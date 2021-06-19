17 фотографий-обманок, на которые стоит посмотреть дважды, чтобы добраться до разгадки

Часто на просторах интернета мы натыкаемся на сделанное кем-то фото, застываем в недоумении и говорим: «Да ладно, такого не бывает». Но уже через пару секунд понимаем, что зрение сыграло с нами злую шутку. Нужно было только присмотреться, чтобы все тут же встало на свои места.

Мы в AdMe.ru тоже частенько обнаруживаем картинки-иллюзии, на которых непонятно, что изображено. Показываем их и вам.

«Мой брат прислал фото с лыжной базы. Оно стояло на моем рабочем столе неделю, пока я не понял, что оно перевернуто»

«Заметил огромную белку на другой стороне дороги»

«Моя двухголовая собака»

«Свет каким-то чудом сделал меня прозрачным»

Кто тут хороший мальчик?

Это фотография машины

Закрытые шторы каким-то образом создали проекцию проезжающих за окном машин

«Моя девушка выглядит как прифотошопленный стикер»

Зеркало по скидке, похоже, продается с гигантскими ботинками в виде ног

На самом деле этот фургон полностью белый

Эта вафля настолько идеальная, что выглядит пластиковой

Он всего лишь лежит за ступенькой, но кажется, что растворяется в ковре

Поле с трактором

Выглядит так, будто это просто ковер. © Phatikant / Reddit

Эти лозы напоминают слона

«Нарисовал этот 3D-стрит-арт сегодня на фестивале»

Крутой холм с деревьями выглядит как вертикальная зеленая стена

Здание этого музея будто тонет в озере