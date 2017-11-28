17 фотопародий, которые показывают, какими парни видят девушек в Instagram

Недавно пользователь Imgur с ником gilbertjasono побывал на курорте Понта дос Ганчос (Ponta dos Ganchos), где отдыхают бразильские Instagram-модели, и воссоздал популярные снимки девушек.

Эта фотосессия вдохновила AdMe.ru на подборку забавных фотографий, на которых мужчины спародировали инста-клише, популярные среди женщин.

Что нужно для удачного осеннего селфи? Шарфик, кофе и милашка

Я на море, и мне срочно нужна новая аватарка

Поза «Максимально естественная»

Девичник

Ну разве я не мимими?

Русалочка. То есть Русал

Три грации. Репродукция

Нет челки? Не беда. Всегда поможет борода

Вот кого нужно снимать в рекламе шампуня

Еле нашла что надеть

Ассоль. 2.0

Чтобы получились губки уточкой, скажите «бу-у-у»

Когда поехала с подружкой на море

Сфоткай меня в новых шортах

Самая обаятельная и привлекательная

Девочки, мы прекрасны

Когда фигура позволяет съесть кусочек пиццы

Фото на превью Brosbeingbasic / Instagram

26 На склад!
3 Комментарии
  • 28 ноября 2017
  • 3
  • 29528

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!