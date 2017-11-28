17 фотопародий, которые показывают, какими парни видят девушек в Instagram

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Недавно пользователь Imgur с ником gilbertjasono побывал на курорте Понта дос Ганчос (Ponta dos Ganchos), где отдыхают бразильские Instagram-модели, и воссоздал популярные снимки девушек. Эта фотосессия вдохновила AdMe.ru на подборку забавных фотографий, на которых мужчины спародировали инста-клише, популярные среди женщин.

Что нужно для удачного осеннего селфи? Шарфик, кофе и милашка

Я на море, и мне срочно нужна новая аватарка

Поза «Максимально естественная»

Девичник

Ну разве я не мимими?

Русалочка. То есть Русал

Три грации. Репродукция

Нет челки? Не беда. Всегда поможет борода

Вот кого нужно снимать в рекламе шампуня

Еле нашла что надеть

Ассоль. 2.0

Чтобы получились губки уточкой, скажите «бу-у-у»

Когда поехала с подружкой на море

Сфоткай меня в новых шортах

Самая обаятельная и привлекательная

Девочки, мы прекрасны

Когда фигура позволяет съесть кусочек пиццы