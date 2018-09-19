17 искренних историй, которые вернут вам веру в настоящую дружбу

В перерыве между лекциями друг подходит ко мне с просьбой подняться за него во время переклички, я отказываю. С аналогичной просьбой он обращается к нашему общему другу, сидящему рядом со мной, — получает отказ. Махнув рукой, он уходит с лекции. Заходит профессор, начинает перекличку, а я сижу и думаю: «Да ладно, встану за него, с меня не убудет — друг все-таки». Слышу фамилию: «Русланов!» Я вскакиваю и вижу, что вместе со мной вскакивает друг, который рядом со мной сидел, и мы оба громко гаркаем: «Я!!!» ©Adoc