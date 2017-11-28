17 фотопародий, которые показывают, какими парни видят девушек в Instagram
Недавно пользователь Imgur с ником gilbertjasono побывал на курорте Понта дос Ганчос (Ponta dos Ganchos), где отдыхают бразильские Instagram-модели, и воссоздал популярные снимки девушек.
Эта фотосессия вдохновила AdMe.ru на подборку забавных фотографий, на которых мужчины спародировали инста-клише, популярные среди женщин.
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Фото на превью Brosbeingbasic / Instagram