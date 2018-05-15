17 фотографий от тех, кого хлебом не корми — дай побаловаться фотошопом
Фотошоп — настоящая волшебная палочка для «исправления» реальности. В руках смельчаков с его помощью может родиться настоящий интернет-шедевр: уткоух, морской пес или девочка с самыми пронзительными в мире глазами. Вот, полюбуйтесь.
AdMe.ru собрал работы людей, которым далеко до профессионального владения фотошопом, а это значит, что и никаких рамок и границ для них не существует.
«Я публиковала свои отредактированные в Paint фотографии и была уверена, что это выглядит „естественно“»
Два песика в покрывалах стали героями «Звездных войн»
© Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi/Lucasfilm © Darren And Phillip/Instagram © ProfessorPancakes917/Reddit
«Обожаю комбинировать животных в фотошопе. Это мое лучшее фото»
«Мне нравится вставлять морду своего пса в разные картинки»
Встречайте: уткоух
Агент под прикрытием
«Моя племянница изучает фотошоп, и вот ее работа»
«Красная Шапочка», современный вариант
Поцелуй на Таймс-сквер, дубль два
«Устроил своим дочкам экстремальные приключения с помощью фотошопа»
Шерлок Котс и доктор Мявсон
«Немного усовершенствовал это фото»
«Cтаршая сестра удалила 11 свечей с моего именинного торта, чтобы „фейсбук не узнал“ мой истинный возраст»
«Добавил коту компанию»
Мой отец учится пользоваться фотошопом
Котуччино
«Всего за час я добилась отличных результатов»
Бонус: «„Фотошоп“ от 80-летней бабушки моего друга: она вырезала из журнала фото Леонардо Ди Каприо и наклеила поверх лица своего мужа, потому что Лео красивее»
А вы на досуге балуетесь фотошопом? Показывайте нам свои шедевры!
Фото на превью Neckland/Reddit