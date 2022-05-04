17 фотографий, от которых мы надорвали животы

Не каждый день нам выпадает посмеяться от души. Но некоторым везет. И они, вдоволь нахохотавшись, решили поделиться позитивом со всеми остальными. Юмористический потенциал порой кроется в самых обыденных ситуациях: озорные дети задумали очередную проделку или отправитель что-то напутал с онлайн-заказом — жизнь постоянно подкидывает нам повод улыбнуться, нужно только уметь это замечать.

AdMe.ru хочет поделиться ситуациями, которые развеселили людей из разных уголков мира, и надеется, что это поднимет вам настроение и создаст игривую атмосферу до конца рабочего дня.

1. «Мы взяли из приюта волкодава по имени Олли. Или Дракона Удачи — я никак не пойму»

2. Халк знавал и лучшие времена

3. «Похоже, моя дочь сегодня утром сама собирала себе обед»

4. «В этом году мне исполнится 40, а это до сих пор самая профессиональная моя фотография. Примерно 1992 год»

5. «Развлекаюсь с прической моего малыша»

6. Кошка во время зевка

7. «Жена собрала мне обед»

8. «Мы попробовали сделать изюм в шоколаде. В итоге он стал похож на фасоль»

9. Когда родственник не очень понимает, как работают открытки, которые можно модифицировать по своему желанию

Надпись на открытке: «Вы можете изменить открытку и написать на ней свое пожелание».

10. «Я 3 дня искал свои очки»

11. «Яйца, которые приготовил мой сын»

12. «Сосед моей сестры сушит белье. На вещах образовалась наледь»

13. «Мне исполнилось 50»

Надпись на торте: «Не сегодня, Смерть».

14. «Попросил жену добавить морковь в салат из капусты. Она думает, что это смешно»

15. «Мой сын так хотел это эскимо в виде Губки Боба, пока не открыл его»

16. «Мой 4-летний ребенок хохочет без остановки над этим улыбающимся пончиком в темных очках и с 2 ртами»

17. «Я не знаю, была ли это группа мужчин в костюмах Человека-банана, которая только вышла с мальчишника, или один парень, который очень быстро бежал»