17 хитрых трюков от тех, кто ради собственного удобства способен на все

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Изобретательных людей на свете пруд пруди, но некоторые не прочь добавить к смекалке еще и капельку коварства и не устают придумывать способы облегчить себе жизнь. Например, избавиться от приставаний назойливых коллег, укротить злого кота и заставить плюшевого зайца стоять вместо себя в очереди.

Мы в AdMe.ru не устаем удивляться чужой выдумке: она поистине неисчерпаема. Убедитесь сами!

Подхожу к кабинету врача и вижу, что кто-то игрушечного зайца оставил. Думаю: «Ну, может, ребенок забыл». Позже подходит бабуля и говорит мне: «Степан занимал!» Я такая: «Э-э...» Берет зайца за уши и в сумку сажает, сама села — лицо кирпичом. Мне даже нечего сказать было от удивления. Заяц же действительно тут сидел. Интересно, у других кабинетов она, наверное, Каркушу и Филю оставила? Бабуля — огонь! © cy66a

Звонок:

— Здравствуйте, беспокоит служба безопасности Сбербанка, — очень солидный голос.

— Здравствуйте.

— Татьяна, мы...

Кладу трубку. Потому что я не Татьяна. Татьяной я подписываюсь только на досках объявлений вроде «Авито». И везде, где я размещаю в сети свой телефон, указано не мое имя. Поэтому, когда звонят мошенники и прочие спамеры, я всегда знаю, где они взяли мой номер. © kybo3

У моего друга была вымышленная девушка. Мы придумали ее всей нашей компашкой, чтобы родители давали ему больше карманных денег. © rukongen

Новая идея для тиндера: загружаю все свои фотки вверх ногами, поэтому девушки переворачивают телефон, чтобы посмотреть на них, убеждаются, что я страшный, и, конечно, проводят пальцем в левую сторону, но на самом-то деле получается, что в правую. © oragul

У моей девушки очень злой кот. Кусает всех, даже хозяев, но больше всего ненавидит особей мужского пола. Однако я нашел выход. Перед тем как идти к девушке в гости, капаю себе на запястья чуть-чуть валерьянки. Кот от меня без ума, девушка в шоке. Говорит, кот фигни не посоветует, животное чутье. © vanyas3579

Приехал на вокзал за 10 минут до отправления поезда, еды с собой купить не успел. Живот начал предательски урчать, стоило мне зайти в вагон. Дальше дело 10 минут: смотрим график остановок, выбираем ближайшую, где поезд стоит 4-5 минут, и гуглим пиццерии в этом городе. И вот через пару часов на станции Орел у вагона меня ждал курьер с горячей пиццей! © IrwinFletcher

В Турции возле нашего отеля был бассейн с горками, которые работали в строго определенное время. Окончание работы предполагало прекращение подачи воды. А сухая горка не скользила. По завершении работы с горки ушли турецкие и немецкие дети. Но не российские. Они подобрали пластиковые стаканчики, набрали в них воду, залезли на горку, потом выливали стакан воды себе под попу и одновременно с этим отталкивались. Они единственные катались на горке спустя два часа после закрытия.

P. S. Я катался с ними. © MaximovSV

Всегда спим с открытыми окнами. За забором участка течет река, а вдоль нее растут деревья. К соловьям по ночам мы за многие годы привыкли, но потом там поселились две сороки и каждое утро около окна орали, как на шоу у Малахова. Закрыть окно? Сдаться? Ну нет! Сегодня хватаю телефон, в поисковике забиваю «звуки хищных птиц» и, включив первое попавшееся, подхожу к окну. Сороки улетели вмиг и очень энергично махали крыльями, растворяясь на горизонте. Остальные птицы тоже притихли минут на 5. © Zabeybolt

Если ваша работа — инженер, электрик, сисадмин — в общем, связана с техникой, то вот вам отличный лайфхак. Если вы идете по конторе — неважно, по делу или на обед, — берите с собой провод, неважно какой, хоть моток проволоки неизвестного происхождения. Менее наглые не станут приставать к вам со своими проблемами, так как подумают: «О, вот он! А, стоп, с проводом идет, занят, значит, ладно, потом». Тем, кто понаглее и пристанет с вопросом, можно, указав на провод, сказать: «Слушай, давай потом». Проверял, работает! © Nepuschun

