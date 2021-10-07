17 человек, которые оказались теми еще стреляными воробьями в вопросах экономии

Герои нашей статьи всерьез озабочены загрязненностью планеты, поэтому они решили помочь ей не словом, а делом. Каждый из них старается производить как можно меньше отходов, покупая новые вещи только в случае необходимости и перерабатывая старые во что-то полезное. И им при этом удается неплохо экономить.

Мы в AdMe.ru как следует прошерстили интернет в поисках советов о том, как можно поддержать природу и заодно сберечь деньги. А в бонусе вас будет ждать история о том, до какой крайности порой может дойти бережливость.

«Моя жена сшила тканевые подгузники. Любое сокращение отходов — это победа»

«Я взяла остатки хлопковой пряжи, которые были слишком маленькими, чтобы связать изделие только из них, и создала это кухонное полотенце»

«Лакомства для трех моих собак обходятся мне довольно дорого — $ 20. Я только что приготовила их дома, и ингредиенты стоили мне всего $ 4»

«Моя мама плетет ковры из старых простыней»

«При покупке одежды я использую правило: если мне очень понравилась какая-то вещь, я откладываю покупку до завтрашнего дня»

Если через сутки желание приобрести вещь не остыло, иду и покупаю. Но в 9 случаях из 10 наутро, подостыв, я понимаю, что эта вещь мне не особо и нужна. Ну или можно ее не покупать — сэкономить деньги или приобрести что-то другое, порациональнее и подешевле. © Ақмарал Сарсенова / Facebook

«Мой стеклянный мерный стакан разбился. Вместо того чтобы покупать новый, я стала использовать старую банку из-под соуса для макарон»

«Так довольна своим последним проектом. Я переплавила пластиковые молочные бутылки и горшки для растений в мыльницы»

«Решила в этом году перестать так много тратить. У меня была лишняя пряжа, которую я превратила в насадку для швабры»

«В моем туалете есть встроенная раковина, чтобы уменьшить расход воды»

«Старые джинсы — новый коврик»

«Я получаю много комплиментов по поводу декора моего дома. А секрет в том, что все эти вещи — подержанные, в основном найденные на помойке, что касается и кошек»

«Связала лифчик из остатков пряжи и мегастарого бюстгальтера»

«Я сплела из своих старых конспектов корзину»

«Я использовал традиционное японское искусство кинцуги, чтобы починить треснувшее сиденье унитаза, а не выбрасывать его»

(Кинцуги — японское искусство реставрации керамических изделий с помощью лака, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком. — Прим. AdMe.ru.)

«Удивительно, как много бумажных платочков у меня уходит в сезон аллергии»

«Но в этом году я подготовилась — сделала многоразовые из старого пододеяльника».

«Сшила свой первый набор многоразовых прокладок»

«Сшила стеганый шарф из дырявых одеял»

Бонус: история о том, до чего может дойти экономия

Работаю в крупной компании, но иногда экономия тут доходит до смешного. Например, в один кризисный год в туалетах не было освежителей, но ходила специально обученная тетенька-уборщица и брызгала казенным освежителем 1 раз в полчаса. Дабы не было перерасхода. © Подслушано / Ideer