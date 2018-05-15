17 фотографий от тех, кого хлебом не корми — дай побаловаться фотошопом

Фотошоп — настоящая волшебная палочка для «исправления» реальности. В руках смельчаков с его помощью может родиться настоящий интернет-шедевр: уткоух, морской пес или девочка с самыми пронзительными в мире глазами. Вот, полюбуйтесь.

AdMe.ru собрал работы людей, которым далеко до профессионального владения фотошопом, а это значит, что и никаких рамок и границ для них не существует.

«Я публиковала свои отредактированные в Paint фотографии и была уверена, что это выглядит „естественно“»

Два песика в покрывалах стали героями «Звездных войн»

«Обожаю комбинировать животных в фотошопе. Это мое лучшее фото»

«Мне нравится вставлять морду своего пса в разные картинки»

Встречайте: уткоух

Агент под прикрытием

«Моя племянница изучает фотошоп, и вот ее работа»

«Красная Шапочка», современный вариант

Поцелуй на Таймс-сквер, дубль два

«Устроил своим дочкам экстремальные приключения с помощью фотошопа»

Шерлок Котс и доктор Мявсон

«Немного усовершенствовал это фото»

«Cтаршая сестра удалила 11 свечей с моего именинного торта, чтобы „фейсбук не узнал“ мой истинный возраст»

«Добавил коту компанию»

Мой отец учится пользоваться фотошопом

Котуччино

«Всего за час я добилась отличных результатов»

Бонус: «„Фотошоп“ от 80-летней бабушки моего друга: она вырезала из журнала фото Леонардо Ди Каприо и наклеила поверх лица своего мужа, потому что Лео красивее»

А вы на досуге балуетесь фотошопом? Показывайте нам свои шедевры!

Фото на превью Neckland/Reddit

16 На склад!
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