17 человек, которые любое фото превращают в шедевр лишь своей подписью

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Если провести достаточно времени во всемирной паутине, в какой-то момент понимаешь, что самое ценное в ней — это не посты, а комментарии к ним. Пользователи оставляют свое мнение по любому вопросу, и иногда это мнение достойно звания «лучшей шутки дня».

AdMe.ru собрал лучшие комментарии, которые оставляли пользователи социальных сетей. В конце статьи вас ждет бонус: остроумный ответ на не менее остроумный вопрос.

«Юпитер нынче выглядит как-то странно»

«Когда горят дедлайны, но ты делаешь вид, что все хорошо»

«Мой 3-летний сын думает, что эта вещь ест самолет»

«Кажется, этот жираф нашел портал»

«„Заведи кота“, — говорили они. „Они супермилые“, — говорили они»

«Наш пес больше похож на моего папу, чем мой папа»

«Когда автобус придет не скоро и можно немного вздремнуть с комфортом»

«Когда ты соврал в резюме, но все равно получил работу»

«Они говорили, что дети — это счастье»

«Это тот самый парень, о котором рассказывал мой учитель математики»

«Ctrl-C, Ctrl-V»

«Типичный кот»

«Я что, прилетел обратно ради вот этой фигни?!»

«Когда знаешь, что получилось плохо, но гордишься тем, что закончил работу»

«Не давайте бизонам психоактивные вещества».

«Во Франции у прогноза погоды плохие рейтинги»

«Когда тебя уволили из Pixar»

«Верблюд справа: „Ну так, может...“ Верблюд слева: „Нет“»

Бонус: гениальный ответ на гениальный вопрос

Какой комментарий показался вам самым остроумным?