17 ироничных историй людей, которые не захотели ждать, пока карма настигнет их обидчиков, и взяли реванш
Месть, как известно, блюдо, которое подают холодным. Но когда ответный удар приходится на людей, чье оскорбительное поведение не знает границ, оно приобретает особый, «сладкий» вкус. Пользователи социальной сети Reddit поделились тем, как поставили наглецов на место и расквитались с ними за причиненные обиды.
AdMe.ru собрал несколько таких историй, в которых справедливость восторжествовала, а каждый виновный получил по заслугам.
- Я работала помощником руководителя. Помимо рабочих задач, таких как общение с клиентами и ведение переписки, в мои обязанности входило решение личных вопросов начальника. Я пополняла его холодильник и буфет закусками, бронировала рабочие и личные поездки, составляла отчеты для его побочного бизнеса и покупала его жене подарки на Рождество, День святого Валентина и день рождения. Однажды я забронировала его супруге поездку в тропики и указала ее адрес электронной почты для отправки подтверждения о бронировании. Она позвонила мне и стала кричать в трубку, что у нее нет ни времени, ни сил разбираться с ненужными письмами. На тот момент у нее не было работы, поэтому я глубоко сомневаюсь, что она получала много писем в день.
Вскоре я уволилась и где-то через год подписалась с ее электронной почты на рассылки всевозможных сайтов с розыгрышами (а их было как минимум 50). Пусть теперь разбирается со спамом! © SylkoZakurra / Reddit
- Много лет назад, где-то в 1998 или 1999 году, мы с мужем переехали в новый город. В то время у нас был стационарный телефон с определителем номера, так как сотовые еще не были так популярны.
Однажды около 2 часов ночи нас разбудил звонок. С тревогой в сердце, боясь, что что-то случилось с нашими близкими, я подняла трубку. Мне ответила незнакомая женщина, которая хотела поговорить с неким Джимом. Сказав, что она ошиблась номером, я повесила трубку. Незнакомка позвонила еще раз, утверждая, что звонит на номер Джима. Я ответила, что, возможно, этот номер когда-то принадлежал ему, но теперь он мой, а Джима рядом нет.
Я смогла успокоиться и заснуть только где-то через час, а весь следующий день провела на работе в разбитом состоянии. Эти звонки определенно вывели меня из себя, но такое случается, поэтому вскоре я забыла о казусе. Однако то же самое повторилось несколько ночей спустя. А потом еще раз. И еще раз.
Когда телефон зазвонил в 4-й раз, я уже не была раздражена... Я была в ярости! В ту ночь я не могла уснуть, поэтому решила провести время с пользой. Так как у меня определился номер незнакомки, я позвонила ей, чтобы напомнить, что номер, с которого я звоню, по-прежнему не принадлежит Джиму. Сначала я позвонила в 3:45, а затем в 4:30, чтобы напомнить еще раз, что она не дозвонится до Джима по номеру 555-XXXX. Я позвонила и в 6:00, и в 7:00 перед уходом на работу. В течение недели я звонила ей каждое утро, когда мой будильник срабатывал в 5:45 и когда я уходила на работу в 7:00. Я звонила, даже когда вставала ночью, чтобы сходить в туалет, и радовалась, когда будила ее: «Не забывайте, что Джим больше не отвечает по номеру 555-ХХХХ!»
Через неделю я прекратила звонки. И она мне больше не звонила: видимо, мои напоминания сработали. © RumBunBun / Reddit
- Быстрая и простая маленькая месть. Сегодня утром складывал покупки из продуктового магазина в машину и увидел, что одна дама сняла одноразовые перчатки и бросила их на землю. Я вежливо попросил ее не мусорить, но она лишь помахала мне рукой и села в свою машину. Тогда я поднял перчатки и положил их под ее дворники. Женщина пришла в ярость и начала кричать, но мне уже было все равно: я сел в машину и уехал. © waldo06 / Reddit
- Я заметил, что кто-то подключился к моему аккаунту в Spotify со своего PlayStation4 под немецким ником, что было странно, потому что у меня нет PS4. Я не смог отключить его от своей учетной записи, поэтому решил эту проблему по-своему: врубил Attila на полную в полночь по немецкому времени. Я думаю, что негодяй играл в то время, потому что прошло несколько секунд, прежде чем он попытался сменить песню, а затем безуспешно выключить ее. Вскоре он отключился от моего аккаунта, а я поменял пароль, но, черт возьми, какое это было классное чувство! © goldenjumper11 / Reddit
- Мы купили дом пару месяцев назад, и продавцы настояли на том, чтобы мы заплатили несколько небольших взносов. Эти расходы обычно несет сам продавец, но сумма была настолько маленькой ($ 187) по сравнению со стоимостью дома, что мы согласились.
