17 ироничных историй людей, которые не захотели ждать, пока карма настигнет их обидчиков, и взяли реванш

Месть, как известно, блюдо, которое подают холодным. Но когда ответный удар приходится на людей, чье оскорбительное поведение не знает границ, оно приобретает особый, «сладкий» вкус. Пользователи социальной сети Reddit поделились тем, как поставили наглецов на место и расквитались с ними за причиненные обиды.