17 фотографий-обманок, на которые стоит посмотреть дважды, чтобы добраться до разгадки
Часто на просторах интернета мы натыкаемся на сделанное кем-то фото, застываем в недоумении и говорим: «Да ладно, такого не бывает». Но уже через пару секунд понимаем, что зрение сыграло с нами злую шутку. Нужно было только присмотреться, чтобы все тут же встало на свои места.
Мы в AdMe.ru тоже частенько обнаруживаем картинки-иллюзии, на которых непонятно, что изображено. Показываем их и вам.
«Мой брат прислал фото с лыжной базы. Оно стояло на моем рабочем столе неделю, пока я не понял, что оно перевернуто»
«Заметил огромную белку на другой стороне дороги»
«Моя двухголовая собака»
«Свет каким-то чудом сделал меня прозрачным»
Кто тут хороший мальчик?
Это фотография машины
Закрытые шторы каким-то образом создали проекцию проезжающих за окном машин
«Моя девушка выглядит как прифотошопленный стикер»
Зеркало по скидке, похоже, продается с гигантскими ботинками в виде ног
На самом деле этот фургон полностью белый
Эта вафля настолько идеальная, что выглядит пластиковой
Он всего лишь лежит за ступенькой, но кажется, что растворяется в ковре
Поле с трактором
- Выглядит так, будто это просто ковер. © Phatikant / Reddit
Эти лозы напоминают слона
«Нарисовал этот 3D-стрит-арт сегодня на фестивале»
Крутой холм с деревьями выглядит как вертикальная зеленая стена
Здание этого музея будто тонет в озере
А какие иллюзии встречали вы? Как быстро догадывались, что к чему?
Фото на превью isucoop / Reddit
Поделиться этой статьёй