В прихожей стоял старый стол, и после ремонта мы хотели его выбросить. Когда один сосед заметил, что мы выставили его на улицу, он оповестил об этом бывших владельцев, так как это был их любимый предмет в доме.
Вскоре они спросили, не будем ли мы против, если они заберут стол, раз мы все равно собираемся от него избавиться. Я ответил полным любопытства голосом, что недавно мы нашли покупателя, который согласился купить его за... $ 187. Поскольку изначально стол принадлежал им, я добавил, что мы будем счастливы расстаться с ним за... $ 188. Они выписали нам чек и забрали стол спустя неделю. © ParkShipPirate / Reddit
- Несколько лет назад в дом по соседству переехали новые жильцы. В целом они довольно приятные люди, но один раз разногласия нам все-таки избежать не удалось. Мужчина много путешествовал, а его жена боялась практически всего: темноты, грозы и так далее. Поэтому она оставляла прожекторы над гаражом включенными на всю ночь, притом что из дома их нельзя было увидеть. Зато свет падал в нашу спальню даже сквозь закрытые шторы. Мы несколько раз вежливо просили выключать их на ночь, раз они не используются по назначению, но всегда получали категорический отказ. Я даже предложил купить таймер, который контролирует включение и выключение оборудования, однако соседи были непреклонны.
Тогда я просто решил ослабить крепление лампочек, чтобы они не загорались. Так как свет от прожекторов никогда не был виден из дома соседей, прошло около 5–6 месяцев, прежде чем они поняли, что устройства не работают, и вкрутили лампочки обратно. Я подождал пару недель, выкрутил их снова и прождал еще несколько месяцев. Наконец сосед спросил, не было ли у меня проблем с уличным освещением. Я ответил, что были и что время от времени приходится их подкручивать, так как они слабо держатся, списав все на вибрацию от проезжающих машин. Тогда он пожаловался на ту же самую проблему, и я сказал, что бросил эту затею и перестал их вкручивать. В конце концов он сделал то же самое. Мы были довольны исходом ситуации, которую удалось разрешить мирным путем. © up***t / Reddit
- Этот случай произошел со мной на 1-м курсе университета. Вместе со мной в общежитии жили еще 3 девушки, и у нас была общая кухня. Я купила новенький набор кухонных принадлежностей на 8 персон (тарелки, миски, кружки, большие ложки, чайные ложки, вилки и ножи для масла) и разрешила соседкам по комнате ими пользоваться при условии, что они не забудут помыть все после себя. Все единодушно согласились на это простое условие.
Но примерно 2 месяца спустя наша сделка развалилась. Каждый раз, когда я заходила на кухню, чтобы поесть, передо мной возвышалась гора грязной посуды. Несколько раз я просила все вымыть, но никто не утруждал себя даже потереть или сполоснуть посуду. Она была не просто грязной, а с засохшими остатками пищи, поэтому их надо было не просто мыть, а оставлять в горячей воде на несколько часов и только потом оттирать.
В общем, я все замочила, оттерла, высушила и отвезла родителям, не сказав никому ни слова. А затем купила одноразовую посуду и надежно спрятала в своей комнате. Отказались мыть посуду, которой я щедро поделилась с вами и которую купила на свои же деньги? Хорошо. Тогда вы никогда больше ее не увидите! © lesmax / Reddit
- Я не против, когда соседки по комнате пользуются моими вещами, будь то продукты или бытовая химия. Каждый из нас хотя бы раз оказывался в такой ситуации. Все, о чем я прошу, — это возмещать использованное. Выпила мое молоко? Будь добра, купи новое. Все просто.
