17 человек, которые любое фото превращают в шедевр лишь своей подписью
Если провести достаточно времени во всемирной паутине, в какой-то момент понимаешь, что самое ценное в ней — это не посты, а комментарии к ним. Пользователи оставляют свое мнение по любому вопросу, и иногда это мнение достойно звания «лучшей шутки дня».
AdMe.ru собрал лучшие комментарии, которые оставляли пользователи социальных сетей. В конце статьи вас ждет бонус: остроумный ответ на не менее остроумный вопрос.
«Юпитер нынче выглядит как-то странно»
«Когда горят дедлайны, но ты делаешь вид, что все хорошо»
«Мой 3-летний сын думает, что эта вещь ест самолет»
«Кажется, этот жираф нашел портал»
«„Заведи кота“, — говорили они. „Они супермилые“, — говорили они»
«Наш пес больше похож на моего папу, чем мой папа»
«Когда автобус придет не скоро и можно немного вздремнуть с комфортом»
«Когда ты соврал в резюме, но все равно получил работу»
«Они говорили, что дети — это счастье»
«Это тот самый парень, о котором рассказывал мой учитель математики»
«Ctrl-C, Ctrl-V»
«Типичный кот»
«Я что, прилетел обратно ради вот этой фигни?!»
«Когда знаешь, что получилось плохо, но гордишься тем, что закончил работу»
«Не давайте бизонам психоактивные вещества».
«Во Франции у прогноза погоды плохие рейтинги»
«Когда тебя уволили из Pixar»
«Верблюд справа: „Ну так, может...“
Верблюд слева: „Нет“»
Бонус: гениальный ответ на гениальный вопрос
Какой комментарий показался вам самым остроумным?
Фото на превью Contentious/pikabu