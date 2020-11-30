17 горе-поваров, которые в ближайшие пару лет будут есть вне дома

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Многочисленные кулинарные шоу пытаются вселить в нас мысль, что готовка — это дело незатейливое. Однако в реальности каждому второму (если не первому) человеку доводилось терпеть полное фиаско, едва переступая порог собственной кухни. Эта же участь постигла героев нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru нисколечко не удивимся, если в ближайшее время эти 17 человек не рискнут приготовить что-то своими руками. А в качестве бонуса мы подготовили фото, которое доказывает, что нельзя слепо следовать всем лайфхакам, особенно когда дело касается кулинарии.

«Ужин на нашу 3-летнюю годовщину превратился в уголь. Предполагалось, что это будет говядина по-бургундски. 4 часа моей жизни на ветер»

«Поставил пластиковую емкость с соусом на раскаленную плиту, понял это, попытался поднять, но было слишком поздно»

«Мама сломала наш духовой шкаф, готовя курицу»

«Зря я их положила на решетку»

«Просто поставьте пирог с пеперони в духовку, раскаленную до 245 °C, на 2 часа, и он превратится в шоколадную чипсину»

«Взорвавшийся противень выглядит именно так»

«Представляю вашему вниманию свой торт. Если что, это ежик»

«Оставил полиэтиленовую пленку на хлебе, когда отправил его запекаться»

«Мой парень включил не ту конфорку на плите и поджарил нашу фритюрницу»

«Я потратила около 5 часов на приготовление теста, и вот какие в итоге багеты у меня получились»

«На ужин планировалась домашняя пицца»

«Угадайте, чья банка черного чая не разбилась, упав на новую варочную панель»

«У меня выдался крайне неудачный день. И когда дело дошло до приготовления ужина, я уронил последние макароны в раковину»

«Я разогрел духовку, чтобы приготовить пиццу, и забыл, что оставил противень и нож для пиццы в духовке»

«Я и установка таймера — вещи несовместимые. Ненавижу переводить еду, поэтому у меня нет другого выхода, кроме как съесть эти рождественские печенья»

«Мой миксер сегодня рухнул со столешницы при замешивании теста»

«Я просто пытался приготовить ужин для моей девушки, а стеклянный противень взорвался прямо в духовке через каких-то 5 минут»

Бонус: «Постояльцы нашего отеля решили приготовить стейки на утюге»