К сожалению, моя соседка этого не понимала. Будучи намного обеспеченнее меня, она покупала новую вещь взамен использованной, только когда я об этом напоминала.
Однажды я решила постирать одежду, но вместо стирального порошка нашла только пустую коробку. Я не покупаю модные или дорогие вещи и не гонюсь за марками. Моя соседка могла купить самый дешевый порошок в мире, и мне было бы абсолютно все равно. Мне надоело. Я устала повторять, что не стоит даже прикасаться к моему порошку, если она не собирается покупать новый.
Я решила купить новый порошок и краситель для ткани, смешала их и высыпала в старую коробку. Сухой краситель выглядит как стиральный порошок, поэтому с первого взгляда их не различишь. Новую же коробку я отнесла к себе в комнату и стала ждать.
Через неделю я вернулась с работы и увидела одежду, окрашенную в «загадочный» розовый цвет, которую моя соседка развесила на улице после стирки. Она потребовала от меня объяснений, и я сказала, что хотела покрасить свою одежду, поэтому мне посоветовали смешать краситель с порошком, чтобы оттенок был светлее (что, конечно, было ложью).
Не думаю, что она мне не поверила, но хотя бы меня услышала. С тех пор она почти перестала пользоваться моими вещами, а когда пользуется, то сразу покупает замену. © nothemisme / Reddit
- Я стояла в очереди в аптеке, когда кто-то меня окрикнул. Я сделала вид, что не услышала, но кто-то снова меня позвал — ноль реакции с моей стороны. В конце концов незнакомец не выдержал, подошел ко мне и потянул меня за руку. Я узнала в нем своего обидчика, который издевался надо мной больше 10 лет в школе, но не рассердилась, а наоборот, решила подшутить над ним и посмотреть, что из этого выйдет.
Он: «Привет! Слышал, ты училась в [название местного университета]».
Я: «Извините, но я вас не знаю. Мы знакомы?»
Он растерялся. Это было настолько восхитительное зрелище, что я еле сдержала улыбку!
Он: «Это же я, [имя], мы учились в одной школе. Да ладно тебе, ты меня знаешь!»
Я, глядя на него удивленно: «Извините, но я действительно вас не знаю. Мы вместе ходили в бассейн?»
Он: «Нет, не думаю».
Я: «Тогда простите, но я вас не знаю. Думаю, вам лучше встать в конец очереди».
Взяла телефон и отвернулась от него. Он выглядел потерянным и наконец пошел в конец очереди. Я купила что хотела, вышла из аптеки, полностью игнорируя его присутствие, села в машину и уехала. Я кричала от радости и потому, что чуть не сорвалась. Видеть его в таком состоянии, осознавать, что он больше не может причинить мне вреда, и показать, что он никак не повлиял на мою жизнь, было непередаваемо! © tryclosetomybest / Reddit
- В детстве мы с братом безобидно подшучивали друг над другом. По большей части это было весело, но временами раздражало. Был период, когда один из нас выскакивал из-за угла, чтобы изо всех сил напугать другого. Меня легко напугать, поэтому мне это быстро надоело.
Однажды ночью я выходила из комнаты и увидела тень возле лестницы. Я остановилась, вспомнив, что у меня на тумбочке стоит полный стакан воды, и решила взять его с собой.
Когда мой брат со смехом прыгнул на меня, я громко закричала и выплеснула на него воду. Я оказалась «жертвой» в этой ситуации, а следовательно, откуда мне было знать, что он меня поджидал? Мой брат взбесился, думая, что я сделала это специально, но по сей день не привел ни одного доказательства. © haunted-willow / Reddit
- Эта история случилась с моими братом и сестрой зимой примерно в конце 80-х в Канаде. Брат подумал, что будет забавно добавить согревающую мазь от простуды с ментолом и эвкалиптом в бальзам для губ сестры. Она взяла его с собой и в школьном автобусе поделилась им с подругами. В школу девочки приехали с опухшими и онемевшими губами и слезящимися глазами. Сестре, конечно, было не до смеха.
