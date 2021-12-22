17 фотографий, на которых разыгралась драма похлеще, чем в бразильских сериалах
Некоторые фотографии обладают особой способностью вызывать эмоции. Мы сразу начинаем переживать за героев и проникаться их историями, по которым порой можно снять хорошую короткометражку. Например, о потопе, устроенном во время стирки, о неожиданных приключениях с рождественской елкой или о том, как можно легендарно напортачить при заказе пиццы.
Мы в AdMe.ru всегда искренне сочувствуем героям подобных ситуаций, однако зачастую с трудом сдерживаем добродушную улыбку.
Самая грустная короткометражка в мире
«Я еще подумал, почему же в парикмахерской мне не предложили зеркальце, чтобы я посмотрел на затылок. А тут вот оно что»
«В темноте споткнулся о елку. Жена и дети еще спят. И если я не исправлю все за 2 часа, мне крышка»
«В моем печенье с предсказаниями ничего не было внутри»
«Только что пришла посылка для мамы с пометкой „хрупкое“»
Парочка, которая непременно украдет ваши сердечки
Кажется, у этих кухонных принадлежностей непростые отношения
«Я готовил бульон 48 часов, заполнил им банки, чтобы заморозить, и вот что случилось»
Прошла любовь...
«Тот самый момент, когда мне зарядили мячом в лицо»
«Кажется, мой сосед выехал за город на праздники, заказал там пиццу на всю семью, но забыл обновить адрес доставки»
«Итак, в багажнике моей машины случайно сработал огнетушитель»
«Забыл пластиковую лопатку в духовке, когда разогревал себе лазанью»
У стиральной машинки сорвало сливной шланг. А находится она прямо над кухней
«Ох, больше не буду обзывать героев „Щенячьего патруля“, после того я поняла, что это злит моего малыша»
Кто-то оставил дверь машины открытой
«Хотела сегодня испробовать новую тушь, но у вселенной были другие планы»
А какие эпичные ситуации случались с вами?
Фото на превью kirapigeon / Twitter
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