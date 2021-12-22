17 фотографий, на которых разыгралась драма похлеще, чем в бразильских сериалах

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Некоторые фотографии обладают особой способностью вызывать эмоции. Мы сразу начинаем переживать за героев и проникаться их историями, по которым порой можно снять хорошую короткометражку. Например, о потопе, устроенном во время стирки, о неожиданных приключениях с рождественской елкой или о том, как можно легендарно напортачить при заказе пиццы.

Мы в AdMe.ru всегда искренне сочувствуем героям подобных ситуаций, однако зачастую с трудом сдерживаем добродушную улыбку.

Самая грустная короткометражка в мире

«Я еще подумал, почему же в парикмахерской мне не предложили зеркальце, чтобы я посмотрел на затылок. А тут вот оно что»

«В темноте споткнулся о елку. Жена и дети еще спят. И если я не исправлю все за 2 часа, мне крышка»

«В моем печенье с предсказаниями ничего не было внутри»

«Только что пришла посылка для мамы с пометкой „хрупкое“»

Парочка, которая непременно украдет ваши сердечки

Кажется, у этих кухонных принадлежностей непростые отношения

«Я готовил бульон 48 часов, заполнил им банки, чтобы заморозить, и вот что случилось»

Прошла любовь...

«Тот самый момент, когда мне зарядили мячом в лицо»

«Кажется, мой сосед выехал за город на праздники, заказал там пиццу на всю семью, но забыл обновить адрес доставки»

«Итак, в багажнике моей машины случайно сработал огнетушитель»

«Забыл пластиковую лопатку в духовке, когда разогревал себе лазанью»

У стиральной машинки сорвало сливной шланг. А находится она прямо над кухней

«Ох, больше не буду обзывать героев „Щенячьего патруля“, после того я поняла, что это злит моего малыша»

Кто-то оставил дверь машины открытой

«Хотела сегодня испробовать новую тушь, но у вселенной были другие планы»