Дело было в 80-е, поэтому брат обожал на свои густые темные волосы выливать тонны лака, который при использовании был больше похож на огнетушитель. Результат напоминал здание, способное выстоять перед любым ураганом. Так вот сестра решила налить перекись водорода в его баллончик, и с того дня волосы брата начали окрашиваться в оранжевый цвет. Это продолжалось в течение нескольких недель, а сестра еще неоднократно добавляла перекись в лак. Это происходило постепенно, поэтому никто поначалу ни о чем не догадывался, но, один раз заметив, мы не смогли это развидеть. Мы держали рты на замке, пока его волосы наконец не отросли. Спустя десятилетия я узнала, что мама даже водила его по врачам в надежде выяснить, что происходит. © WillowmereCottage / Reddit
- Больше года назад я пошла учиться на повара. Но мама мой выбор никогда не одобряла: она всегда ехидно отзывалась о моем решении и говорила, что лучше бы я стала медсестрой или адвокатом, критикуя все мои блюда. Когда я готовила для семьи ужин из 3 блюд, все были довольны, кроме нее. Как-то я приготовила целый поднос моих фирменных тефтелей и подала на вечеринке, которую мама устроила для своих коллег. Гости так увлеклись, что съели все до одной.
Тогда я поняла, что мне придется обманом заставить ее похвалить мою кухню. Я приготовила для нее одно из ее любимых блюд, оформив его как профессионал, и положила в одноразовый контейнер для еды, а мой молодой человек заснял процесс готовки на видео. Затем я позвонила маме и сказала, что мы сидели в одном кафе, название которого я выдумала, в котором якобы подают ее любимое блюдо, и предложила привезти ей порцию. Она, недолго думая, согласилась, и, как оказалось, ей очень понравилось. Когда мама закончила есть, я попросила ее поделиться честным мнением для отзыва о кафе. Минут 10 она нахваливала еду, пока я не сказала, что это я приготовила.
Она поменялась в голосе, отложила вилку в сторону и заявила, что я ее обманываю. Мой парень показал ей снятое нами видео. Она попыталась найти информацию о ресторане в интернете, но безуспешно. Потом начала указывать на недостатки блюда: например, что соуса было так много и он был таким острым, что обжигал рот. На вопрос, почему она не сказала об этом сразу, я не получила ответа, поэтому спросила, готова ли она признаться в том, что я хорошо готовлю. Ответив «нет» и дождавшись, пока мы уйдем в другую комнату, она продолжила есть. Тогда я повторила вопрос. Она засмеялась и наконец признала, что я хороший повар. © ThrowRA-Barber / Reddit
- Я устроился на работу в научную организацию на последнем курсе университета и был единственным студентом, который работал над проектом. Мне выделили большой пустой офис с 6 абсолютно одинаковыми столами.
Все шло хорошо, пока спустя несколько недель к работе не подключились другие студенты. Двое заняли другие столы, а вот третьему понравился именно мой. Его ничуть не смутили мои личные вещи: канцелярские принадлежности, плакаты, часы, телефон...
Однажды я пришел на работу и увидел этого парня за моим столом. Он сдвинул все мои вещи в сторону, чтобы удобно расположиться на моем месте. Я попытался указать на то, что это мой стол, но в ответ услышал, что он не задержится тут надолго. В тот день я устроился за другим столом. Если я не успевал к определенному времени, то история повторялась.
К несчастью для этого парня, я вспомнил, что у меня есть черный калькулятор-будильник, который озвучивает время. Когда на него нажимаешь, он говорит, например: «Сейчас 9:05». А звонок будильника сопровождается громким голосовым оповещением «БИП, БИП, БИП, сейчас 9:05», которое повторяется в течение 30 секунд. Я завел будильник так, чтобы он срабатывал в середине утра, поставил его в ящик стола, запер, положил ключ в карман и пошел домой. К слову, столы были очень прочные. Их невозможно было разобрать или открыть другим ключом.
