мои друзья скинулись и подарили мне на день рождения сертификат на лечение в одной из лучших стоматологий города! Так приятно от осознания, как много искренней заботы и желания помочь в этом подарке и какие же мои ребята бесценные.
- Всех моих близких друзей раскидало по миру. Общаюсь с коллегами, есть пара приятелей, но это не те люди, с которыми я бы общался, будь у меня выбор. Но раз в месяц я провожу глобальный созвон со всеми, кто уехал. Я звоню в Питер, Якутск, Новосибирск, в Эквадор, Австралию, Китай и Казахстан. Для меня этот день как путешествие по всему земному шару. День встречи добрых друзей. Общаемся с ними, будто нет между нами многих километров и лет друг без друга.
- В моем доме на 1-м этаже живет бабулька лет 75-80. Милая такая, розовые костюмчики любит, цветы сажает, джаз слушает. Но живет одна, дети редко приезжают — живут далеко. Помогла я ей как-то с покупками, а она пришла ко мне с пирожками и ромом в благодарность. Я никогда не встречала такую умную, интересную и веселую женщину. Я очень рада, что в моей жизни появился такой друг!
- На 1-м курсе познакомилась с одной девочкой, стали держаться вместе и со временем подружились. Прошло два года, и вот я прилетела на два месяца к ней в гости за 6 000 км от своего дома. Недавно она мне рассказала, что перед поступлением в вуз в соцсетях просматривала страницы своих будущих одногруппников, и, когда очередь дошла до меня, ее реакция была такой: «У-у-у, с этой пафосной стервой мы точно не сдружимся...»
- Моя лучшая подруга — моя сестра. У нее всегда были невероятно длинные ресницы, казалось, будто они накрашены. Конечно, я ужасно ей завидовала. Когда нам было 7 и 8, меня отверг мальчик, который мне очень нравился. Он заявил, что ему нравится моя сестра, потому что у нее красивые ресницы, а у меня нет. Весь этот день я проплакала в своей комнате, а сестренка, видя мою безутешность, взяла и подстригла свои чудесные реснички под корень!
- Ехала в автобусе, и зашла компания из трех юных ребят. Один из парней был глухонемым. Как я поняла, друзья специально выучили язык жестов, чтобы общаться с ним на его же языке (с другими пассажирами они разговаривали вслух). А еще они помогли другу с девушкой познакомиться. Так хорошо на душе сразу стало.
-
В перерыве между лекциями друг подходит ко мне с просьбой подняться за него во время переклички, я отказываю. С аналогичной просьбой он обращается к нашему общему другу, сидящему рядом со мной, — получает отказ. Махнув рукой, он уходит с лекции. Заходит профессор, начинает перекличку, а я сижу и думаю: «Да ладно, встану за него, с меня не убудет — друг все-таки». Слышу фамилию: «Русланов!» Я вскакиваю и вижу, что вместе со мной вскакивает друг, который рядом со мной сидел, и мы оба громко гаркаем: «Я!!!» ©Adoc
- В моем детстве одним из развлечений был домашний телефон. Часто звонила на незнакомые номера, чтобы пошутить или просто поболтать. Так я познакомилась с Марией Степановной. Мы с ней болтали, общались на разные темы, делились секретами. Я, 12-летняя девочка, бежала из школы, только чтобы набрать мою собеседницу, подругу, потому что только она меня понимала (ей было 63 года в тот момент). Позже наше общение прекратилось... Прошло уже больше 10 лет с того момента, а мне вдруг захотелось поговорить с этой женщиной, посоветоваться. Вот я набираю заветные цифры в надежде, что эта женщина еще жива. И что вы думаете? Она взяла трубку! Она! Моя Мария Степановна. Сегодня еду к ней в гости с тортиком. ©Klepik31
- Напрочь пропал голос: у меня слабое горло, чуть что — сразу барахлит. А по утрам мы каждый день созваниваемся с подругой и треплемся — такая традиция. Сегодня звоню ей и так вкрадчиво говорю в трубку: «Привет! Ну что, давай пошепчемся?!» И она со мной шептала! Вот это настоящий друг.
- Как-то раз мой папа забуксовал в луже прямо около дома, а машина у него большая и тяжелая. Время 4 часа утра. Никто из мимо проезжающих вытащить не смог (порвали 3 троса). Позвонил коллеге, который жил в соседнем доме. Человек в 4 часа утра зимой встал, оделся, сходил за машиной и вытаскивал папу до победного.
- Я работаю в больнице. К нам в отделение поступил дедушка на автоматической коляске, а другой дедушка из его палаты очень плохо ходит и только с палочкой. Так вот они подружились, и теперь один садится на колени к другому и оба едут на коляске через весь коридор, чтобы покурить!
- Живу с подругой. Обе любим пельмени. И я всегда ей заботливо кладу на 1-2 больше. Чтобы она была немного толще меня.
А у вас есть настоящие друзья? Расскажите нам о них.
Фото на превью Puddleglum / pikabu