Если я хочу купить в интернет-магазине товар со скидкой, то создаю новый почтовый ящик с паролем «123456», регистрируюсь в магазине и получаю приветственный купон на 500-1 000 рублей. День рождения указываю «завтра» и получаю разовую скидку на ближайшую неделю за днем рождения. Добавляю товар в корзину, но не спешу его оплачивать — и в течение суток получаю новое письмо с дополнительной персональной скидкой. © Bergomum

Увидел этого парня в кафе. Вот чем он заменил подставку для нового монитора Apple за $ 999. © JakesFriendsBrother

Собрались мы с моей барышней жениться. Встал вопрос о покупке обручальных колец, и мы поехали по ювелирным магазинам. Заглянули в 5-6 магазинов, и я заметил, что в одних магазинах цена на женские кольца адекватная, а на мужские — огромная, а в других — в точности до наоборот. Причем кольца практически идентичны. Короче, купили кольца в разных магазинах, сэкономив приличную сумму денег. Если покупать кольца в одном магазине, то цена будет на 30-40 % выше. © pavelmax

Если позвонить своему оператору и спросить, как перейти к другому оператору с сохранением номера, мотивируя тем, что там лучше цены, вас или сразу переведут на специалиста, который попытается вас удержать и предложит скидку, или позвонят через день-два, предложат скидку на полгода-год. У меня уже 3-й год скидка 10-30 %. © ArtVechera

У меня проблемы с потреблением фастфуда. Пришлось изобрести подходящее дорожное питание, которое может храниться без холодильника и термоса. Берете с собой пакет гречневых хлопьев (не каши). В идеале тех, что не требуют варки, но можно и те, что варятся минимальное количество времени. Самое главное — мясное детское питание «Тема» в металлических банках. Не забываем соль и совсем для счастья наливаем в пластиковый флакончик оливкового масла. В поезде завариваем миску хлопьев водой из титана, ставим под подушку. В титане обычно не совсем кипяток, поэтому держим дольше в 2-3 раза, чем написано на пачке. Потом добавляем содержимое банки с мясом, солим, капаем маслица — и это будет божественно на фоне станционных беляшей! © boxofchips

Задолбали меня звонки из одной конторы, которая предлагала купить квартиру. Две недели они каждые 2 дня предлагали мне все лучшие и лучшие условия. На мои «Хватит мне звонить», «Я в тюрьме», «Удалите мой номер», «Я на Аляске» и так далее — ноль реакции. Сегодня звонят:

— Здравствуйте, есть минутка?

— Кря! — утвердительно.

— Хотели бы вы купить квартиру с суперперсональной скидкой?

— Кря-кря, — утвердительно.

— Мне кажется, что-то со связью?

— Кря!

— Хорошо, я удалю ваш номер из базы, до свидания.

— Кря-кря-кря! — радостно.

И уже неделю не звонят. © rdrussia

Знаете ли вы, что если написать в соцсетях: «Недавно литературоведы отыскали в дневниках Пастернака неизвестное стихотворение», а ниже запостить свой графоманский стишок, то несколько комментариев будет «Здорово!» и «Гениально!», один комментарий «Что же, и великие имеют право на эксперимент...» и только кто-то усомнится: «Не верится, что такое написал Пастернак»? Впрочем, потом добавит: «Это больше похоже на Вознесенского». © Yuriy8

Занимаюсь монтажом окон. Звонит как-то бабушка и спрашивает: «А у вас замер бесплатный?» Да, отвечаю. «Ну приезжайте». Приехал, сделал замер. Ну, думаю, сейчас начнет расспрашивать, приготовился к консультации. А она мне: «Мне бы, внучек, еще на даче окошки поменять». Я: «Без проблем. Где дача?» Она: «Поехали покажу. Ты иди в машину, а я сейчас спущусь». Сижу жду. Выходит. Рассаду тащит, саженцы. «Вот, внучек, как удачно-то вышло, заодно и с тобой доеду». Ну как ей откажешь! Отвез. Померил окна. Спрашиваю у нее, какой конфигурации окна делать, какой стеклопакет, а она на меня даже не смотрит: «Езжай, внучек, я позвоню потом» — и тащит свою рассаду в огород, блин. © rawdi

Бонус: «Тампон-книга»

В Германии выпустили книгу под названием «Тампон-книга. Против налоговой дискриминации». Гигиенические тампоны по закону относятся к предметам роскоши и облагаются 19%-м налогом на добавочную стоимость, тогда как даже икра и трюфели продаются с НДС 7 %. Книги также облагаются 7 %-м налогом, поэтому в целях экономии тампоны выпустили под видом издания: среди 46 страниц текста «контрабандой» размещены 15 мини-тампонов.