Когда я вернулся в офис через 3 дня, то сел за свой стол и сразу выключил будильник, прежде чем он успел зазвенеть. Ко мне подошел тот парень и попросил выключить будильник, поскольку он был заперт в ящике и пугал его каждый день. Тогда я ответил с сарказмом: «Извини, просто он играет, когда другие люди садятся на мое место». Он больше никогда не занимал мой стол. © valiantfreak / Reddit
- Несколько лет назад я работала кассиром в одном большом известном магазине одежды. В соответствии с политикой компании каждый покупатель, чья покупка превышала $ 60, должен был предъявить удостоверение личности.
Одна дама набрала гору одежды на $ 400. Увидев, как она протягивает карту, которая явно принадлежала другому человеку, я попросила удостоверение личности. Клиентка начала нервничать, так как у нее не было при себе документов, а карта была оформлена на мужа. Тогда я попросила другую карту. Женщина начала выходить из себя и спросила, может ли ее муж подтвердить необходимые данные по телефону, на что я ответила отрицательно. Она закричала, в ярости бросила всю одежду на прилавок, показала неприличный жест и выбежала из магазина. Мои коллеги тут же подбежали ко мне и спросили, все ли со мной в порядке, на что я лишь попросила меня подменить на какое-то время.
Через несколько часов дама вернулась с мужем и потребовала вернуть ей всю одежду. И тут настал час расплаты: дело в том, что я отошла от прилавка не для того, чтобы успокоиться, а для того, чтобы развесить всю одежду по своим местам и заставить ее навернуть пару кругов по магазину еще раз. Но сначала ей пришлось простоять какое-то время в очереди. На вопрос «Где моя одежда?» я ответила с наслаждением, что вся одежда висит на своих местах. Ее реакция привела меня в восторг, а наблюдать за тем, как она провела еще 2 часа, выискивая все, что хотела купить, сделало мой день еще лучше. © sunnytut / Reddit
- Когда мы с женой поженились, переехали в квартиру в доме из 4 блоков: 2 верхних и 2 нижних. В подвале стояли стиральная и сушильная машины общего пользования. Так получилось, что только в нашей квартире была внутренняя лестница, ведущая в подвал. Остальным приходилось спускаться по наружной.
Однажды соседи сверху решили посмотреть боевик в 3 часа ночи. Громкие взрывы, рок-саундтрек, звуки выстрелов и все такое. Я слесарь c более чем 10-летним стажем в строительной отрасли, поэтому знаю, как устроено большинство жилых домов. Я спустился в подвал, открыл электрический щиток и выключил электричество в их квартире. Затем сосчитал до 30, снова включил, поднялся наверх и заснул в тишине, пока вся их бытовая и электротехника перезагружалась. Сработало на ура. © mezekaldon / Reddit
- У моих бывших соседей была собака, которая лаяла без остановки с 19:00 до 5:00. Видимо, они работали по ночам и оставляли питомца на улице. На мои стуки в дверь реакция была всегда одна: «Собаки лают, чего вы хотите?» Их дом стоял позади моего, и нас разделяла только стена. Однажды я провела всю ночь, записывая собачий лай. Когда они вернулись, запустили питомца внутрь и заснули, я подключила телефон к док-станции и врубила стереосистему на полную громкость напротив их двора в 9 утра. Около полудня разгневанные соседи стояли у моих дверей и просили, чтобы я успокоила своего пса. Я ответила, что это была запись лая как раз их собаки, раз они забыли, что собаки лают, а я просто слушала музыку в разрешенное законом время и собиралась провести так весь день. После этого они стали загонять собаку домой. © Your_acceptable / Reddit
- Мой молодой человек — очень дружелюбный парень, который с радостью помогает всем, в том числе дает другим наш пароль от Wi-Fi. Некоторые его двоюродные братья, которые незнакомы с правилами приличия, пользуются его добротой. Они часами сидят на крыльце, играя в сетевую MMORPG, и никогда не здороваются. Раньше могли так сидеть вплоть до 23:00. A поскольку я плачу за интернет, мне это совершенно не нравится. Поэтому сегодня, пока они играли, я перезапустила модем и они проиграли матч. Потом сделала это снова. И снова. Конечно, я могла попросить их уйти, но видеть, как они проигрывают, было приятнее. © ChocoPancit / Reddit
А вы были свидетелем креативной мести? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью Your_acceptable / Reddit
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